Logic myśli, że biali ludzie są “kulturową ewolucją” Afrykanów

​Raper z Maryland, Logic, pojawił się ostatnio w podcaście Dana Harmona, gdzie ogłosił, że pracuje nad trzecim studyjnym albumem zatytułowanym “AfricAryaN”. Wyjaśnił, że inspirację do nazwy zaczerpnął z tego jak postrzega świat. “To o mnie, będącym jednocześnie białym i czarnym” – dodaje. “O widzeniu świata z dwóch stron oraz o kulturowej ewolucji i jak możesz przejść z najciemniejszej skóry do najjaśniejszej”. Przypomnijmy, że ojciec Logica jest Afroamerykaninem, podczas gdy jego matka jest biała.

W tym roku w wywiazie dla Rolling Stone​, gdzie wcześniej zaprezentował nowy rap, wyrecytował to: “I feel the Aryan in my blood is scarier than a Blood/ Been lookin’ for holy water, now I’m prayin’ for a flood/ Feel like time passin’ me by slower than a slug/ But my beautiful black brothers and sisters wanna act like I’m adopted/ Go back in time when my nigga daddy impregnated my cracker momma and stopped it”.

Videos by VICE

Najwyraźniej Logic nie rozumie, że “kulturowa ewolucja” ma niewiele wspólnego z kolorem skóry. Tak czy inaczej, zobaczcie materiał poniżej.

Obserwujcie Noisey na Twitterze​.

​