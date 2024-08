Het is mijn baan om mensen bang te maken

Sergio Moral maak al zestien jaar mensen bang. Hij terroriseert de bezoekers van spookhuizen, escaperooms en alle andere plekken waar mensen dan ook maar bang moeten worden gemaakt. Hij is ook actief binnen de horrorgemeenschap: zo is hij bijvoorbeeld ‘angstconsultant’ voor mensen die willen leren hoe ze kinderen aan het huilen krijgen. We vroegen Moral hoe het is om een professionele griezel te zijn.

VICE: Hoi Sergio, hoe ben in deze sector terechtgekomen?

Sergio Moral: Het kwam door het spookhuis van Parque de Atracciones de Madrid, het pretpark van Madrid. Ik vond dat een fascinerende plek en stond altijd buiten te wachten om te zien hoe de mensen eruit zagen als ze uit de attractie kwamen.

Ik heb altijd al van horror gehouden en het was mijn droom om in het spookhuis te werken, dus ik vroeg het personeel of ze nog naar iemand op zoek waren. Ik werd naar de manager gebracht, waar ik ter plekke in een sollicitatiegesprek belandde. De week daarop was ik er aan het werk. Ik heb altijd gedacht dat het iets tijdelijks zou zijn, maar ik werk er nu al zestien jaar.

Hoe verkleed je je het liefst?

Ik heb veel personages gespeeld: gekken, artsen, zombies, gebochelden, monniken, moordzuchtige clown, schoonmaaksters – maar ik moet zeggen dat er niets is dat mensen banger maakt dan een goeie ouwe Freddy Krueger of een bezeten meisje.

Sergio Moral aan het werk

Ben je ooit je stem kwijtgeraakt door het vele schreeuwen?

Op mijn eerste dag raakte ik na tien minuten mijn stem kwijt – geen grap. Je moet echt goed voor je stem zorgen en oppassen dat je niet té hard schreeuwt.

Is er een geheim om mensen echt goed bang te maken?

Je moet de kracht van suggestiviteit niet onderschatten. Wat mensen niet kunnen zien, wat ze zich alleen kunnen inbeelden, maakt hen het bangst. Als je het juiste decor, enge geluiden en een meeslepend achtergrondverhaal hebt, gaat het altijd goed.

Is er een bepaald soort mens dat banger is dan anderen?

Angst en paranoia discrimineren niet. Sommige mensen gedragen zich wel patserig, maar je houdt echt niemand voor de gek. Sommige tieners komen al helemaal in paniek binnen, maar er zijn ook enorme gasten die snel paranoïde worden en echt slecht gaan.

Wat is de extreemste reactie die je ooit hebt veroorzaakt?

Ik heb meer dan eens iemand zien flauwvallen en ik heb ook veel paniekaanvallen en gewelddadige reacties veroorzaakt, maar ik vind het altijd het schokkendst als iemand in zijn broek pist. Als iemand flauwvalt of in zijn broek pist, heb ik mijn werk goed gedaan.

Sergio Moral maakt mensen doodsbang met een bloederige kettingzaag.

Wat zijn de beste en kutste aspecten van je werk?

Het beste is dat je iets doet waar je veel passie voor hebt. Je speelt elke dag weer iemand anders, het publiek komt speciaal voor jou en soms krijg je complimenten of applaus. Het is heel bevredigend.

Het kutste is dat ik veel tijd doorbreng in het donker en dat het soms echt heet wordt. En afhankelijk van het personage dat ik speel, kan het na een tijdje nogal eentonig worden. Ook moet ik op feestdagen werken.

Betaalt het goed?

Dat hangt ervan af. Op een privéaangelegenheid verdien ik tussen 150 en 200 euro voor een paar uurtjes werk, maar in pretparken verdien ik iets tussen de vier en negen euro per uur.

Geloof je in spoken?

Ik probeer objectief te zijn, maar ik denk wel dat er iets is. Als een medium naar een van onze spookhuizen zou komen, weet ik zeker dat hij of zij gek wordt. Ik denk dat spookhuizen geweldige plekken zijn om contact te maken met het hiernamaals.

