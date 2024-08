Wentelteefjes uit de oven

Porties: 6-8

Voorbereidingstijd: 15 minuten, plus een nacht in de koelkast

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

1 wit stokbrood, in blokjes gesneden

225 gram roomkaas, in blokjes en op kamertemperatuur

250 ml volle melk

125 ml ahornsiroop

12 grote eieren

Bereidingswijze

1. Doe de helft van het brood in een ovenschaal van 30 bij 25 centimeter. Verdeel hier de blokjes roomkaas over. Bedek de roomkaas met de rest van het brood.

2. Meng de melk, ahornsiroop en de eieren in een grote kom. Giet het mengsel over het brood, dek de ovenschaal af met plasticfolie en zet een nacht in de koelkast.

3. De volgende dag: verwarm de oven voor op 180 °C. Verwijder het plasticfolie en laat de broodschotel buiten de koelkast 30 minuten op kamertemperatuur komen. Bak daarna 45 minuten in de oven tot de wentelteefjes mooi goudbruin zijn.