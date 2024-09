De kunstenaar die kunst de ruimte in gaat sturen

De Israëlische kunstenaar Eyal Gever wil in de ruimte een sculptuur gaan maken. The Creators Project volgt hem in dit – logischerwijs complexe – proces. We zien hoe de kunstenaar en zijn team samenwerken met NASA en erover nadenken hoe het is om als mens een gewichtloos leven te leiden. Hij laat ons zien hoe een kunstwerk in de ruimte geproduceerd zou moeten worden. Uiteindelijk gaat Gever een geluidssculptuur de ruimte in sturen, een kunstwerk dat voortkomt uit zijn overpeinzingen over hoe belangrijk het voor mensen is om te lachen.

Met de app #LAUGH kun je zelf ruimtekunst maken.