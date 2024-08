Zo was 2017 voor je favoriete clubs

Godzijdank bestaan er clubs waar onverlaten zoals jij en ik terechtkunnen voor onze wekelijkse portie nachtelijk vermaak. Elk weekend openen ze hun deuren zodat jij je frustraties eruit kan zweten op de dansvloer. Wat waren de hoogtepunten van het afgelopen jaar en wat gaat er het komende jaar allemaal voor moois gebeuren? We spraken met de programmeurs van onze favoriete clubs omdat zij de perfecte graadmeter zijn voor wat we allemaal kunnen verwachten.

Jetti Steffers van BAR, Rotterdam

Noisey: Hey Jetti! Hoe was 2017 voor jullie?

Jetti Steffers: Ons jaar was goed, met ups en downs zoals elk ander jaar eigenlijk. Het was fijn om te zien dat er elk jaar toch weer een compleet nieuwe doelgroep bijkomt, maar dat de oude garde ook blijft komen.

Weet je nog op welke avond jullie de langste rij voor de deur hadden?

Ik denk op de avond dat Hunee de hele nacht kwam draaien.

Was dat ook de leukste avond?

Nee, dat was toch wel de Nous’Klaer-nacht met John Talabot. Er werden geweldige sets gedraaid en we hadden ook een deel ambient waar iedereen tot tien uur ’s ochtends op hun luie gat bleef liggen. Wat dj-sets betreft werkt alles door elkaar bij ons ook wel het beste.

Vielen er in het afgelopen jaar nog andere dingen op aan de dj-sets?

De eerste helft van het jaar werden veel setjes met een laag tempo gedraaid, maar halverwege veranderde dat en werden er heel veel sets op 130 bpm gedraaid.

Wat was jouw favoriete plaat van het jaar?

Als ik een favoriete track moet kiezen, dan is dat 5 seconds van Solar.

Is er ook een plaat die je echt niet meer wil horen?

Platen die ik niet meer wil horen zijn er niet echt. Soms ben je ergens helemaal klaar mee en dan draait je favoriete dj het en blijkt het ineens toch weer een leuke track te zijn.

Wie was afgelopen jaar je favoriete dj en wie gaat het in 2018 goed doen?

Dit jaar vond ik Oceanic de beste dj, maar voor volgend jaar denk ik dat upsammy en Le Romph het heel goed gaan doen.

Waar moeten bezoekers in 2018 mee kappen?

Nou, als iedereen wil ophouden met filmen met hun flitser aan, dan wordt 2018 helemaal top!

Andrew van Velthoven van PIP, Den Haag

Noisey: Hela Andrew, welke avond vat het jaar van PIP het beste samen?

Andrew van Velthoven: Dat was natuurlijk PIP Lekker 10, het feest ter ere van ons tienjarig bestaan. We hadden een programma dat elf dagen duurde. Chaotisch en lekker gek, maar eigenlijk ook veel te intensief voor ons allemaal. Net zoals de rest van ons jaar was het hard werken maar ook superleuk.

Welke avond is je het meest bijgebleven?

De meest memorabele avond was voor mij het Intergalactic FM Festival. Mensen kwamen overal vandaan voor Ferenc, waardoor het hier een soort pelgrimsoord werd.

Wie was volgens jou de beste dj van 2017?

Als ik moet kiezen, geef ik een gedeelde eerste plek aan Mairo Nawaz en Vic Crezée, omdat ze heel eclectisch draaien en allerlei soorten muziek netjes door hun set mengen.

Waren er nog dingen die jou opvielen aan dj-sets in het afgelopen jaar?

Ik had eigenlijk meer breakbeat-achtige dingetjes verwacht. Daar is best veel van uitgekomen, maar op de dansvloer heb ik het niet vaak teruggehoord. Verder natuurlijk die trance-invloeden, dat was wel een ding.

Welke plaat uit 2017 is je favoriet en welke mag mee met de vuilnisman?

Mijn favoriete track was Dancing in Outerspace van Dazion. Hij is m’n homie sinds dag één en is met zijn sound nu Den Haag aan het vertegenwoordigen. Een track die voortaan achterwege mag blijven is Deep Burnt van Pépé Bradock . Die is wel voldoende uitgemolken.

Welke dingen zou je nog meer achter willen laten in het verleden?

Nou, die broeken met gaten mogen definitief verdwijnen. Oh, en weet je wat ook echt kut is? Die tankstation-zonnebrilletjes waar iedereen zo lekker op gaat. Die gedrochten mogen ook weg.

Wat zie je er liever voor in de plaats?

Nou, die nineties sportswear trend vind ik wel tof. Maar het is hier super divers, je bent ook welkom in het trainingspak van je favoriete voetbalclub. Als je je maar gedraagt, natuurlijk!

Foto door Amie Galbraith

Paulo de Cock van Radion, Amsterdam

Noisey: Hoi Paulo, was het jaar voor jullie goed?

Paulo de Cock: Ja, beter dan verwacht zelfs. We hebben sinds begin vorig jaar nieuw bestuur en je merkt aan alles – de vibe, de opkomst en de clubavonden in het algemeen – dat we groeien. Dus ik mag absoluut niet klagen! We hebben nu meer personeel en een sterkere visie voor nu én later, zodat we kunnen uitgroeien tot een stabieler platform waar verschillende vormen van cultuur samenkomen.

Wat was de leukste avond?

Er waren zo veel fijne avonden afgelopen jaar, maar mijn favoriet was onze derde verjaardag. Er was zo veel warmte en er werden supervette sets gedraaid. Iedereen kwam elkaar checken en die saamhorigheid maakte het mooi. Mark Antoni draaide op zaterdagochtend in de bovenkamer de beste set van het weekend. Dat is de enige set die ik online heb gezet. Hij zit heerlijk op dat snijpunt van house en techno, net als bijvoorbeeld Jasper Wolff en Maarten Mittendorff dat kunnen.

Wat was je favoriete plaat?

Dat is toch wel Maarten Mittendorffs Auro Mix van Cosimes Fyr op Nous’klaer. Die kreeg ik van een collega voor mijn verjaardag. Echt genieten.

Waren er trends die jou opvielen in 2017?

Ik merk dat de zondagcultuur steeds meer vorm begint te krijgen in Nederland. Ik sprak Tama Sumo en die vertelde dat het in Berlijn ook niet van de ene op de andere dag is ontstaan, maar omdat de zaterdagavonden zo goed bezocht werden is dat uiteindelijk op een organische manier uitgedraaid op een zondagprogrammering. Wij hebben die mogelijkheid ook met onze 24-uursvergunning en dat is natuurlijk geweldig.

Wat zou je graag willen veranderen aan het uitgaansgedrag van mensen?

Mensen gaan steeds later uit, dat is jammer. Ik heb weleens geprobeerd om een headliner wat eerder op de avond te programmeren, maar dat veranderde niets. Het is eigenlijk zonde omdat je, zeker bij ons, ook prima kunt eten of andere dingen kunt doen voordat je uitgaat. Maak er lekker je eigen avontuur van!

Bram Steenhuis van OOST, Groningen

Noisey: Hey Bram! Welk geluid zette OOST in lichterlaaie dit jaar?

Bram Steenhuis: Hm, dat is lastig. In genres denken is ook niet echt nodig: je begint de avond gewoon rustig en eindigt wat harder. Toch stak electro er het afgelopen jaar wel een beetje bovenuit. Het valt ook op dat dj-sets wat minder strak zijn geworden, er worden steeds vaker genres door elkaar gedraaid.

Heb je ook een favoriete track uit 2017?

Private Eyes van Mirror Image, die draai ik regelmatig als ik open in OOST en dat creëert de perfecte vibe!

En een plaat die je niet meer wil horen?

Ook al is het een hele goede track, met Theme From Q van Objekt ben ik wel een beetje klaar.

Welke dj’s verdienen wat extra liefde?

Volgend jaar denk ik dat Roi Perez het heel goed gaat doen, maar dit jaar was Aurora Halal toch wel de beste dj. Toen ze bij ons kwam draaien waren we een beetje zenuwachtig omdat ze wat minder bekend is bij het Nederlandse publiek. Uiteindelijk was ze er al vroeg en heeft ze ons allemaal heel ontspannen gemaakt. Het werd een goede avond.

Wat hoeft voor jou niet meer in 2018?

De selfies die dj’s maken voor de club waar ze gaan draaien. Ik heb werkelijk geen idee waar dat vandaan komt.

Welke avond vat het jaar voor jullie het allerbeste samen?

Dat was de avond tijdens Eurosonic met Red Light Radio. Muzikaal ging het alle kanten op en de sfeer was tof. Dit jaar doen we dat weer en daar heb ik nu al zin in.

Foto door Raymond van Mil

Joost Holthuizen van Basis, Utrecht

Noisey: Ha die Joost, ben je een beetje tevreden over 2017?

Joost Holthuizen: Best wel eigenlijk! Ik zou het wel leuk vinden als mensen wat vroeger op de avond naar de club komen, want het wordt steeds later.

Wanneer hadden jullie de langste rij?

Ik denk toen MPIA3 (aka Truss) kwam draaien. Hij doet niet vaak shows onder die naam en de avond was binnen tien minuten uitverkocht. We hebben ook altijd kaarten aan de deur, dus vandaar de rij. Hij ging tot acht uur door en fietste er zelfs nog een reggaeplaat in. Een hele goede set en een topsfeer.

Wat horen jullie bezoekers het liefst?

De wat rauwere techno is bij ons wel met afstand het populairst, hoewel je daarin steeds vaker trance-invloeden terug hoort. Dan denk ik bijvoorbeeld aan I Hate Models.

2017 was het jaar van..

Peggy Gou! Alleen heeft ze helaas nog niet bij ons gestaan. Hopelijk kunnen we daar in 2018 verandering in brengen.

Welke plannen heb je nog meer voor komend jaar?

We willen verder gaan met de all-nighters , zoals met Speedy J volgende maand. Dat werkt goed, dus daar willen we zeker meer mee doen.

Wat was de beste track van het jaar?

Perc met Look What Your Love Has Done To Me.