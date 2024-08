We vroegen mensen waar ze hun kostbaarheden verstoppen om inbrekers te slim af te zijn

Er wordt elke dag wel zo’n 178 keer ingebroken. Dat is behoorlijk veel en we kennen dan ook allemaal wel iemand die het overkwam. Minder dan een op de tien woninginbraken wordt opgelost. Als je thuiskomt in een leeggeroofd huis moet je dus maar hopen dat je de waardevolste spullen goed hebt verstopt.



Misschien denk je dat je inboedelverzekering dit wel dekt, maar die heeft dus ook gewoon een limiet, eentje die je al vrij snel overschrijdt met een beetje leuke dingen in huis. Bovendien wordt het terugkrijgen van zwart geld lastig, om over drugs nog maar te zwijgen. Van je sieraden en juwelen moet je foto’s hebben en alles wat er op je MacBook staat is voor jou meer waard dan alleen de dagwaarde. Het beste kun je het verlies hiervan dus voorkomen. Maar hoe dan?

Je kunt natuurlijk al je dure spul in een kluis stoppen, maar die krijgt een beetje behendige inbreker wel open. Als hij of zij hem al niet in z’n geheel meeneemt. Je zwarte geld in een envelop? Je sieraden op de hoogste boekenplank en je MacBook onder een kussen? Allemaal nogal voor de hand liggend. Aangezien iedereen het risico loopt een leeggeroofd huis aan te treffen, ging ik op zoek naar innovatieve plekken om je spullen veilig te stellen. En van wie kan je dat nou beter leren dan van de mensen die er zelf al goed over nagedacht hebben. Alhoewel het lastig was om mensen te vinden die hun geheime plekken wilden delen – het is immers bijna als vragen naar iemands pincode – vond ik na lang zoeken toch wat spraakzame verstoppers. Dit is wat ze zeiden.

Laura, 29, Amsterdam

Toen er een keer ingebroken werd had ik daarvoor al het geld dat ik zwart verdiende in een café in een condoomdoosje verstopt. Toen ik thuiskwam was alles omver gegooid en doorzocht. Ook mijn matras was omgedraaid. Maar in dat doosje hadden ze niet gekeken – terwijl het wel heen en weer geslingerd was door de kamer. Hele waardevolle dingen zoals mijn ringen doe ik als ik op vakantie ga in een diepvrieszakje en die plak ik dan in de stortbak van de wc. Een wc is toch persoonlijk en een beetje vies en zorgt daarom voor een barrière. Daarom werkte het condoomdoosje ook. Dus seks, ontlasting, dat soort dingen schrikken af. Als kind al verstopte ik mijn waardevolle spullen. Zo begroef ik de pop waar mijn zus niet aan mocht komen in de tuin. Die heb ik helaas nooit meer teruggevonden.

Valentina, 40, Amsterdam

Ik heb een aantal sieraden die ik bewaar in een klein etuitje. Het geheel is nogal wat waard. Er zit een ring bij van 20.000 euro, bijvoorbeeld. Dus ik moet altijd goed bedenken waar ik die verstop, zeker als ik van huis ben. Ik heb een hond die altijd door mensen verzorgd wordt als ik er niet ben, dus ik loop het risico dat die mensen iets meenemen. Het is al een keer gebeurd dat iemand een computer heeft meegenomen. Ik heb geen kluis, dus wissel ik van verstopplek. Zo heb ik een keer het etuitje in de oven gestopt. Ik was toen wel bang dat mijn hondenoppasser een pizza zou bakken. Dus heb ik gezegd dat mijn oven stuk was. Het is moeilijk om een goede plek te vinden. Onder mijn bed is nogal voorspelbaar. Soms verstop ik het etuitje in mijn opslagruimte in de kelder. Dan stop ik het in een tas die ik weer in een tas doe. Ook verstop ik het weleens in het kussen van mijn hond. Die is niet bepaald vriendelijk, dus niemand durft daar aan te zitten. Mijn hond zelf is niet geïnteresseerd in die 20k. Dus dat is mooi. Ook gebruik ik een pluche beer, waar ik stiekem een gaatje in heb gemaakt.

Sara, 23, Amsterdam

Ik heb altijd veel contant geld bij me. Als ik langer van huis ga verstop ik het zo hoog mogelijk. Dit omdat ik zelf heel klein ben en uit ervaring weet dat als iets te hoog voor je is je het eenvoudigweg niet te pakken krijgt. Ik ga dan op een stoel staan. Ik verstop het altijd in de spleetjes tussen meubels en de muur. Dus bijvoorbeeld achter de kast of de spiegel, of in een scheurtje in de muur. In mijn huis heb ik ook een kluis. Die is vermomd als kast en is echt in de muur geboord door de vorige bewoner. Die neem je denk ik niet zomaar mee. Daar zitten mijn erfstukken en ook wat cash in.





Famke, 19, Amsterdam

Thuis hadden we eerst een kluis, maar die is uit de muur gestolen, terwijl die vastgeboord was. Met gereedschap en een boel geweld hebben de inbrekers hem er toch uit weten te slopen. Veel van de waardevolle spullen die we in huis hadden, zaten daarin. Sindsdien ben ik op zoek naar nieuwe goede verstopplekken. Voor onder andere mijn gouden ringen. Vaak gebruik ik de klassieker; de oude sok. Dan blijft het lekker bij elkaar en blijven inbrekers er denk ik wel vanaf omdat het stinkt. Ook stop ik wel eens wat in zilverfolie. Daar kan ik al mijn sieraden in kwijt. Het propje dat ik er van maak leg in dan op een onopvallende plek neer, in mijn etui bijvoorbeeld. Ook verstop ik wel eens iets in mijn schoenen, of in een klein knuffeltje waar ik een gaatje in maak. Tussen de handdoeken is ook een favoriet van me, maar volgens mij worden die juist vaak doorzocht bij een inbraak.

Sander, 28, Dieren

Ik heb al jong leren verstoppen, omdat mijn ouders niet mochten weten dat ik rookte. De truc die ik toen toepaste gebruik ik nu nog steeds. Namelijk de balken onder het dak. Zeker nu ik in een kraakpand woon is het belangrijk je waardevolle spullen toch nog enigszins veilig op te bergen. Er liggen daar dingen als paspoorten, geld en belangrijke papieren. Ook hebben we een kluis. Die staat vastgeboord in een inloopkast.



Jesse, 27, Arnhem

Ik heb een ouderwetse Verkade-kist. Daar leg ik altijd mijn laptop in. Maar wat ik ook doe is mijn naam en adres op een envelop schrijven en de envelop tussen mijn bewaarde post leggen. Daar stop ik dan bijvoorbeeld zwart geld en andere waardevolle dingen in. Een knappe jongen die dat vindt, geld in misleidende enveloppen of vakantiekaartjes.

Karen, 48, Heiloo

Toen we gingen trouwen hadden we al onze sieraden tevoorschijn gehaald om ons mee te behangen voor het feest. Het heeft toen een weekje in de linnenkast op onze slaapkamer gelegen. Uit pure luiheid. Helaas was het toen raak. Ik was een rondje aan het fietsen en toen ik thuiskwam trof ik de boel overhoop getrokken aan. De inbreker had op klassieke wijze een kussensloop van ons bed gehaald en gevuld met al onze sieraden. Later vertelde een politieagent ons dat dieven vaak met metaaldetectors komen. Tegenwoordig hebben we altijd iets van buit liggen: los kleingeld of wat sieraden die je niet zo dierbaar zijn. Zo denkt de dief hopelijk dat die de buit al gevonden heeft. Maar het echte spul verstoppen we in de stal van onze gerenoveerde boerderij, in de oude mestgoot. Daar laten we emmers met waardevol spul in zakken. Goed verpakt in plastic natuurlijk, want het is daar wel vochtig.

Gijs, 24, Amsterdam

Omdat ik tien huisgenoten heb wordt er bijna altijd wel een oogje in het zeil gehouden. Maar we hebben alsnog wel een paar geheime plekjes. In mijn vorige kamer had ik een systeemplafond. Dat is ook ideaal om dingen in op te bergen. Tegenwoordig verstop ik hoofdzakelijk sterke drank, omdat het anders altijd gejat wordt. Een van mijn huisgenoten verstopt zijn drank altijd in zijn wasmand met vuil wasgoed. Maar dat werd op een gegeven moment publiek geheim en verloor zijn functie. Het idee om iemands vieze onderbroeken te moeten doorzoeken om hem te bestelen was wel slim psychologisch opgezet.

