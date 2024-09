Poznajcie niezależnego grafika, który pracował z Jayem Z, Wu-Tang i Dropkick Murphys

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Briana Butlera

Poznałam Briana Butlera w czasie Riot Festival w Chicago. Stojąc ostatniej nocy przy błotnym wale i patrząc na The Cure, grające finałowy koncert, zauważyłam po lewej stronie jakiegoś gościa w czapeczce, który rysował Roberta Smitha w swoim szkicowniku. Zainteresowało mnie to, bo też jestem ilustratorką, więc odstąpiłam mu miejsce. Kiedy ponownie spojrzałam do szkicownika, poniżej Smitha odkryłam komiksową wersję samej siebie. W ciągu weekendu Buttler zapełnił cały notatnik rysunkami, które miały mu posłużyć do stworzenia koncertowego kolażu. Zanim The Cure zeszło ze sceny, zdążył na jednej kartce narysować wszystkich i wszystko, co nas otaczało.

Butler często pojawia się na festiwalach, zawsze chodzi ze szkicownikiem i cienkopisami. Po ukończeniu akademii sztuk pięknych w Bostonie wyprowadził się do Miami i podróżuje po całym kraju, tworząc ilustracje z koncertów pod pseudonimem The Upper Hand Art.

– Rysując potrafię uchwycić szczegóły, których nie widać na fotografii – wyjaśnia mi w czasie rozmowy telefonicznej, prowadzonej kilka miesięcy później. – Przypomina to tworzenie komiksów, upycham kilku artystów na paru stronach, potem ożywiam to wszystko dodając podsłuchane rozmowy i rysuję fanów, którzy płaczą lub szaleją przy muzyce.



Nie płakałam przy The Cure (no, może kilka łez), ale Butler stara się oddać szacunek zarówno kapelom, które podziwia, jak i ludziom podzielającym te same uczucia.

– Staram się uchwycić energię, która panuje na koncertach – tłumaczy.

Już jako student nie rozstawał się ze swoim szkicownikiem, traktował go jak pamiętnik, w końcu zaczął zabierać go na koncerty.

– Przez ostatni rok zastanawiałem się, co powinienem robić – ilustracje prasowe, czy sztukę? Czy istnieją jakieś inne nisze? Dzięki rysunkom z koncertów zaistniałem w świecie sztuki i wśród muzyków.

Choć jako The Upper Hand Art od prawie dekady (latem obchodzi dziesiąta rocznicę) tworzy najróżniejsze projekty i murale, Show Drawn (ilustracje z koncertów) to pomysł, który narodził się rok temu na festiwalu SXSW.

– To mój protest przeciwko ludziom wymachujących komórkami w czasie koncertów – stwierdza, zauważając jednocześnie, że rysowanie nikogo nie wkurza. – Ludzie z telefonami są zdecydowanie bardziej irytujący niż jakiś dziwak ze szkicownikiem. Jeśli ktoś zauważa, co robię, zwykle daje mi święty spokój.

Wśród wykonawców narysowanych przez Butlera znajdziemy Jaya Z, Motley Crue, The Police, Wu-Tang Clan, Big D and the Kids Table, Dropkick Murphys oraz Mighty Mighty Bosstones. Każdy z nich ma w sprzedaży jego rysunki.

– Na studiach zacząłem pracować z takim gościem, który zajmował się materiałami promocyjnymi dla zespołów – wspomina. – Na początek poprosił mnie o projekt koszulki dla The Police. Normalnie przyszedł i zapytał, czy chciałbym rysować ten zespół. Jasne, że chciałem narysować Stinga.

Pierwsza koszulka spodobała się tak bardzo, że poproszono go o drugą. Później do gry weszła firma HOV.

– Zapytali mnie, czy mam jakieś pomysły dla Jaya Z. Narysowałem dla nich kilka rzeczy, które wykorzystali w czasie trasy Heart of the City. Po wszystkim dostałem czek podpisany przez Jaya. Straszna radocha.

Ta sama firma zleciła mu projekty koszulek Motley Crue i Wu-Tang Clan, z którymi pracował w czasach “8 Diagrams”.

– Tytuł płyty był zainspirowany filmem karate “The Diagram Pole Fighter” – wyjaśnia Butler. – Pojechałem do China Town w Bostonie, żeby zdobyć piracką kopię. Potem wykorzystałem poszczególne klatki i własne ilustracje do stworzenia kolaży w Photoshopie.

Ale jego pierwszym komercyjnym projektem były rysunki dla Big D and the Kids Table, dzięki którym zdobył zlecenia na projekty koszulek Dropkick Murphys i Mighty Mighty Bosstones.

– Big D and the Kids Table pojechali z moimi koszulkami na trasę po Europie – wspomina. – Wtedy wydawało mi się to cudowne, moja sztuka dotarła na Stary Kontynent. Ale jak teraz patrzę na te wzory, to tylko się wstydzę.

Butler projektował także koszulki dla Pearl Jam, Alice In Chains oraz Cheecha i Chonga, niestety nie spotkały się z dobrym przyjęciem.

– Pewnie za mało palę, żeby trafić w ich gust – śmieje się rysownik.

Choć grunge’owe ikony oraz upaleni komicy nie wykazali zainteresowania sztuką Butlera, to jej wielkim fanem okazał się Pharell.

– Jeden ziomek z Miami, który pracuje z Pharellem zapytał, czy chciałbym dołączyć do jego kampanii “From One Hand to Another”. Zaprojektowałem wzór na torbę. Pojawiła się w sprzedaży podczas ShaggFest w Virginia Beach, a wszystkie zyski przekazano na rzecz ubogich dzieciaków.



Ukoronowaniem kariery Butlera są ulotki zaprojektowane dla Peaches oraz komiks dla Little Dragon opublikowany na Tumblrze. Pracował także z Outkast przy festiwalu #ATLast w Atlancie oraz Governor’s Ball w Nowym Jorku. Jego dziełem jest również album z rysunkami korali dla Coral Morphologic, współpracował też przy reklamach Vansów oraz wódki Absolut.

Pytany o plany na przyszłość, Butler odpowiada, że chciałby rysować Mindless Self Indulgence lub Slipknot.

– Marzy mi się też narysowanie imprezy juggalos (fanów Insane Clown Pose) albo czegoś nostalgicznego z mojej przeszłości, na przykład imprez z serii Warped Tours. Słabo sobie radzę z instrumentami, więc rysunki to mój osobisty wkład w muzykę.

Więcej prac Briana Butlera znajdziecie na Twitterze i Instagramie – @UpperHandArt

