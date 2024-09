Wolf Alice roept de geest op van riot grrrl in de clip voor ‘Yuk Foo’

Britse rockband Wolf Alice laat de eerste single van hun tweede plaat Visions of a Life los. Het heet Yuk Foo (schattig) en het is een grote wirwar van uiteenlopende emoties en feministische razernij. Je kunt het hierboven beluisteren.

De riotgrrrl-invloeden zijn duidelijk te horen in de vocalen van Ellie Rowsell, het heeft zelfs wat weg van Kathleen Hanna in haar Bikini Kill-periode. Juist omdat de wereld van gitaarmuziek wordt gedomineerd door testosteron, is het verfrissend om zoiets krachtigs en toch moois te horen. Als dit een indicatie is van hoe het album klinkt, staat ons nog iets heel moois en luids te wachten.

Visions of a Life komt uit op 29 september.