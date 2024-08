We vroegen bezoekers van de Wipsite-expo wat ze weten van de vrouwelijke anatomie

Er zijn mensen die vrouwen omschrijven als mysterieuze wezens, zoals bijvoorbeeld Marco Borsato in het liedje Zij. Op zich is er niet direct iets geheimzinnigs aan een vrouw zijn – vrouwen zijn namelijk net mensen.

Toch is de anatomie van het vrouwenlichaam nog best een puzzel: het geslachtsorgaan is grotendeels goed opgeborgen, in tegenstelling tot buitenboord wapperende pikjes. Ook een foetus in een baarmoeder kun je bijzonder vinden, maar het is uiteindelijk doodnormaal. Net als menstrueren dat voor de meeste vrouwen is, en weten waar de clitoris zit.

Bij de opening van de Wipsite-expo over seksueel plezier vroegen we bezoekers of ze weten hoe het precies zit met de vrouwelijke anatomie – of ze bijvoorbeeld weten dat het clitorisorgaan zoveel groter is dan alleen ‘dat knopje bovenin’, en wat er precies gebeurt in een menstruatiecyclus.

Fayette, 26 en Nathalie, 30

Broadly: Weten jullie wat het verschil is tussen de vulva en de vagina?

Fayette: Misschien val ik nu door de mand, maar de vagina is waar je naar binnen gaat, en de vulva de hele buitenkant.

Nathalie: Oh, ik dacht dat het gewoon hetzelfde was eigenlijk.

En hebben jullie een idee hoe een clitoris eruitziet?

Fayette: Ja, zeker weten. Ik ben plaatjes gaan opzoeken op internet, en nu weet ik dat er niet alleen een buitenkant is, maar ook een binnenkant.

Nathalie: Oh ziet een clitoris er zo uit? Nee, dat wist ik serieus niet [kijkt naar een clitorismodel dat op de expo te koop is].

Geloven jullie in squirten?

Nathalie: Ja, maar het wordt wel heel normaal gemaakt. Sommige mensen beweren dat iedereen het kan, maar dat weet ik niet.

Fayette: Het is mij nog nooit gelukt, maar het is wel een soort droom dat dat ooit gaat gebeuren. Nathalie: Een droom?

Fayette: Nou ja, iets waar ik naartoe zou willen werken, als ik ouder ben. Het lijkt me wel tof als dat er nog bij gaat komen.

En hebben jullie ervaring met de G-spot?

Nathalie: Ja.

Fayette: Niet iedereen heeft ‘m kunnen vinden, maar mijn huidige vriend wel.

Hebben jullie wel eens naar je eigen vagina gekeken?

Fayette: Ja, toen ik jong was met een spiegel, om te kijken of alles er zat en alles wel klopte.

En, klopte het?

Fayette: Ja! Bij de tampons had je zo’n foldertje, waarin een plaatje stond van hoe het eruitzag allemaal. Toen ben ik het even gaan checken.

Nathalie: Ik weet nog heel goed dat ik het deed – ik had iets gezien in een blad of op tv, en toen dacht ik: ziet het er zo uit? Toen ben ik gaan kijken, en ik weet nog dat ik heel erg ben geschrokken. Zo van: zit dat daar allemaal? Ik geloofde het bijna niet dat je twee gaatjes hebt, dat de plasbuis apart is.

Vond je het mooi, wat je zag?

Nathalie: Ik ben zelf helemaal geen fan van het beeld. Toen ik er nog een keer naar ging kijken toen ik wat ouder was, dacht ik: oh ja man, het is echt geen pretje. Ik hou er echt niet van. Maar het is wel belangrijk dat je weet hoe het eruitziet. Ik vind dat je er trots op moet zijn, maar of ik nou kan zeggen dat ik het echt mooi vind? Nee, dat is gewoon niet zo.

Fayette: Dat heb ik helemaal niet. Ik vind het wel mooi allemaal. Het is een soort vingerafdruk, iedereen heeft een eigen. Ik vind een vagina mooier dan een piemel.

Nathalie: Echt? Dat vind ik helemaal niet.

Matteo, 27

Broadly: Weet je wat het verschil is tussen de vulva en de vagina? Matteo:

Nee.

En weet je hoe de clitoris eruitziet?

Ja, die weet ik wel te vinden.

Heb je dat moeten bestuderen, of wist je het gewoon?

Door ervaring met vriendinnetjes ben ik daar achter gekomen.

Is squirten een mythe denk je?

Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik denk wel dat het echt is. Net als de G-spot.

Heb je wel eens seks gehad met een vrouwencondoom?

Wat is dat? Ik heb er nog nooit van gehoord zelfs.

Shula, 30

Broadly: Ha Shula, weet jij hoe de clitoris eruitziet, als orgaan?

Shula: Stomtoevallig weet ik dat doordat ik vorig jaar een artikel in The Guardian las, waarin een 3D-model van de clitoris was afgebeeld. Toen dacht ik: fuck, waarom wist ik dit niet?

En weten jouw bedpartners ‘m altijd te vinden?

Ja, zeker. Ik heb een lange relatie, en hij is er net zo goed van op de hoogte als ik.

Heb je het hem moeten uitleggen?

Ik heb hem wel dat 3D-plaatje laten zien, en hij was er net zo verbaasd over als ik.

Weet jij hoe het precies zit met de menstruatiecyclus?

Ik denk dat ik het ongeveer precies weet. Je hebt een… ik weet niet of het begint bij de eisprong of halverwege, maar je hebt een gemiddeld cyclus van 28 dagen, en ergens halverwege heb je een eisprong. Daarvoor ben je officieel ook niet vruchtbaar, daarna wel. Je hebt daarna een menstruatie, omdat het niet bevruchte eitje wordt uitgespoeld.

Kijk je wel eens naar je eigen vulva, met een spiegeltje?

Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Recentelijk nog, omdat ik dacht: verandert dat eigenlijk? Maar het is best wel hetzelfde gebleven allemaal. Je hoort wel eens dat vrouwen het niet kennen van zichzelf – dat vind ik best een probleem, want hoe moet je dan uitleggen wat je leuk vindt?

Is squirten een mythe?

Nee. Ik heb het nooit zelf meegemaakt, maar ik weet dat het bestaat. En vriendinnen van mij doen het met regelmaat.

En de G-spot?

Dat is ook geen mythe, het is de achterkant van het puntje van de clitoris.

Dimitar, 27

Broadly: Vulva, vagina – weet je het verschil tussen deze twee?

Dimitar: Heel eerlijk gezegd niet nee.

Wat denk je?

De vagina is een soort van de ingang, en de vulva is meer een anatomische term?

Weet je hoe een clitoris eruitziet?

Ja. Ik heb het niet zelf gezien, maar ik kan het wel aanwijzen op een plaatje.

Weet je wat er gebeurt als een vrouw menstrueert?

Dan wordt het lichaam schoongespoeld, van wat het lichaam niet nodig heeft op dat moment. Dat is de kennis die ik ervan heb.

Is squirten een mythe, of kunnen vrouwen dat echt?

Geen idee – ik val op mannen, en heb het nooit meegemaakt. Sommige mannenvrienden beweren wel dat ze het hebben meegemaakt, maar dat kan ook macho-praat zijn. Want volgens mij is het ‘t ultieme doel voor veel heteromannen. Al ken ik ook mannen die het juist vies vinden, die vinden dat vloeistoffen uitsproeien een mannending is.

En de G-spot, is dat echt?

Volgens mij heeft iedereen wel een plek waar zij of hij verschrikkelijk opgewonden van raakt. Ik weet niet waar de G-spot precies zit, en of ik er een heb. Voor vrouwen is het de clitoris, en voor mannen zou dat de prostaat zijn. Maar de prostaat is ook niet altijd ‘prettig’.

Heb je ooit een vagina in opgewonden staat gezien?

Ik heb wel voorspelseks gehad met een meisje, en dat vond ik wel leuk, dus misschien doe ik het wel nog eens. Maar ik ben er niet echt tot aangetrokken, tot het vrouwelijk geslachtsorgaan.

Mathijs, 29

Broadly: Mathijs, weet je hoe een menstruatiecyclus werkt?

Mathijs: Ik ben natuurlijk een sekspro, want ik heb met mijn vriendin deze baby gemaakt, haha. In een cyclus heb je een eisprong – dat vind ik een heel grappig woord, want hij springt echt uit de eierstok. Dat heet de ovulatie, en dat zit het ei in de startblokken om sperma te verorberen. Als dat niet gebeurt, dan wordt het ei afgestoten, en dan gaan er stukken van de baarmoederwand afvallen, en dat komt eruit en dat is menstruatie. En darna krijg je weer een nieuw ei.

Vulva en vagina, weet je het verschil?

Ik gebruik die woorden nooit zo, maar de vulva is wat je aan de buitenkant allemaal kan zien, en de vagina is de binnenkant.

Squirten, bestaat dat echt?

Ik geloof dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er heel veel plas in dat vocht zit – dat zorgt ervoor dat sommige mensen beweren dat het gewoon plas is. Dus het kan zijn dat je heel erg gaat plassen als je heel hard klaarkomt, of dat het vocht is waar plas in meekomt. Ik heb er zelf eerlijk gezegd best wel weinig ervaring mee, ik ken het alleen van filmpjes en internet.

Wat is de G-spot?

Dat is eigenlijk de achterkant van de clitoris. Dat de clitoris zo’n heel orgaan is, weet ik eigenlijk pas een paar jaar. Daarvoor dacht ik dat de G-spot een los ding was, en dus niet dat ze met elkaar verbonden zijn en eigenlijk één zijn.

Dus jij weet ‘m wel te vinden bij de vrouw die bij jou in bed ligt?

Ja. Als jonge puber was ik daar al heel nieuwsgierig naar, dus ging ik dat opzoeken. Als vrouwen seks met mij hadden, wilde ik graag dat ze dachten: oh, dat is leuk en fijn, dat wil ik nog een keer doen. Dus deed ik daar mijn best voor.

Maaike, 28

Broadly: Ha Maaike, kun je het verschil tussen de vulva en de vagina uitleggen?

Maaike: De vagina is onderdeel van de vulva. De vagina is het gaatje.

Wist je dat altijd al?

Nee, dat leerde ik toen ik seksuologie aan de universiteit volgde, een keuzevak van mijn studie psychologie.

Weet je wat er allemaal gebeurt in een menstruatiecyclus?

Hmmm, nee niet precies. Je bouwt baarmoederslijmvlies op, dan heb je op een gegeven moment je ovulatie en komt er een eitje vrij. Dan zit dat daar dacht ik iets van drie dagen, maar dat verschilt denk ik per vrouw. Op een gegeven moment is het dan klaar en menstrueer je – dat is het slijmvlies met het eitje.

De G-spot, zegt jou dat iets?

Ik weet niet wat daaronder verstaan wordt, maar ik geloof wel dat er plekken zijn waar je van klaarkomt als je daar op de juiste manier wordt aangeraakt.

Moet je mannen in jouw bed helpen jouw clitoris te vinden?

Nee dat gaat meestal wel.

Heb je wel eens een vrouwencondoom gebruikt?

Nee. Ik weet ook niet zo goed waarom dat bestaat, want volgens mij moet je er ook nog zaaddodend spul bij gebruiken, en dat klinkt eng en chemisch. Iets in je vagina spuiten waar zaad van dood gaat, dat vind ik niet aantrekkelijk klinken.

Eva, 20

Broadly: Eva, de clitoris is een veel groter orgaan dan wat je aan de buitenkant ziet. Wist je dat voor deze expo al?

Eva: Als ik ‘m zou moeten tekenen, had ik wel zoiets getekend. Maar ik wist het niet precies.

Kan je de clitoris wel aanwijzen op een plaatje?

Ja, het zit een beetje bovenin.

Moet je mannen helpen in bed om de juiste plek te vinden?

Het gaat meestal wel vanzelf. Ik wijs het meer aan, dan dat ik het erover heb. Tijdens de seks stuur ik ‘m gewoon lichtelijk de goeie kant op.

Heb je wel eens naar je eigen vulva gekeken, met een spiegel?

We hadden een keer voorlichtingsdag op school, en toen zeiden ze: ga een keertje kijken. Dat heb ik toen gedaan. Ik vond het wel interessant om te zien, ook omdat het verschilt per persoon. Het is belangrijk om te weten hoe het er bij jezelf uitziet en er kennis over te hebben.

Weet je wat er gebeurt in een menstruatiecyclus?

Ik heb biologie vrij snel laten vallen, maar ik weet het ongeveer wel. Je eitjes worden… jeetje, een soort tentamenvragen dit.

Stephanie, 53

Broadly: Vulva en vagina betekenen iets anders – weet je wat precies?

Stephanie: De vulva zit meer daarvoor toch, en de vagina zit er iets onder. Of niet?

Weten mannen in jouw bed je clitoris te vinden?

Nee, niet alle mannen. Zo nu en dan moet je ze wel dwingen. En soms kunnen ze ook hardhandig zijn. Maar ik heb ook leuke ervaringen hoor.

Denk je dat squirten iets is wat echt bestaat? Ja, ze zeggen van wel, maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Of de G-spot echt bestaat weet ik niet, maar je hebt wel soms dat het behoorlijk goed gaat.

Wat gebeurt er in een menstruatiecyclus? Wat ik heb, is dat ik in het midden van mijn cylcus enorm horny word. Dan heb ik het gevoel dat de natuur roept. Of het waar is weet ik niet, maar zo voelt het – dan is het weer tijd voor een wip.

Heb je wel eens je eigen vulva bestudeerd? Ja hoor, uit nieuwsgierigheid. Je hebt het ideale poesje, maar niet iedereen heeft dat. Het is ook een dingetje dat heel erg speelt, en dan ga je naar jezelf zitten kijken: ben ik normaal? Daar heb ik geen moeite mee.

De expositie over seksueel plezier van Wipste – een site met info over seksualiteit op een niet saaie manier – is nog te bezoeken tot en met dinsdag 28 november, op het WG-terrein in Amsterdam.