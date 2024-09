We vroegen horecapersoneel naar de meest ongemakkelijke ruzies die ze hebben aanschouwd

Gedumpt worden is nooit leuk. Helemaal niet wanneer je omringd bent door andere mensen in een restaurant of een café. Toch lijken nog steeds veel mensen ervan uit te gaan dat een horecaplek de ideale omgeving is om een geliefde de bons te geven. Daar zit een bepaalde logica achter: je bent op een openbare plek waar een bepaalde etiquette geldt, en het dus hoogst onwaarschijnlijk is – tenminste, zo denk je – dat je voormalige wederhelft het op een schreeuwen gaat zetten, of een glas tegen de muur mikt, vlak boven jouw hoofd.

Ruzies ontstaan niet alleen wanneer iemand gedumpt wordt. Integendeel, horecaplekken lijken soms juist broedplaatsen voor ruzies zijn. Koppels waarbij iets niet botert, gaan namelijk nogal eens graag ‘effe lekker uit eten’ in de hoop daarmee de plooien van hun relatie weer glad te strijken. Dat is een illusie die vaak resulteert in pijnlijke stiltes, venijnige opmerkingen, of een glas water in iemands gezicht. En niet te vergeten: een hoop mensen die door de grond zakken van (plaatsvervangende) schaamte.

Videos by VICE

Beeld door Rebecca Camphens

Bij dat laatste gaat mijn hart voornamelijk uit naar de bediening. Iedereen die ooit bij een ruziënd stelletje heeft gestaan met een heet bord Cote de Boeuf, weet wat ik bedoel.

Ik ging enkele Amsterdamse horecazaken af om horecapersoneel te vragen naar de meest absurde ruzies waar zij ooit toeschouwer van waren, en dook vuistdiep in de hemeltergende ongemakkelijkheid van liefdesverdriet.

Eva (23), De Staalmeester “De meest ongemakkelijke ruzie die ik meemaakte, gebeurde in het Indonesische restaurant waar ik vroeger werkte. Het was een stel van middelbare leeftijd dat aan een tafel in een smalle gang ging zitten – waardoor ik dus continu langs ze moest lopen en ongeveer alles kon afluisteren. Blijkbaar hadden ze na een korte break weer afgesproken en kwam zij er tijdens het etentje achter dat hij een ander had gehad. Wat als een discussie begon, sloeg al snel over in een pittige ruzie. Wat vooral ook heel ongemakkelijk was, was dat ze een uitgebreide rijsttafel besteld hadden die geserveerd werd in veel verschillende schalen. Gebruikelijk was dat zodra een schaaltje leeg was, de bediening deze weghaalde. Toen ik dus beleefd vroeg of ik een van de schaaltjes weg mocht halen, keek zij me furieus aan en schreeuwde: “NEE.” Alsof ik degene was die was vreemdgegaan! Ze bleven zitten tot we dicht gingen en zijn met het schaamrood op de kaken weggegaan.”

LEES MEER: Vijf ideale horecagelegenheden voor het breken van een hart

Ton (28), de Brakke Grond “Wat ik heb meegemaakt is echt het meest kutte wat je mee kan maken. Dit gebeurde lang geleden in het vorige restaurant waar ik werkte, De Waag. Van tevoren waren wij op de hoogte gesteld dat de man in kwestie zijn vriendin ten huwelijk zou gaan vragen. Alles was met het personeel geregeld. Er stond speciale muziek aan en iemand van de bediening bracht twee champagneglazen en een glas met de ring naar tafel. Hét perfecte moment zou je denken, maar zij zei keihard ‘nee’.

Wat volgde was ruzie en tranen om vervolgens weg te lopen en de ander die er achteraan ging. Maar ze gingen niet definitief weg, want ze hadden voor- en hoofdgerecht besteld, dat dus ook maar geserveerd werd. Echt een gênante scène want zowel alle andere gasten in het restaurant als de complete bediening was op de hoogte van de situatie! Wij wisten totaal niet wat we ermee aan moesten, maar voor de rest van de avond hebben we de muzieklijst maar gewijzigd en alle droevige en nummers over de liefde eruit gehaald. Mocht iemand anders hetzelfde idee hebben: ik adviseer vooral om de grote vraag pas na het eten te stellen.”

Giel (29), de Brakke Grond, valt zijn collega nogal ongeduldig bij “Die van mij is nog véél erger joh. Het was Tweede Kerstdag en ik was aan het werk in Café Twee Prinsen. Ik zat er de hele avond helemaal in mijn eentje. Op één vrouwelijke gast na, die in huilen uitbarstte zodra Last Christmas van Mariah Carey (ja, cliché) aanving. Gezien ik niet veel andere dingen te doen had, bombardeerde zij mij tot luisterend oor voor haar problemen. Blijkbaar was zij vanuit Amerika speciaal naar Nederland gekomen voor haar Nederlandse vriend en bij aankomst in zijn appartement lag er een briefje waarop stond dat hij A) naar Afghanistan vertrokken was voor een missie en B) dit hem tevens een goed moment leek om de relatie te beëindigen. Dat was twee dagen voor kerst. Ai.”

Lucien (32), Café de Paris “Dit is echt al lang geleden hoor en gebeurde op mijn vorige werk. Ik kreeg niet helemaal mee wat de aanleiding was, maar ineens gooide de man tijdens het hoofdgerecht zijn trouwring in zijn glas bier. Het was blijkbaar zijn manier van de scheiding aankondigen. Vrij gênant.

Een andere keer kreeg een stelletje van middelbare leeftijd knallende ruzie, waarop hij resoluut zijn spullen pakte en vertrok. Hij liet zijn vrouw achter, zonder autosleutels of portemonnee maar mét de rekening. Daarbij kwamen zij niet uit de buurt dus kon ze geen kant op. Uiteindelijk heeft ze iemand kunnen bellen die geld overgemaakt heeft voor de rekening. Ik hoop maar dat ze goed is thuisgekomen…”

Maaike (24), De Waag “Het was een jong stelletje dat al vanaf het eerste moment stilletjes en ongemakkelijk tegenover elkaar zat. Plots barstte zij in huilen uit, terwijl het super druk was in het restaurant en zij een tafeltje in het midden hadden. Ze probeerde haar tranen te verschuilen achter haar haren, maar dat hielp weinig. Ik bracht af en toe maar wat water en servetjes, maar het was zó ongemakkelijk. Voor hen – voor ons – en voor alle omzittenden. Hij had het waarschijnlijk uitgemaakt – en als het niet die avond was dan was het vrij snel daarna wel gebeurd. Waarschijnlijk maar beter ook.”

Larissa (23), De Plantage “Bij de meest ongemakkelijke ruzie die ik me kan herinneren vroeg de man bij binnenkomst al om een rustige tafel. Daardoor voelde ik de bui meteen al hangen. Toch nam ik met frisse moed hun bestelling op, wat heel ongemakkelijk was gezien hij alles bestelde en zij mij niet eens aankeek. Het was ook echt zo’n dominante vent die dwingend zei: “Zij neemt de soep.” Alsof ‘zij’ geen eigen wil had. Nog voor het voorgerecht barstte de vrouw in huilen uit. Ook alle omzittenden keken de hele tijd naar wat er gebeurde. Uiteindelijk heeft ze van begin tot eind gehuild en zowel het voor- als hoofdgerecht niet aangeraakt. Bij het afrekenen zei de man tegen haar: “Nou eh, we zien elkaar nog wel een keer.”

Jasper (36), Poco Loco “Het was een wat ouder stel en ze zaten samen bij mij aan de bar. Het was vrij rustig dus ik deed mee aan het gesprek. Het ene moment was alles nog koek en ei, maar vervolgens maakte hij de opmerking dat zij bipolair was. Waarschijnlijk was het grappig bedoeld, maar zij stormde woedend het café uit. Die vent keek haar verward achterna en verzuchtte tegen mij: “Vrouwen… Je kan niet niet zonder en niet met.” Om vervolgens gewoon rustig zijn biertje op te drinken. Enige tijd later kwam zij toch terug, dus het zal wel goed gekomen zijn.”