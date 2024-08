Zachtgekookte eieren en soldaatjes met kruidenboter

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 20 minuten

Benodigdheden

Voor de eieren:

4 grote eieren

4 sneden zuurdesembrood, getoast en in repen van 1 centimeter gesneden

chili-korianderboter

versgemalen zeezout en zwarte peper, naar smaak

Voor de chili-korianderboter:

60 gram ongezouten boter, op kamertemperatuur

9 gram verse koriander

1 theelepel chilipoeder

rasp van 1 limoen

kneep limoensap

1 gram gemalen zeezout

1 gram versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze

1. Voor de kruidenboter: meng alle ingrediënten in een kom en smeer het meteen op de getoaste broodsoldaatjes.

2. Breng een pan met water aan de kook. Leg de eieren voorzichtig in het kokende water en zet direct je timer op 5 minuten. Haal de eieren uit de pan, leg in een zeef en spoel 1 minuut af met koud water. Zet de eieren rechtop in eierdoppen.

3. Tik met een mes voorzichtig om de eieren heen om het topje eraf te halen (ongeveer 1 centimeter). Serveer met de soldaatjes met kruidenboter die je in het eigeel doopt, zout, peper en theelepels om lekker in de eieren te wroeten.

Dit recept is herplaatst met toestemming van de auteur: Bringing it Home: Favorite Recipes from a Life of Adventurous Eating.