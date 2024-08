Wonen in een studentenflat is verschrikkelijk fantastisch

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

Ik woonde ongeveer drie jaar op Bijltjespad bij het Scheepvaartmuseum in het centrum van Amsterdam. Die studentenflat is, in tegenstelling tot het historische marinegebouw, een wanstaltig wit pand met blauwe kozijnen die zo dicht op elkaar zijn gebouwd dat het iets weg heeft van een inrichting, of de lik. Er wonen zo’n tien mensen op een afdeling, en in totaal woon je met ongeveer vijfhonderd studenten in het hele complex. Je deelt de woonkamer, de douche en een gierput van een toilet.

Bijltjespad. Bron: Google Street View

Toen ik er ging wonen had ik geen cent te makken. Het verschil tussen een dweil en een zeem wist ik niet. Ik had drie witte IKEA-meubels in een sfeerloze kamer zonder me daar druk om te maken. Maar bovenal: ik had onophoudelijk zin om plezier te maken, en diezelfde avond zou er meteen een vlammend bring-your-own-beer-huisfeest zijn van een van mijn huisgenoten.

Hoewel ik de plaag van zilvervisjes ging beschouwen als oude bekenden in plaats van ongedierte en mijn fiets zeker vier keer is gejat voor de deur van het complex, was het de meest onbezorgde en ongeremde periode van mijn studentenleven. Laat me je uitleggen waarom wonen in een studentenflat zo vreselijk leuk is.



In een studentenflat geldt een party-anarchie

In een studentenflat telt maar één ding: wilde party. Niet het minst omdat er een collectief schuldgevoel heerst, want er is vandaag weer eens niet gestudeerd en het stuitende geluid van een stapel zuchtende onafgemaakte essays galmt gestaag door de gangen. Da’s wel het laatste wat een student wil horen. Er zit niks anders op dan de feestneus tevoorschijn halen, een paar partyknallers pompen om dat rotgevoel te overstemmen en drinken tot je broek op je enkels hangt, de ME in de woonkamer staat, er een drol in de douche ligt en het ochtendgloren haar intrede doet.

Een uitnodiging voor een huisfeest op Bijltjespad, screenshot via Facebook

Er is elk weekend wel ergens feest om je studententijd te vieren, is het niet op je eigen afdeling, dan wel boven, of onder je. Oh, en je kan natuurlijk altijd zelf een klapper van een party organiseren! Dat kost bijna niks, want iedereen neemt z’n eigen drank mee. Je huisgenoten zullen er ook niet zo snel om zeuren, want de ongeschreven regel in studentenhuizen is dat er geen regels zijn.

Het begin van een huisfeest, foto uit eigen archief

Meestal kan een van je 366 huisgenoten heel lekker koken

Er zijn mensen die studeren en meer recepten uit hun hoofd kennen dan alleen plakkerige pasta met een kwak pesto. Als je geluk hebt zijn er huisgenoten die het heerlijk vinden om te kokkerellen, en zonder moeite een rendang-stoofje klaarmaken. Het enige wat jij hoeft te doen is op zo’n moment zuchtend en steunend de keukenkastjes open trekken en met een traan op je wang mompelen dat je niks in huis hebt. Sommige bewoners van een studentenflat zijn de kwaadste niet, dus met een beetje geluk mag je gewoon lekker aanschuiven.

Het maakt geen reet uit dat je geen reet doet omdat niemand een reet doet

Op een doordeweekse dag om een uurtje of vier ‘s middags de groezelige lakens van je afslaan en je ogen het licht gunnen is hartstikke normaal, omdat je andere huisgenoten ook nog de bruine slaapkorsten uit hun oogbal wrijven rond dat tijdstip. Er is niemand die een oordeel velt over je luie gedrag, behalve het verdomde beeldscherm van je telefoon, waarop dagelijks de appjes “BEN JE AL WAKKER!???” van je bezorgde moeder verschijnen.

Je voelt je zelfs een gelukter mens

Het kan altijd erger, en er is altijd tenminste een huisgenoot die nog belabberder leeft dan jij. Nog niet begonnen aan je essay? Karen heeft haar jaar nu al niet gehaald. Je lakens al een maand niet verschoond? Jort heeft inmiddels de bedwants die in zijn kussensloop leeft een naam gegeven (‘Sjef’). Je schoonmaaktaak niet uitgevoerd? Bart moet nog steeds zijn buikgriep van de muur boenen. Jij hebt een 5.5 binnen voor je eerste tentamen en laatst nog een vies kopje opgeruimd. Je bent een goed, gedisciplineerd en gelukt mens.

De mannenwc is altijd volgeplakt met leuke vintage pornoblaadjes! Foto via VICE

Je kan er heel gemakkelijk eten pikken van je huisgenoten

Het is etenstijd en de supermarkt tweehonderd meter verderop is zeker honderdvijftig meter te ver lopen voor je katerige, wankele studentenpoten. Maar gelukkig is de gezamenlijke keuken van je studentenflat ook een soort gratis (!) supermarkt met allemaal lekkers van je huisgenoten. Nou en, pak gewoon één van die versgebakken appelflappen (nee, niet haar tieten) van Mieneke, het zijn er toch een stuk of tien, het is Mieneke maar, en als er eentje mist merkt ze dat heus niet, toch????

Het is oké als je niet schoonmaakt

Schoonmaakrooster? Dat klinkt als een hele saaie puzzel ofzo. In een studentenflat bestaat het woord schoonmaken niet, en dat is heerlijk, want dat betekent een vrijbrief voor jou. Dat geldt trouwens ook voor de afwas. Bovendien: je kan toch gewoon plastic servies kopen in de supermarkt? Heb je al dat gedoe niet, joh. Dat komt later wel, rond je dertigste, als je het belang van een beetje voor jezelf zorgen in gaat zien en opeens milieubewust wordt.

Foto via VICE

Het is een flinke opzwieper voor je sociale leven

Als je net van de middelbare school komt, naar de grote stad verhuist, je niemand kent en je stiekem nog een hartstikke onzekere tiener bent, kan dat allemaal best spannend zijn. Het laatste wat je dan wil is in een studio wonen, helemaal in je eentje. In een studentenflat heb je meestal meteen aansluiting: een biertje drinken op de bank, mee naar feestjes, samen een huiskat nemen, wielrennen of aan elkaars mee-eters pulken: je bent nooit meer eenzaam.

Maar omdat je zoveel huisgenoten hebt, ben je ook niemand wat verschuldigd

Als je een keer geen zin hebt om hoi te zeggen, of daar eigenlijk nooit zin in hebt, dan hoeft dat niet. Een van mijn negen huisgenoten ontmoette ik pas na een paar maanden – hoewel hij wel altijd thuis was, gezien de wietdamp die voortdurend via de onderkant van zijn deur ontsnapte. Toch heb je altijd mensen om je heen, en dat geeft rust.

Er zit altijd wel iemand op je afdeling of op een huisfeest om de wiepbloemen mee buiten te zetten

Er zijn tien deuren waar je aan kan kloppen als je zin hebt, en ook op feestjes is er genoeg keus. Let wel op dat je je tas en spullen op een studentenfeest niet zomaar op een kamer legt, want er zijn net als jij mensen met een wip-agenda aanwezig, die rond een uurtje of zes in de ochtend de kamer uitkiezen waar jij helaas net jouw huissleutel hebt neergelegd. Precies dat is mij weleens overkomen, en toen heb ik met een pizzasnijder geprobeerd het slot open te maken omdat ik erg graag naar huis wilde. Het slot ging kapot, waardoor ze niet meer via de deur naar buiten konden en dat via het raam moesten doen. Gênant allemaal hoor!

Foto uit eigen archief

Er zijn heel veel schattige muizen in je huis. Die moeten dood, en dat schept een band

In een studentenhuis wonen muizen! Echt cute. Je hebt verschillende soorten: kleine bolle bruine die rieken naar zwerende oorschelpen, van die kleine grijze met een roze staartje, en fucking gore dikke ratten. Ik heb een keer een nestje roze, kale babymuizen gevonden in het televisiekastje van de woonkamer. Dat betekende een middag bedenken wat we ermee moesten doen (doodmaken), en dat schiep een onbreekbare band tussen mij en mijn huisgenoten. Thanks muis!

Er woont altijd een senior op je afdeling

In studentenflats worden er meestal woningen als sociale huur verhuurd waar dan al 36 jaar een oude man woont, die altijd in de weer is met een dubieuze messenset of die dingen op de gang loopt te mompelen over complottheorieën. Óf er woont een grijsaard van 54 die nooit zijn studie aardwetenschappen heeft afgemaakt, zich elk jaar snel nog in- en uitschrijft zodat-ie in de kamer kan blijven wonen, en elke week parties crasht in zijn afritsbare kakibroek en nog altijd halve liters wegtikt met de youngsters. Dat is soms vervelend, maar het geluid van een messenslijper of een doorleefde man die op een feestje in je oor tettert leer je echt énorm waarderen als je na je studentenleven onder een yuppenstel met een krijsend addergebroed woont – geloof me.

De geur van bierprut die permanent in het linoleum is getrokken is van grote nostalgische waarde

Als er iets is dat elke studentenflat met elkaar gemeen heeft, dan is het wel de plakkerige linoleum-vloer, waar hier en daar nog een groene teennagel of opgerookt sigaretje aan is blijven plakken. En die geur is speciaal voor me, want die zal me voor altijd blijven doen denken aan de gestoorde feesten, idiote en onvergetelijke mensen, m’n studentenvrienden, de vrienden die ik nog steeds heb en een gore, maar fantastisch bonte studententijd. Woon je al in een studentenflat, of ga je er wonen? Geniet er maar van, want voor je het weet is het verschil tussen een dweil en zeem je compleet duidelijk en woon je in een schoon huis met een knus interieur op huisnummer fucking saai.

