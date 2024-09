Hoi, je strooit elke dag plastic over je eten

Dit artikel verscheen eerder op Motherboard US.

Plasticvervuiling lijkt een probleem dat niet veel met ons dagelijks leven te maken heeft, totdat je beseft dat je het echt dagelijks over je eten strooit. Een nieuwe studie testte wereldwijd 39 verschillende merken zout en vond microplastic in maar liefst 36 daarvan. Het is een grimmige idee dat de hoeveelheid plastic die we er dagelijks doorheen jagen, gewoon in ons ecosysteem terechtkomt.

Als plastic in de natuur terechtkomt, breekt het langzaam af in kleinere stukjes. Als die stukken zo klein worden dat ze nauwelijks nog te zien zijn met het blote oog – kleiner dan vijf millimeter – wordt het microplastic genoemd. Deze stukjes vinden langzaam hun weg in ons eten, drinken en dus het zout dat we gebruiken.

“Recente onderzoeken hebben plastic gevonden in zeevruchten, wilde dieren, kraanwater en nu dus ook zout,” vertelt Mikyoung Kim, campagnevoerder voor Greenpeace East Asia dat meehielp aan het onderzoek, in een persbericht. “Er is duidelijk geen ontkomen aan deze plasticcrisis, zeker nu blijkt dat het in onze rivieren en oceanen blijft lekken.

De hoeveelheid plastic is bij elk merk anders, zo is te lezen in het onderzoek wat afgelopen week in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology stond. Drie merken hadden niks, een paar met maar 28 stukjes microplastic per kilo zout, terwijl de grootste boosdoeners wel 13.000 stukjes microplastic per kilogram bevatte.

De hoeveelheid plastic was hoger in zeezout dan in haliet (steenzout) en zout uit zoutmeren. De hoogste concentraties werden in Aziatische merken gevonden, met als koploper zout uit Indonesië. De onderzoekers schatten dat de gemiddelde volwassene 2000 stukjes microplastic per jaar binnenkrijgt en dat is alleen al door zout.

Het is nog niet duidelijk van het binnenkrijgen van deze kleine stukjes plastic voor effect heeft op ons lichaam. Maar laten we wel wezen: je gaat niet op een groot blok plastic zitten kauwen, dus de kleine stukjes hoef je ook niet zo nodig te eten. We gooien met elkaar miljoenen tonnen plastic flesjes en verpakkingen weg, waarvan 91 procent niet gerecycled wordt. Als we niet willen dat de hoeveelheid plastic in ons eten en drinken toeneemt, is het beste wat we kunnen doen minder plastic gebruiken.

