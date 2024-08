Zo kom je oudejaarsavond door zonder een cent uit te geven

Hand. Op. De. Knip. Je zegt het elk jaar weer, maar goede voornemens aan het eind van het jaar zijn nog minder haalbaar dan goede voornemens aan het begin van het jaar. Dus sta je nog diezelfde avond twee flessen champagne af te rekenen bij een dure nachtwinkel en kun je toch de verleiding niet weerstaan om je dealer te bellen: het is tenslotte oud en nieuw.

Vervolgens raak je je telefoon, fiets en schoenen kwijt, waardoor je jezelf overal met de taxi naartoe moet laten vervoeren, en moet je drie keer nachtclubentree betalen, voordat je een keer een feestje treft dat enigszins aan je onrealistische verwachtingen voldoet. Bij thuiskomst blijkt je tv meegenomen te zijn door inbrekers. En zo begint het jaar – zoals altijd – met een flinke financiële achterstand. Je voelt je een in en in trieste sukkel.

Maar niet getreurd! VICE Money komt je nu eindelijk te hulp met de allerbeste manieren om ervoor te zorgen dat je niet eens zozeer goedkoop het nieuwe jaar in gaat, maar zelfs letterlijk geen cent uitgeeft.

Typisch oudjaarstafereel: je gaat even boodschappen doen en komt terug met dit. Foto via Flickr

Slik een sterke slaappil

Sommige mensen zijn lullen. Al maandenlang roepen ze dingen als: “Oud en nieuw wordt zo vééét!!!” of “Zoveel zin in de O&N-XXL-bash van Kraantje Pappie in Enschede, jij ook toch?!!” Vervolgens hoor je op de avond zelf helemaal niks van ze, en de volgende dag sturen ze het berichtje: “Sorry, in slaap gevallen.”

Zo iemand zou jij ook kunnen zijn, maar zo iemand ben je niet. Jij hebt een enorm sterke drang om deze avond champagne in het rond te spuiten, over puntige hekken te klimmen in je beste pak, en al fistpumpend je eigen telefoon in de gracht te slingeren. Geurkaarsen, kamillethee of een elektrische deken gaan hier niks aan veranderen – je moet met grover geschut komen. Eén op de tien Nederlanders zit aan de slaappillen, dus er is vast wel iemand bij wie je een pammetje kunt bietsen. Xanax en andere benzo’s werken trouwens nog beter. Je vindt ze makkelijk, door op Soundcloud een berichtje te sturen naar de eerste de beste emorapper met paars haar en gezichtstattoos. Welterusten en tot volgend jaar!

Laat je ‘s middags al oppakken

Op oudjaarsdag hebben politieagenten nog een korter lontje dan normaal, en geef ze eens ongelijk. De hele dag moeten ze de orde handhaven, terwijl iedereen dronken rondrent, gewapend met levensgevaarlijke explosieven. Vandalisme ligt overal op de loer en de blauwe vrienden kunnen hun veters nog niet strikken zonder dat een of andere grapjas een aangestoken nitraat onder hun combat boots gooit.

“Hé agentje, kleffe oliebol!” roep je naar één van die opgefokte dienders. Een nachtje op een harde brits in een koude cel is niet superfijn, maar altijd nog beter dan een lege bankrekening op 1 januari. En tegen de boete voor belediging van een ambtenaar in functie kun je bezwaar aantekenen. Je wilde ‘m namelijk gewoon trakteren, toch?

Strand op een saaie plek

Iedereen heeft wel een oma, oudtante of ex-buurman op leeftijd die op een saaie plek woont, en nodig eens bezocht dient te worden. Waarom dan niet op oudjaarsdag? Gezellig! Je tijdsbesef verdwijnt al gauw terwijl uren en minuten worden vervangen door appelbeignets en schoteltjes advocaat. Oepsiepoepsie, ineens is het half 8 en je bent compleet vergeten dat de treinen al om 8 uur ophouden met rijden.

Je wilt koste wat kost voorkomen dat je net je aansluiting mist en de hele nacht rillend Balisto’s uit de NS-automaat staat te trekken om jezelf warm te houden. Er zit niks anders op dan logeren. Mooi, want de hele avond rummikubben in Ruurlo is gratis!

Raak je sleutels eens kwijt vóórdat je de deur uitgaat.

Elk jaar herhaalt zich weer een moeizaam ritueel. Je bent op je sokken naar huis gestrompeld in het ochtendlicht. Dat is het moment dat je je herinnert dat sleutels óók gebruikt kunnen worden om de deur open te maken. Waar je ze hebt gelaten, dat weet je dan weer niet, en je moet als een zwerver in je eigen portiek slapen. Sleutels kwijt, geld kwijt, waardigheid kwijt.

Doe het dit jaar eens anders: draai net voor je weggaat de deur op slot vanaf de binnenkant en laat je sleutelbos in de wc vallen. Spoel onverbiddelijk door. Een slotenmaker kost ook geld, dus zorg ervoor dat iemand een reservesleutel heeft. Je hoeft niet bang te zijn dat diegene je dezelfde avond nog komt bevrijden: mensen hebben wel wat beters te doen op oudjaarsavond. Geld uitgeven bijvoorbeeld!

Raak ietsiepietsie gewond door andermans vuurwerk

Zelf vuurwerk afsteken in Nederland is volgens het kabinet een “gewaardeerde traditie”, en gewond raken is een heel laagdrempelig onderdeel van die traditie. Het is moeilijk om níét door vuurwerk geraakt te worden, want echt overal (behalve in steden met een vuurwerkverbod) zijn volslagen idioten bezig om bouwwerken van lawinepijlen te bouwen, en vliegen de strijkers je om de oren. Mocht je zo een stukje oor verliezen, dan word je de hele nacht lekker verwend op de EHBO in plaats van dat je geld aan het uitgeven bent. En de vuurwerksmijter draait op voor de kosten van het gladstrijken van je oortje, want die kun je aanklagen! Misschien krijg je zelfs wel extra smartengeld. Pure winst dus, en je hebt toch nog een reserve-oor.

Crowd(fund) en nieuw

Hé, je kunt je avond altijd nog proberen te crowdfunden. Stuur gewoon iedereen die je kent een mailtje met de tekst: “Hoi allemaal! Dit is de link naar de crowdfunding van mijn oudjaarsavond! Als ik het doel van 3000 euro haal, kom ik iedereen die geld gegeven heeft een Gelukkig Nieuwjaar wensen, inclusief drie zoenen! Dat wil je toch? Doneer nu!” Als dit echt lukt, heb je waarschijnlijk erg goede of erg rijke vrienden. Zo niet, dan is er in ieder geval niemand meer die na deze actie nog zin heeft om met je te feesten. Lekker goedkoop.

Wees de reden dat andere mensen hun geld verliezen

Heb je je eigenlijk ooit afgevraagd waarom die champagne altijd zo snel opraakt? Of waar je fiets, telefoon en schoenen altijd heen gaan als je ze kwijtraakt? Heb je er ooit weleens aan gedacht dat er waarschijnlijk een reden is dat alle gastenlijsten van alle oud-en-nieuw-feesten altijd vol zijn? Er moet logischerwijs een iemand zijn die keihard profiteert van de verwardheid van andere mensen tijdens oudjaarsnacht. Jij kunt diegene zijn. Hoe heerlijk is het om eens katerig wakker te worden in een bed vol iPhones? Waarom zou je 2019 niet beginnen met een onaangetast banksaldo én twintig fietsen?

Fijne jaarwisseling iedereen!



