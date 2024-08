Zo kun je geld verdienen door in een camper rond te rijden

In de serie Outliers onderzoekt VICE Money werelden die voorbij gaan aan de mainstream economie. We ontmoeten mensen met ongebruikelijke en soms radicale relaties tot geld, handel en kapitalisme.

Als je op Instagram door de #vanlife-hashtag scrollt zie je plaatjes van opgeknapte Volkswagenbusjes, campings en yoga bij zonsopkomst. De posts en foto’s laten een beweging zien van mensen die in vintage busjes, met een weldadig traag levensritme, door het land toeren. Er is meer dan een kantoorleven, zeggen ze: de wereld is idyllischer en eenvoudiger dan je stressvolle werkweek doet vermoeden.

Videos by VICE

Nu er al bijna 3 miljoen Instagramposts met de hashtag #vanlife zijn geplaatst kijken steeds meer socialmediamarketeers hoe ze commercieel voordeel kunnen halen uit deze manier van leven. Adverteerders geven al langer geld uit aan micro-celebs die producten aanprijzen bij hun followers. Nu is het tijd voor de #vanlifers om hiervan te profiteren.

In de Green Mountains in de Amerikaanse staat Vermont spraken we met een stel dat achter een populair #vanlife-account zit. We vroegen ze wat er voor nodig is om zo geïsoleerd te leven en hoe je van een anti-werkend leven toch een winstgevend online merk maakt.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: