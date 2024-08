Zijn die nieuwe pinautomaten een beetje bestand tegen plofkraken of wat?﻿

Plopperdeplopperdeplofkraak: er werden afgelopen maand alleen al in onze hoofdstad vijf pinautomaten opgeblazen, en ook elders in het land richtten boeven hun bommen op het geld achter de muur. Hoewel acht van de tien pogingen volgens de Nederlandse Vereniging van Banken mislukken, kun je met een beetje geluk in een paar minuutjes 165.000 euro rijker zijn.



Mocht je je afvragen hoe criminelen dat doen, een plofkraakje werkt ongeveer zo: je laat brandbaar gas in de automaat lopen, kit alle openingen dicht en ontvlamt het gas. Als je geen zin hebt in zo’n vermoeiend meerstappenplan, kun je ook gewoon met een zwaar explosief de flappentap uit de muur blazen. Vervolgens bescherm je je bivakmuts tegen de vlammen, zorg je ervoor dat je niet je enkel verzwikt over de stukken gevel die nu op straat liggen, graai je snel de contanten bij elkaar en probeer je de politie te ontwijken.



Brrr, het is geen prettige gedachte: zware jongens die zonder aarzelen gevels in smeulende kraters veranderen voor een beetje snel geld.



Nu is het zo dat vanaf dit jaar en in 2020 de pinautomaten van ABN AMRO, Rabobank en ING langzaamaan overgenomen worden door een nieuwe, die Geldmaat heet. Ik vroeg me af of de mensen achter deze nieuwe flappentap überhaupt hebben nagedacht over plofkrakers en of ze beschermingsmaatregelen hebben getroffen, dus belde ik met Janneke Rijpstra, het hoofd van de afdeling communicatie en public affairs van Geldmaat.



Ze vertelt me dat “de banken in de afgelopen jaren altijd maatregelen hebben genomen om plof- en ramkraken te voorkomen, wat de komende tijd niet zal veranderen.” Verder blijkt deze overname om de locaties van de huidige pinautomaten te gaan en zullen er dus geen nieuwe pinautomaten gebouwd worden. “De huidige pinautomaten voldoen aan de veiligheidsstandaarden, zoals die zijn opgesteld door de banken,” zegt Rijpstra.



Dat kan wel zo zijn natuurlijk, maar het feit blijft dat er nog steeds veel flappentappen uit de sponningen worden geblazen. Ik vraag wat Geldmaat zelf gaat doen om de automaten te beschermen, maar Rijpstra wil geen details delen hoe ze in de toekomst het geld in de muur gaan beveiligen, “want dan ligt dat op straat.” Ze benadrukt dat de machinerie van de automaten hetzelfde blijft, “met dezelfde hoogwaardige beveiliging.”



Er zijn verschillende manieren om een pinautomaat tegen een plofkraak te beveiligen. Je kunt bijvoorbeeld tralies voor de geldcassettes zetten, een mistbeveiliging installeren (zodat de boeven het geld niet zien!), drukmatten aan de machine toevoegen om de schokgolven te absorberen, een gasdetectiesysteem installeren of een stil alarm aanbrengen, zodat de politie direct wordt ingelicht. Sommige pinautomaten beschikken over (enkele van) deze beschermingen, maar het is dus niet zo dat met de komst van de Geldmaat ze standaard aan de pinautomaat worden toegevoegd.



Dat betekent overigens niet dat er helemaal niets verandert met de komst van de nieuwe flappentap. Rijpstra zegt dat de veranderingen gaan optreden in de kleur, de naam en de schermen van de automaat. “Alle automaten krijgen dezelfde kleur, namelijk geel, en dezelfde naam: Geldmaat,” zegt ze. “De beeldschermen en daarmee het gebruik van de geldautomaten worden ook allemaal hetzelfde.”



Super, maar er gaat dus op het gebied van plofkraken niks wezenlijks veranderen. De machines krijgen slechts een likkie gele verf en worden door hun monotone scherminterface iets gebruiksvriendelijker voor pinners. Ik opper nog voorzichtig dat de overname misschien toch een mooi moment is om na te denken over wat er nog meer gedaan kan worden tegen plofkraken. “Ja, maar dat doen de banken op dit moment ook al,” zegt Rijpstra. “Ze zijn continu bezig met het nemen van veiligheidsmaatregelen.”



Het stelt me gerust dat ik niet de enige ben die zich enorm zorgen maakt om boeven met bommen. Ik vraag Rijpstra tot slot of zij ook weleens bang is voor plofkrakers, waarop ze zegt dat ze “elke plofkraak natuurlijk betreurt.” Gelukkig maar, Janneke, gelukkig maar.



