Zweden bewijst met nieuwe recyclewet opnieuw dat ze betere mensen zijn dan wij

Er is een land dat zijn zaakjes bizar goed op orde heeft. Dat land is Zweden en ondanks dat het al gratis universiteiten, universele gezondheidszorg en ABBA had, is Zweden vorige week zelfs nog een beetje sicker geworden. De Zweedse regerende partijen kondigden een nieuw wetsvoorstel aan die belasting op reparaties van kapotte spullen zou halveren en tegelijkertijd de belasting op spullen die niet te repareren zijn zal verhogen.

Zweden zag het gemakzuchtige consumentisme met lede ogen aan en kwam met de oplossing die Zweden gebruikt om elk probleem in Zweden op te lossen: belasting. “Als we de problemen rondom duurzaamheid en het milieu willen oplossen, moeten we werken aan onze consumptie,” vertelde Per Bolund, de Zweedse minister voor financiën en consumptie, aan The Local. “Iets waar we heel erg mee bezig zijn, is mensen een duwtje in de juiste richting geven. Dus het op verschillende manieren makkelijker maken voor mensen om het juiste te doen.” Zweden heeft als geen ander door dat de beste motivator voor mensen om het juiste te doen, simpelweg geld is.

Het wetsvoorstel zou de reparatiebelasting op fietsen, kleren en schoenen verlagen van 25% naar 12%. Daarnaast wordt de helft van de reparatiekosten van apparaten zoals koelkasten, wasmachines en vergelijkbare producten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zo wordt het een stuk aantrekkelijker (lees: goedkoper) voor mensen om hun kleren, meubilair en apparatuur te laten repareren, in plaats van meteen weg te gooien en compleet te vervangen.

Je weet ongetwijfeld uit eigen ervaring dat het te vaak een stuk gemakkelijker en goedkoper is om oude of kapotte spullen weg te gooien en te vervangen dan ze te laten repareren. De rest van Nederland is niet veel anders. Zo gooiden we bijvoorbeeld per inwoner 23,4 kilo elektronisch afval (nummer zes in de wereld) weg en collectief verdwijnt elk jaar 224 miljoen kilogram textiel de vuilnisbak in (waarvan 159 miljoen onmiddellijk werd verbrand). Dit getal van het CBS maakt geen expliciet onderscheid tussen kleding, bedrijfskleding, interieur- en huishoudelijk textiel, maar ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn dat een textielberg vergelijkbaar met 318.000.000 spijkerbroeken (van ongeveer 0,5 kilogram) een hoop textiel is.

Toegegeven, Zweden is dan misschien vrij sick – zeker een stuk sicker dan Nederland – maar het had op zijn beurt ook wel wat goed te maken als het op de duurzaamheid-balans aankwam. Naast het feit dat ze maar één plekje onder Nederland staan op de lijst ‘kilo elektronisch afval per inwoner’, is dit ook het land wiens meest zichtbare bijdrage aan de wereld IKEA is (als we ABBA even wegdenken natuurlijk), een bedrijf dat bijna synoniem staat aan laveloze massa-consumptie. Ter illustratie: twintig jaar geleden had IKEA een reclame waarin iedereen geadviseerd werd hun hele inboedel bij de stort te gooien en je huis weer te vullen met nieuwe IKEA-meuk. Ook dat was Zweden. Maar niet langer.

De belasting-equivalent van een middelvinger naar consumentisme van afgelopen week bewijst dat Zweden te goed is voor deze wereld. De lat is gelegd, nu Nederland nog.

De IKEA reclame in kwestie.