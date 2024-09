Zo klinken de mogelijke nepartiesten op Spotify

Misschien heb je meegekregen dat vorig jaar Music Business Worldwide Spotify ervan beschuldigde nepartiesten op hun streamingdienst te zetten. Door liedjes van deze nepaccounts in populaire playlists als Peaceful Piano met miljoenen volgers te plaatsen zou Spotify zelf profiteren van de streams die gegenereerd worden. De muziekgigant besloot gisteren op de aantijgingen te reageren:

“We hebben nog nooit nepartiesten gemaakt of hun muziek in onze playlists gezet. Dat zullen we ook nooit doen. De aantijgingen zijn op alle vlakken onwaar […] We betalen royalties uit aan alle artiesten die op Spotify en in de playlists staan. We bezitten geen muziekrechten, we zijn geen label, alle muziek is gelicenseerd van de rechthebbenden en die betalen we uit. We betalen onszelf niet uit.”

Volgens MBW ontkent Spotify niet dat er nepmuzikanten op hun streamingdienst zijn, ze zeggen alleen dat zij ze niet hebben gecreëerd. Hoe het ook zij, een van de grootste vragen die bij opkwam was: wie zijn deze mogelijke nepperds en klinkt hun muziek een beetje okay? Ik besloot daarom vijf van de populairste accounts die door Music Business Worldwide bestempeld zijn als ‘mogelijk nep’, te recenseren.

Gabriel Parker – “Intervention”

Ik weet het niet man. Dit is niet helemaal honderd hoor. Het voelt alsof ik in een hele enge horrorfilm zit. Zo eentje waar het grootste gedeelte van de film een soort muziekdoos opstaat. Het klinkt ergens ook als de soundtrack van een misdaadserie en dan voornamelijk de scène dat de rechercheur bij een gruwelijke plaats delict arriveert.

Nep of echt? Sowieso nep OF gemaakt door een sociopaat.

Charlie Key – “Stairs and Steps”

Kijk gewoon naar de cover van ‘Charlie Key’. Alsof iemand een foto van David Bowie met een airbrush flink heeft verminkt. Wie hou je voor de gek?

Nep of echt? De productie klinkt best wel ruw voor iets wat een gevoelig neoklassiek liedje zou moeten voorstellen. Ik denk nep.

Ana Olgica – “Sugarcane”

Deze klinkt het echtst tot nu. Dat gezegd hebbende, dit is wel een liedje dat je zou verwachten bij de bruiloft van Sofie, een 27-jarige upcycler met een zelfgemaakte bloemenkrans en Jonas, een 31-jarige freelance zilversmid.

Nep of echt? Klinkt echt, maar door de context denk ik toch nep.

Lo Mimieux – “Berceuse”

Het begint saai te worden jongens, al deze fucking nummers klinken hetzelfde. Daarom neig ik weer naar ‘NEEEEP’. Daarnaast heeft deze artiest helemaal geen foto. Het is alleen maar artwork. Zijn we eindelijk dichtbij de waarheid? Ik heb net Lo Mimieux gegoogeld en je kunt er buiten Spotify vrijwel niks over vinden. Behalve een pagina op Genius waar alleen het woord ‘instrumentaal’ staat.

Nep of echt? Het boeit me echt niet meer. Whatever. Nep.

Piotr Mikeska – “Squares of Life”

Dit is het liedje dat je zou gebruiken als je een eigen Twilight-montage in elkaar zet voor op YouTube. Daarom is dit ook mijn favoriet.

Nep of echt? Overduidelijk nep.

Het komt er uiteindelijk op neer dat al deze pianoliedjes kort en saai zijn en op elkaar lijken. Het zou best kunnen dat ze allemaal door dezelfde persoon zijn gemaakt. Ach, wat maakt het ook allemaal uit.