Zo overleef je een date met een Maagd, het meest kritische sterrenbeeld ooit

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.



Maagden palmen je in met hun slimme observaties. Waar het gesprek ook over gaat, dit aardeteken heeft altijd wel iets slims te zeggen, iets waarvan je denkt: had ik dat maar bedacht. Een Maagd charmeert je door uren nadat je iets totaal onbelangrijks hebt uitgekraamd, daarop terug te komen met gevatte grapjes.

Videos by VICE

Als je wil daten met een Maagd, stel dan eerst wat vragen over eten en drinken, zodat je erachter komt wat zij of hij lekker vindt. Het woord Maagd scheelt slechts een letter met het woord maag, dus ze kunnen erg specifiek zijn als het aankomt op hun dieetwensen. Als ze zelf geen leuke eettent weten, kijk dan in de krant of op internet naar plekken waar restaurantcritici lovend over zijn. Dat vinden ze geweldig.

Het lijkt misschien een onmogelijke missie om de juiste outfit uit te zoeken voor een date met een Maagd, omdat ze vaak nogal kritisch zijn, maar je hoeft echt geen bakken met geld uit te geven aan dure kleding zodat je eruitziet alsof je net van een catwalk komt lopen. Wat de Maagd aanspreekt zijn kleine details, zoals accessoires. Het interesseert ze niet wat het kost, maar wel dat ze iets leuks hebben om naar te kijken. Draag vooral extra veel sieraden, of iets met glitter.

Die aandacht voor details zie je bij de Maagd ook terug in conversaties. Als je punten wil scoren, duik je even in de social media van de Maagd om erachter te komen wat voor hobby’s hij of zij heeft. Doe vervolgens gedegen research naar die hobby’s. Als het aankomt op gesprekken over werk, doe dan niet stoer over je functie of je salaris, want daar knapt een Maagd op af. Waar je ze wel mee imponeert is een goed verhaal over je analytisch vermogen. Is het je ooit gelukt om een verborgen patroon te vinden in een stapel spreadsheets? Zette je dat stukje feedback om in een winnende strategie? Dat is wat de Maagd in katzwijm doet vallen.

Stel dat de Maagd voor jou valt, dan staat je een avontuur te wachten. De uiterst gevatte Maagd pikt de kleinste grapjes op in films, waar je dan naderhand samen om kunt lachen. Veel van deze hardwerkende Maagden blinken uit op het gebied van zelfdiscipline en kunnen je helpen om een gezondere leefstijl aan te nemen. Ze maken zelfs de kleinste klusjes leuk en raken enthousiast van dingen als de ramen lappen of boodschappen doen.

Als jouw routine niet helemaal lekker overeenkomt met die van hun, dan wordt het lastig om te daten met een Maagd. Sommige Maagden zijn verslaafd aan de sportschool, anderen hebben een speciaal dieet waar ze nooit van afwijken. Er zijn ook Maagden die minder opvallende trekjes hebben, die misschien totaal onbelangrijk lijken, maar ze wel het idee geven van orde in een chaotisch leven. Wee degene die de Maagd hier op aanspreekt. Je kan ze het beste gewoon hun gang laten gaan.

Wat ook lastig is aan Maagden, is dat ze nogal hard oordelen. Ze hebben het zwaar met imperfecties – zowel die van jou als die van hunzelf. Ze komen een keer ‘s avonds thuis, diep in de put omdat er iets kleins fout ging op werk. Als jij dan zegt: “Ach, maak je niet druk om zoiets kleins,” dan worden ze daar boos om. We hebben allemaal weleens onze dag niet, maar Maagden kunnen erg streng zijn voor hun partner, als ze zien dat je toegeeft aan onzekerheden of angsten; reken er dan maar op dat je op je kop krijgt omdat je er “een potje van maakt”. Ze houden zich niet in als ze vinden dat iets beter kan – een Maagd staat zeker niet bekend om z’n tact.

Het sterrenbeeld Maagd is vernoemd naar de Vestaalse maagden, een groep vrouwen uit de oudheid die nooit trouwden en in de tempel van Vesta, godin van het haardvuur, woonden. Deze maagden hadden weliswaar seks, maar ze heetten maagden omdat ze dus niet trouwden. Een keer per jaar hadden ze een seksritueel, dan kwamen er een heleboel mannen langs om de maagden te bezwangeren. Het was van groot belang dat elke maagd het met meerdere mannen deed op die avond, zodat het onduidelijk was welke man de vader van het kind zou zijn. Het kind werd vervolgens in de tempel opgevoed. Vandaag de dag merk je dit nog aan Maagden, omdat ze enorm goed zijn in bed. Seks is belangrijk voor de Maagd en het is een van de weinige momenten dat ze hun analytische brein eventjes uitzetten om te genieten van de vleselijke lusten.

Als dit intense aardeteken toch niet jouw match blijkt te zijn en je moet het uitmaken, wees er dan op voorbereid dat ze zullen zeggen dat ze wel kunnen veranderen. Trap er niet in! Het is van groot belang dat je voorzichtig en geduldig uitlegt dat je al hebt geprobeerd om hem of haar te veranderen, en dat het niet is gelukt. De Maagd zal dat niet leuk vinden, maar na enige tijd zullen ze wel begrijpen dat het waar is wat je zegt.

Als je het geluk hebt om een Maagd te scoren die kan relaxen en weet wanneer het het moment is om even stil te zijn, dan staat je een fijne tijd te wachten. Je hebt non-stop stomende seks en je lacht je een deuk tijdens het kopen van blikken natvoer voor de kat. Bovendien zal je versteld staan van hoe ze de dagelijkse dingen uit het leven om weten te buigen naar iets boeiends en sprankelends. Je kan rekenen op een prachtig leven samen.