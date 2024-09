Oto wideo Blink-182 “What’s My Age Again?” w stylu Grand Theft Auto

Co właściwie sprawia, że Blink-182 to jeden z najśmieszniejszych zespół, jakie wydała na świat ludzkość? Nieważne, czy mamy do czynienia z dziesięciogodzinnym loopem wersu Toma Delonge’a z “I Miss You”, czy z wyimaginowanym gitarzystą, który powinien go zastąpić, czy wreszcie oglądamy typka, który byłby naszym numerem jeden, gdybyśmy mieli zatrudnić go zamiast chłopaków z Blink-182 – ten zespół jest po prostu idealny do internetowych żartów. Przygotujcie się więc na kolejną porcję pełnego ironii humoru z udziałem punków ery lat 2000.

Pewien użytkownik YouTube odwalił kawał roboty, przenosząc muzyczne wideo do kawałka “What’s My Age Again?” do pełnego gwałtów, prostytucji i strzelanin świata GTA V. Nieco postarzeni w porównaniu do oryginalnego klipu Mark, Tom i Travis paradują po mieście z rozpikselowanymi siurkami. Obczajcie ich wyrzeźbione pośladki realistycznie poruszające się tuż przed waszymi oczami.

A tak wyglądał oryginał: