Oto powód dla którego powinieneś obejrzeć klipy Gorillaz jeszcze raz: do sieci trafiły wersje HD

Znasz to uczucie, kiedy wracasz do domu po imprezie i wciąż nie masz dosyć hulanek? Zamawiasz więc pizzę i oglądasz coś na You Tubie? Z propozycji wybierasz klip Missy Elliott “She’s a Bitch”, a potem nagle okazuje się, że jest siódma nad ranem, a ty, z oczami na zapałki, oglądasz 14 wideo raperki z rzędu? I jeszcze wtedy klikasz na wywiad z 2002 roku, który kieruje cię do pierwszego występu Missy w telewizji w ogóle i nagle orientujesz się, że to wszystko zabrnęło zdecydowanie za daleko?

Cóż, mamy coś, co sprawi, że noce z You Tubem nabiorą nowego znaczenia. Całkiem niedawno Gorillaz (nie zapominajmy, że szykują nową płytę w 2017 roku) zastąpiło stare, marnej jakości teledyski zupełnie nowymi wersjami HD. To jest naprawdę mocna rzecz, przede wszystkim dlatego, że A) każde ich wideo to zajebista sprawa B) większość ich nagrań zostało dodane na You Tube, kiedy nie było jeszcze full opcji i wszystko wyglądało tam jak screeny z gry Nintendo.

Do tej pory na You Tubie pojawiły się trzy teledyski (“Feel Good Inc”, “Clint Eastwood” oraz “19-200”), ale zgodnie z tym, co piszą na Reddit, wkrótce pojawi się o wiele więcej materiałów.

