Zelfs in fortune cookies zitten tegenwoordig reclameboodschappen

Als je een fortune cookie – of ‘gelukskoekje’ – openbreekt, verwacht je een papiertje te vinden met een of andere generieke boodschap erop, die je stiekem alsnog heel persoonlijk opvat. Wat je níet verwacht, is een onzinnige reclameboodschap van een creditcardbedrijf.

Toch is dat precies de werkelijkheid waar we nu in leven. De afgelopen maanden verschenen er op de subreddits r/assholedesign, r/aboringdystopia en r/mildlyinfuriating steeds meer berichten over advertenties van creditcardbedrijf Capital One en betaaldienst Zelle in gelukskoekjes. Afgelopen week noemde The New York Post het fenomeen “irritante reclame”. En inderdaad: we zouden ook maar even genieten van twee kleine hapjes zoet geluk zónder dat het laatkapitalisme door onze strot wordt geduwd.

There is an AD on the back of my fortune. A fortune cookie ad! Seeeeeeething!

NOTHING IS BEAUTIFUL NOR INNOCENT ANYMORE pic.twitter.com/qWeh9vLzOP — g o o d k i t t y (@higoodkitty) June 10, 2019

Het New Yorkse bedrijf OpenFortune is verantwoordelijk voor deze manier van adverteren. Ze schrijven, ontwerpen en printen deze vijf centimeter lange reclames en sturen ze naar meer dan 19.000 Chinese restaurants in de Verenigde Staten. “Het was ons opgevallen dat er niks op de achtergrond van de papiertjes stond. Dat leek ons dus een geweldige kans,” zegt medeoprichter Matt Williams tegen The Post.



Volgens Digiday hebben Williams en zijn kompaan Shawn Porat meer dan acht jaar samengewerkt met gelukskoekjesfabrikanten en restaurants, en probeerden ze al die tijd mogelijke klanten te verleiden om hun slogans in de anders zo onschuldige koekjes te laten stoppen. Afgelopen jaar kocht Capital One tien miljoen gelukskoekjespapiertjes, die onder vijfduizend Chinese restaurants werden verspreid. “Het is onze droom dat je nooit meer een koekje zal kunnen vinden zonder advertentie,” zei Porat tegen Digiday. Al lijkt ‘bedreiging’ misschien beter op z’n plek dan ‘droom’.

can't even have a god damn fortune cookie without fucking ads any more. what a world pic.twitter.com/4tvzHICOLp — X (bsky.app/profile/xkeeper.net) (@xkeepah) September 16, 2018

Porat zei dat hij het idee in 2010 had bedacht tijdens een etentje in een restaurant in Brooklyn. Toch is het concept niet helemaal nieuw. Robert F. Kennedy stopte in 1968 voor de presidentsverkiezingen al campagneslogans in gelukskoekjes, zoals “He who picks KENNEDY picks a winner” en “Millions will love you. Vote KENNEDY”. In 2001 stopte Half.com, een dochterbedrijf van eBay dat inmiddels niet meer bestaat, maar liefst 20 miljoen advertenties in de koekjes. En dankzij een Tsjechisch reclamebureau werden gasten van Chinese restaurants er in 2008 aan herinnerd dat ze hun maaltijd heel goed met een Orbit-kauwgommetje konden afsluiten.



OpenFortune zegt dat het al samenwerkt met 45 procent van alle Chinese restaurants in de Verenigde Staten. Of de gelukskoekjes buiten de Amerikaanse grenzen binnenkort ook vol worden gepropt met reclame is niet duidelijk, maar wat er wel dik in zit is dat die kleine stukjes papier vrijwel direct de prullenbak in worden gekieperd.