Zo romantisch is Valentijnsdag als sekswerker

Valentijnsdag bestaat uit de heilige drie-eenheid van chocolade, rozen en seks. Die eerste twee haal je gewoon bij de supermarkt, dat laatste levert nog weleens gedoe op. Maar geen paniek: als je single bent en iets te veel waarde hecht aan een commerciële feestdagen, kun je je heil altijd nog zoeken bij een sekswerker. Ik vroeg een aantal van hen hoe belangrijk Valentijnsdag is voor de zaken en wat voor klanten ze hebben op de meest romantische dag van het jaar.

Bieke

Twee jaar geleden strandde mijn huwelijk na veertien jaar. Een scheiding is niet goedkoop, dus besloot ik geld te verdienen als erotisch tantramasseur: erotische massages die vaak eindigen met een orgasme, zonder dat er seks aan te pas komt.



Op Valentijnsdag zijn we niet drukker dan normaal, want meestal moeten de klanten die dag nog bij hun vrouw zijn. Toch merk ik dat de tijd rond Valentijn voor veel mannen best een stressvolle periode kan zijn, en dat zo’n massage vaak precies is wat ze nodig hebben. Als ze single zijn, voelen ze een leegte die ze rond Valentijnsdag willen vullen met de ‘girlfriend experience’ tijdens de massage. Ze worden geconfronteerd met het feit dat ze niemand hebben, omdat ze rond de oren geslingerd worden met reclames en cheesy valentijnsberichtjes. Als ze een relatie hebben, voelen ze die druk vaak ook. Het grootste deel van onze klanten heeft een relatie, en vertelt ons dat ze niet goed meer weten hoe ze hun vrouw moeten verwennen. Een klant van mij had al tijden stress over Valentijn, omdat hij merkt dat als hij thuis komt van zijn tijdrovende baan, zijn vrouw eist dat hij het goed maakt. Maar hij weet niet meer hoe dat moet.

De massages die ik geef, zijn vooral therapeutisch: door iemand te masseren tot hij klaarkomt, komt er een sterke seksuele energie vrij die je oerinstinct aanwakkert. Die seksuele energie kan nog dagenlang door het lichaam van mijn klanten stromen. Dat zorgt er dan opnieuw voor dat mijn klanten meer seksueel zelfvertrouwen hebben in hun relatie. De ironie wil wel dat mijn klanten niet vaak aan hun partner vertellen dat ze een bezoekje aan mij brengen.

Meer info op de website van Bieke.

Via Red Lights België.



Nora*

Ik werk nu een paar jaar voor Society Service en ik heb tot nu toe elk jaar een boeking gehad met Valentijn. Ik ben single, dus ik heb geen partner die iets leuks met me wil doen. Voor mij is het geen bijzondere dag. Sterker nog: ik vind dat hele valentijngebeuren commerciële onzin. Je hebt toch geen speciale dag nodig om lief te zijn voor de personen waar je het meest van houdt? Toch merk ik dat het bij cliënten wel speelt. Net als met kerst is het zo’n dag dat ze niet alleen willen zijn, dus boeken ze een escort.

Als een cliënt extra romantisch is vanwege Valentijnsdag, vind ik dat natuurlijk erg leuk. Maar ik heb over het algemeen niets te klagen, mijn cliënten zijn bijna allemaal ontzettend leuk en lief. Ik date weleens ‘buiten werk om’ en ik heb helaas moeten concluderen dat mijn cliënten een stuk romantischer zijn dan de gemiddelde man waarmee ik ‘gratis’ date.

Een van de meest romantische dates, was op Valentijnsdag. Mijn cliënt had namaak rozenblaadjes in bad gelegd. De rode kleur trok lekker in het water en het zag er prachtig uit, vooral met de kaarsjes erbij. Wat we ons niet realiseerden, was dat de kleurstof ook in onze huid zou trekken. Ik ben nog dagenlang zo roze geweest als een garnaal en mijn cliënt vast ook. Het was een leuke avond, dus elke keer dat ik in de spiegel keek, dacht ik daar weer aan terug.

Via Society Service.

Sandra*

Naast mijn vaste baan werk ik als bijbaantje ook als escort. Ik heb al vaker gewerkt op Valentijnsdag, en ook vandaag ga ik werken. Ik vind valentijndates namelijk erg leuk en gezellig, want ze draaien meer dan normaal om echte romantiek. Veel van mijn klanten zijn vrijgezel of voor zaken in het buitenland en kunnen Valentijnsdag niet doorbrengen met hun vriendin of vrouw. De klanten die je boeken op Valentijnsdag verlangen naar de girlfriend experience. Mijn klanten zijn niet per se eenzaam, maar willen graag die charme van Valentijnsdag met iemand beleven. Voor hen draait het om de ervaring: dat ene onvergetelijke moment waar ze nog lang aan terug kunnen denken.

Vanavond word ik overgevlogen naar Londen voor een date. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, omdat ik al een kaartje heb gekregen waarop hij een zelfgeschreven gedicht heeft neergepend. Zo romantisch.

Via Top Companions.



Stefanie*

Ik ben 36 jaar en werk al ruim vijf jaar als high class escort. Daarnaast ben ik ook salesmanager. Ik vind Valentijnsdag een van de leukste dagen om mijn werk te doen. De klanten willen altijd iets speciaals en doen hun best om me extra te verwennen. Alsof zij harder aan het werk zijn dan ik. Wat het ook bijzonder maakt, is dat de klanten die je boeken jou ook echt bijzonder vinden: jij bent degene met wie ze de dag van de liefde willen vieren. En ja, ik doe ook extra mijn best op dat moment.

Een van mijn vaste klanten kwam speciaal naar Nederland om Valentijnsdag met me door te brengen. Hij houdt ervan om in de watten gelegd te worden. Soms nodigt hij enkel mij uit, maar we hebben ook geregeld triootjes met een andere escort. We steken kaarsjes aan, zetten een leuk muziekje op en hij bestelt kaviaar dat we van zijn lichaam af moeten eten. Ja, Valentijnsdag met hem is altijd bijzonder.

Via Society Service.

Anna*

Ik heb helemaal niets met Valentijn en ook als escort vind ik het geen boeiende dag. In de twee jaar dat ik als escort werkte, ben ik ongelooflijk verwend: ik heb de hele wereld rondgereisd, kreeg elk cadeautje dat ik wilde en werd overladen met juwelen en dure kleren. Het maakt me dus niets uit dat ik op Valentijnsdag dat ene extraatje zou krijgen, ik heb het toch al.



Daarbij hebben al mijn vaste klanten een vrouw en dat is toch wel het moment dat ze ook even bij haar moeten zijn.

Vince

Ik ben al acht jaar gigolo. Vrouwen kunnen me voor van alles boeken: van een gezellige wandeling tot een romantisch weekend. Ik heb het hele jaar door dates, maar rond Valentijnsdag is er een piek. Hetzelfde geldt voor Kerstmis en oud en nieuw. Je bent dan even omringd door vrienden, en in januari gaat iedereen weer werken, waardoor je plots weer beseft hoe eenzaam je bent. In januari lopen ook heel wat relaties stuk, omdat mensen een frisse, nieuwe start willen. Valentijnsdag komt net na die periode en bij veel vrouwen kan het nogal rauw op hun dak vallen. De vrouwen die alleen zijn worden nog eens extra geconfronteerd met hun eenzaamheid. Door mij te zien, hopen ze dat ze even kunnen wegdromen.



Op 14 februari willen ze vaak een valentijnsdate. Soms gaat dat over een klein etentje met wat kaarsen, rozenblaadjes op een bed en een klein cadeautje, soms willen ze graag de nacht doorbrengen in een duur hotel. Vooral rond Valentijnsdag draaien mijn afspraken vooral om de ‘girlfriend experience’. Morgen bijvoorbeeld ga ik met een vrouw die me wel vaker boekt wat winkelen, dan gaan we naar de film, wat eten en de nacht doorbrengen in een leuk hotel. Eigenlijk doen we alles wat een koppel zou doen. Ik merk dat vrouwen het op die momenten soms moeilijk kunnen hebben, omdat ze geconfronteerd worden met de relatie die ze niet hebben.

Toch is het gros van de dates vooral erg mooi. Zo deed enkele jaren geleden een vriendin mij cadeau aan haar beste vriendin. Ze vond dat haar vriendin het verdiende om een nacht verwend te worden, omdat ze al jaren een alleenstaande moeder is en zich weinig bemind voelde. Ze stemde in en vond het te gek. Samen met haar beste vriendin bedacht ik een verrassing: we deden een blinddoek om, leidden haar naar een kamer vol kaarsjes, chocolade en champagne. De vriendin ging uiteindelijk weg, en liet mij alleen met die vrouw. Dat was echt een prachtige ervaring, ze was zo gelukkig.

Meer info op de website van Vince.

Via Red Lights België.

Alex*

Ik vind Valentijnsdag nooit echt boeiend, het is puur een commerciële feestdag. Maar sinds ik als escort werk, heb ik er stiekem wel zin in. Vanavond heb ik een date met een vaste klant die me een beetje behandelt als zijn vriendin. Hij is getrouwd, maar heeft zelden seks met zijn vrouw. Hij is niet eenzaam, maar wel onvrijwillig celibaat.

Doordat mijn klanten waarde hechten aan Valentijnsdag, begin ik het zelf ook belangrijk te vinden. Ik woon samen met mijn vriend, waarmee ik een open relatie heb en hoe dol ik ook op hem ben: hij is allesbehalve romantisch. Als het aan hem lag, vierde ik Valentijn in m’n eentje. Daarom is het best leuk dat ik dit toch kan beleven met een klant.

Via Society Service.

Alexandra

Ik geef al zes jaar erotische massages. Vooral aan mannen, maar soms krijg ik ook koppels over de vloer en sporadisch een vrouw. Ik geef ook gewone massages, maar meestal komen mensen terug voor een happy ending, omdat ze toch net dat ene stukje missen. Een orgasme is namelijk een goede manier om en ontspannende massage af te sluiten.



Vroeger werkte ik wel eens op Valentijnsdag, maar nu ik een partner heb, hou ik die dag voor hem vrij. Op zich mis ik niet veel, want het is meestal minder druk dan op andere dagen. Een groot deel van mijn mannelijke klanten heeft namelijk een relatie en brengt de dag door met hun partner. En in de meeste gevallen weet de vrouw niet af van de massagesessies van haar man. Toch is dat niet altijd het geval. Ik heb namelijk geregeld klanten over de vloer die met hun vrouw afgesproken hebben dat elk hun eigen geheimpje mag hebben.

Soms gebeurt het ook dat een koppel mij cadeau doet aan elkaar. In dat geval vieren ze samen Valentijnsdag op mijn massagetafel. Eigenlijk is een erotische massage sowieso een ideaal valentijnscadeau voor je partner, of je er nu zelf aan meedoet of niet. Je zou een erotische massage namelijk als een soort therapie kunnen zien, die vaak goed is voor je relatie. Ik heb geregeld gesprekken met mannen die zich onzeker voelen en me vragen hoe ze hun partner kunnen plezieren. Als ik je partner laat ontspannen, zorgt hij des te beter voor jou.

Meer info op de website van Alexandra.

Via Red Lights België.