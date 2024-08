Zanger Gullie leerde me hoe je geld verdient aan carnavalskrakers

Je kunt van alles vinden van carnavalsmuziek, maar het boert in ieder geval vrij aardig. Rob Kemps van de Snollebollekes verdient bijvoorbeeld zo’n 2.000 euro exclusief btw per optreden, en aangezien hij er deze carnaval zo’n dertig op de planning heeft staan, harkt hij in een keer 60.000 euro binnen. Nu kun je bij dit soort muziek best zoiets hebben van ‘Joh, dat kan ik ook wel’, maar dan ga je toch wel voorbij aan het feit dat ook het uitbrengen van carnavalskrakers een kunst op zich is. Om wat kneepjes van het vak te leren, en erachter te komen hoe je je carnavalslied goed op de markt brengt, ging ik een avondje mee met carnavalsartiest Quinten Montroos, beter bekend onder de naam Gullie.

Ik ontmoet Gullie bij station Station ‘s-Hertogenbosch, vanwaar we naar Eindhoven – waar zijn optreden is – vertrekken. Voordat we in de auto stappen halen we eerst even een paar frikandellen speciaal. Het duurt niet lang voordat er een (vermoedelijk) dakloze man bij hem komt bedelen om een van zijn frikandellen. Na een beetje gemopper staat Gullie er eentje af. Hij heet natuurlijk niet voor niks Gullie. Als ik hem vraag of hij dat wel kan missen, zegt hij dat het geen enkel probleem is: hij krijgt enkele honderden euro’s per optreden en heeft er deze carnaval nog zeker twaalf op de planning staan.

Videos by VICE

Eenmaal onderweg blijkt dat Gullie niet alleen Gullie heet omdat hij gul is, maar ook omdat hij op Ruud Gullit zou lijken. In Den Bosch – waar hij vandaan komt – werd hij altijd al zo genoemd. “Dat of Bob Marley,” grinnikt Gullie in plat Brabants. Naast hem zit zijn manager, de ‘creatief compagnon’ van Gullie – die hij naar eigen zeggen wel nodig heeft omdat hij “moeilijk te managen is.” Zijn manager – een gladde vent met gel in zijn haar en een zwartleren jasje – neemt al vanaf het begin een serieuze houding aan. Hij zet de hele tijd de carnavalsmuziek zachter die Gullie ondertussen op vol volume heeft opgezet en keihard meezingt.



Waar is Mustafa?

Al snel hebben we het over Gullie’s grootste hit, die het zelfs tot een Duitse versie heeft geschopt: Waar is Mustafa? Een nummer dat, zoals de titel al doet vermoeden, gaat over de zoektocht naar de afwezige Mustafa. Terwijl Gullie keihard zingend met zijn armen zwaait, legt zijn manager uit dat het een maatschappelijk relevant en actueel nummer is. “Het nummer gaat erover dat iedereen welkom is. Of je nou blank, donker, Chinees, moslim of christen bent. We missen je als je er niet bent.” “Gullie omarmt je, zolang je maar bier drinkt,” voegt Gullie eraan toe. Het zal niet de laatste keer zijn dat hij over zichzelf in de derde persoon praat.

Niet alleen Waar is Mustafa? verpakt een beladen onderwerp in een luchtige liedje. Ook het nummer Genderneutraal is zo opgezet. In de clip wordt Gullie wakker naast een als vrouw verklede man. Nadat hij dit constateert volgt het couplet : “Een man of een vrouw, ik zie het niet gauw. Gullie is genderneutraal.”

Ik zeg dat ik zijn geëngageerde carnavalsmuziek te gek vind, maar wil ook weten hoe hij zichzelf nou in de markt zet, en hoe hij daarbij zijn concurrentie te slim af is. Daar is Gullie duidelijk over: “Ik ben de enige donkere gast in heel Brabant en Limburg die carnavalsmuziek maakt. Dat maakt me bijzonder, of zoals mijn fans het zeggen, een bietje apart.”

Het Gullie-pak



Marketing gebeurt volgens Gullie’s manager vooral via social media, Spotify en YouTube. Volgens Gullie is mond-tot-mondreclame het belangrijkst. Hij heeft zojuist nog zijn Gullie-pak (een driedelig pak met Gullie-gezichtjes en glazen bier op de voering) opgehaald bij stomerij De Damper – “shoutout naar Rafiq van stomerij De Damper!” – en daar alles verteld over Gullie. “Hij vond de voering van mijn pak en de bijbehorende stropdas echt mooi. Dat is iets wat mijn grootste concurrenten Snollebollekes, Lamme Frans en Schorre Chef niet hebben.”

Gullie’s manager vertelt dat ze het eerste Gullie-pak voor een euro bij een kringloopzaak gekocht hebben. “Die heeft Gullie tijdens zijn shows natuurlijk helemaal afgeragd. Toen hadden we een nieuwe nodig, maar we vonden het pak zo mooi dat we het identiek hebben laten namaken bij een ontwerper.” Dat kostte wel wat dus. Maar als we het uitgavenpatroon verder bekijken, zijn volgens de manager de videoclips het duurste. “Daar ben je al gauw een paar honderd euro aan kwijt.” Gullie voegt eraan toe dat ook de vaste lasten zwaar wegen. “Zoals bier, frikandellen speciaal en stomerij De Damper.”

I Love Gullie



Veel van het geld dat ze verdienen verdwijnt weer in hun bedrijf. Geld dat Gullie overhoudt spaart hij voor vakanties, of een mooie televisie. En niet te vergeten wat lab-gadgets, want Gullie is in het dagelijks leven microbioloog. Een beroep dat toch net wat meer precisie vereist dan wanneer je op een podium aan het raggen bent.



Ondertussen zijn we aangekomen bij onze bestemming. Ik hang mijn I Love Gullie-sjaal om mijn nek. Het duo heeft zijn merchandise in ieder geval goed op orde.



Eenmaal in de Altstadt wordt Gullie met een warm applaus onthaald. Het publiek zingt al zijn nummers enthousiast mee. Ook ik betrap mezelf erop dat ik sta te swingen tijdens Waar is Mustafa? en Genderneutraal. Tussen de nummers door roepen zijn fans dingen als “GULLIE MOTTE GIJ EEN BIERTJE JONGUH??” Er wordt gesprongen, gezongen en gedanst. Er loopt zelfs iemand voorbij met een Gullie-patch op zijn jas. Zijn publiek is zo wit als het maar zijn kan – los van een jongen die zich als Samuel L. Jackson heeft verkleed, en zijn gezicht zwart heeft geschminkt. Maar dat geeft niet, want bij Gullie is iedereen welkom, bedenk ik me terwijl Gullie net een hardstyle-versie van Waar is Mustafa? heeft ingezet.

Achter me ontvangt zijn manager ondertussen een klein fortuin aan gratis biermunten voor de zanger. Mocht Gullie nou toch net niet genoeg aan zijn zangcarrière overhouden voor zijn oudedagsvoorziening, dan zal hij er daar hopelijk in ieder geval genoeg van over hebben. En wat kun je nou beter gebruiken op je oude dag dan een onbeperkte voorraad pils?

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: