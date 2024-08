Wifi en Bluetooth van je iPhone snel uitzetten? Werkt niet

Het is zo oud als de smartphone zelf: je bluetooth en wifi uitzetten wanneer je ze niet gebruikt. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Spijtig genoeg ziet Apple dat anders, zoals hun nieuwe operating system iOS 11 bewijst.

Wanneer je bluetooth en wifi uitzet via het control center van je iPhone – dat lichtjes verwarrende menu dat verschijnt wanneer je omhoog swipet – zet dat die verbindingen niet volledig uit. Terwijl dat klinkt als een bug, is het eigenlijk precies de bedoeling van Apple geweest. Veiligheidsonderzoekers benadrukken dat gebruikers dat misschien niet weten, en dat zou mogelijks gevaarlijk kunnen zijn.

“Het is dom,” zegt Collin Mulliner, een veiligheidsonderzoeker die bluetooth jarenlang heeft onderzocht, via een Twitter DM. “Het is niet duidelijk voor de gebruiker.”

Voor alle duidelijkheid: dat is exact wat Apple wil. In zijn eigen documentatie schrijft het bedrijf: “in iOS 11 en later, zal je toestel meteen disconnecten van accessoires wanneer je de wifi of bluetoothknoppen in het control center uitzet. Bluetooth en wifi zullen wel verder beschikbaar blijven.” Dat komt omdat Apple de verbinding met features zoals AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch en Location Services in stand wil houden, volgens de documentatie.

Motherboard testte dit op een iPhone met iOS 11 en bevestigt dat Bluetooth en wifi ingeschakeld blijven in de instellingen nadat ze uitgeschakeld werden in het control center, zoals sommige gebruikers al hadden opgemerkt.

Andrea Barisani, een veiligheidsonderzoeker en de eerste die de verandering opmerkte, zei in een twittergesprek dat de nieuwe interface totaal niet duidelijk is. Volgens haar maakt het de ervaring zelfs “ongemakkelijker”.

Als Bluetooth en wifi zijn uitgeschakeld, ben je minder kwetsbaar voor potentiële aanvallen op hardware, firmware en software. Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat sommige apparaten gemakkelijk te hacken zijn als bluetooth aanstaat – de gebruiken hoeft niet op een gevaarlijk linkje voor te drukken. Feitelijk staat gewoon de deur open.

Bluetooth en wifi worden weer geactiveerd als je ze uitzet in het Control Center om 5 uur ’s ochtends – volgens de documentatie van Apple althans. Het is onduidelijk waarom, maar dan weet je dat.

Apple reageerde niet meteen op een verzoek voor een reactie. Het ding is dus dat je Bluetooth en wifi in iOS11 niet meer vanuit het Control Center uit kan zetten. Daarvoor moet je eerst naar de settings app. Leuk.