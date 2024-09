We vroegen een relatietherapeut waarom Melania Trump haar man niet dumpt

Tijdens een interview verdedigde Melania Trump haar gluiperige echtgenoot die wordt beschuldigd van aanranding. Waarom in godsnaam?

Afgelopen maandag verscheen voormalig model en potentiële First Lady Melania Trump in een televisie-interview met Anderson Cooper. Daar probeerde ze het publiek ervan te overtuigen dat haar man geen vrouwenhater is.

Melania verdedigde haar echtgenoot en besprak de bustapes en de beschuldigingen van meerdere vrouwen die zeggen dat Trump hen seksueel aangerand heeft. Ze kwam zelfs terug op een eerdere verklaring waarin ze zei teleurgesteld te zijn in haar man vanwege zijn ‘Grab her by the pussy’-opmerkingen. Volgens Melania lokte Billy Bush de opmerkingen in de bus uit: haar echtgenoot zou “vieze en verkeerde dingen hebben gezegd omdat hij in de val werd gelokt door de presentator”.

Melania verdedigde Trumps uitspraken door te zeggen dat het niet meer was dan jongensachtig gedrag. “Soms zeg ik tegen mensen dat ik twee jongens in huis heb: mijn zoon en mijn echtgenoot. Ik weet hoe sommige mannen met elkaar praten, en zo zag ik dit ook, ja.” Redacteur Natasha Stoynoff schreef in People dat Donald Trump haar lastig had gevallen tijdens een interview, maar Melania zei dat dat verhaal niet klopt. “In haar artikel schreef ze dat ze me tegenkwam op 5th Avenue, en dat ik toen zei: ‘Natasha, waarom zien we je nooit meer?’ Ik ben nooit vrienden met haar geweest, ik zou haar niet herkennen.”

Aangezien het bewijs van Donalds vrouwenhaat zich blijft opstapelen, is het moeilijk te begrijpen waarom Melania getrouwd blijft met een man die op zijn best een onhandige misogynist is en in het ergste geval schuldig aan aanranding. Volgens psycholoog en relatie-expert Dr. Nicole Martinez lijkt haar gedrag in veel opzichten op die vriendin die smoesjes bedenkt voor een waardeloos vriendje.

Als de tegenstrijdigheid van Melania’s gedrag je bekend voorkomt, kan dat kloppen: het is standaardgedrag voor vrouwen die bij hun onuitstaanbare mannen blijven. Volgens Martinez spreken Melania’s acties boekdelen – tot voor kort bleef ze vooral op de achtergrond tijdens Trumps campagne en zijn beledigingen, maar in het interview van afgelopen maandag positioneert ze zich als een sterke onafhankelijke vrouw. “Ze gebruikte bepaalde buzzwoorden,” zegt Martinez. “Door dingen te zeggen zoals: ‘ik ben heel sterk, ik ben heel onafhankelijk’ probeert ze het tegenovergestelde te bewijzen van hoe ze zich gedraagt.”

Martinez benadrukt ook dat Melania maar niet wil toegeven dat Donald iets fout gedaan heeft, terwijl er genoeg bewijs voor is. In plaats daarvan geeft ze anderen de schuld voor de fouten van haar man. “Dat komt vaak voor,” legt Martinez uit. “We zien vaker dat [vrouwen] het niet aan vrienden of familie vertellen als hun echtgenoot vreemdgaat, omdat ze bang zijn dat ze hem dan niet meer mogen.” Mensen in een slechte relatie willen vaak niet toegeven dat zij er zelf voor kiezen om met een afgrijselijk persoon samen te zijn. Daarom proberen ze hun gevoel van schaamte goed te praten door te doen alsof hun partner zo slecht nog niet is.

Ondanks dat dit soort gedrag vaak voorkomt, kunnen we volgens Martinez de precieze motivaties van Melania niet achterhalen met alleen een gedragsanalyse. “Misschien doet ze het wel omdat dat ze van hem houdt. Misschien speelt geld een rol, of het is intimiderend om samen te zijn met zo’n rijke, machtige man.” Wat de therapeut wel weet is dat vrouwen die een relatie hebben met een man zoals Trump het bijna nooit lukt om deze in één keer te verlaten – vaak hebben ze wel zeven of acht keer nodig voor het echt over is.

Maar volgens Martinez lopen relaties waarin vrouwen de fouten van hun partner altijd ontkennen vaak op dezelfde manier af, en die uitkomst verbaast niemand: “Ze worden uiteindelijk altijd bedrogen,” zegt Martinez.

Volgens journalist Stoynoff dreef Trump haar in het nauw op een moment dat ze alleen waren tijdens een interview. “Hij drukte me tegen de muur en duwde zijn tong in mijn keel,” schreef ze in haar verhaal dat vorige week werd gepubliceerd. Dit verhaal is sindsdien door zes andere bronnen bevestigd.

