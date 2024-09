Welke muzikanten hebben wél positieve Twittervolgers?

Is het internet ook het echte leven? Dat vragen we ons de laatste jaren steeds vaker af, aangezien onze hersenen steeds meer vermengd raken met technologie. Zijn we op sociale media dezelfde persoon als in het echt? Laten we maar hopen dat het internet niet het het echte leven is, anders komt er binnenkort een heel leger seksistische en racistische kneuzen op ons af. Twitter is behalve een bron van verderf ook een bron van informatie over wat mensen vinden en voelen.

Vivid Seats is een online ticketservice en zij analyseerden zo’n 220.000 tweets over de 125 populairste bands en artiesten, daarmee wilden ze uitzoeken hoe de gemiddelde Twitteraar over ze denkt en praat. One Direction is de meest genoemde act op Twitter, meer dan een derde van alle tweets over de top tien artiesten ging over hen. Daarmee zetten ze moeiteloos de #Beliebers voor schut, en is de grootste discussie van onze generatie ook meteen afgesloten.

Maar dit zegt niets over de manier waarop er over ze gepraat wordt; veel van die One Direction-tweets zouden gewoon kunnen gaan over hoe kut ze zijn. Als je de tweets sorteert op sentiment, dan staat Taylor Swift op kop. Best interessant, aangezien de meeste van haar songs subtweets zijn over exen en frenemies met een beat onder. Net onder Swift staat Muse – uhm… tsja, wat kunnen we hier verder over zeggen? Op de derde plek staat Pitbull, maar dat is niet meer dan normaal gezien je supermakkelijk in zijn foutloze zevenjarenplan voor wereldwijd succes kan investeren.

Toen ze de tweets gingen analyseren met geo-tags, konden ze zien hoe het zit met de populariteit van een artiest per staat. Skrillex, Aviciii en Calvin Harris werden gelukkig verbannen naar Nevada, waar EDM ook thuishoort. Iowa fuckt graag met Grimes, in het Zuiden hebben ze het graag over Rich Homie Quan, en Macklemore krijgt heel wat aandacht in zijn eigen staat, Washington. Tim McGraw is gewoon overal hartstikke populair, wat duidelijk maakt dat je patriotisme niet kan tegenhouden met wat schampere staatsgrenzen.

Klik hier voor het hele rapport, en let alsjeblieft een beetje op met wat je over wie tweet, want voor je het weet eindig je in een of andere statistisch onderzoek.