Kanye West zaprezentował nowy utwór, w którym gościnnie pojawił się Sampha

Screenshot z YouTube

Kanye West pojawił się niedawno na imprezie rapera Yo Gotti i jak zwykle zebrał całą atencję dla siebie. Yeezy pogadał trochę o Taylor Swift oraz swojej byłej dziewczynie Amber Rose, ale co najważniejsze – zaprezentował nowy kawałek, w którym gościnnie pojawia się Sampha i trwa ponad 7 minut.

Videos by VICE

Nawet, jeśli nagranie jest dostępne na razie w słabej jakości, możemy już coś z niego wywnioskować. W przeciwieństwie do tekstów, które znajdziemy na “The Life of Pablo”, nowy singiel wydaje się być introspekcyjną wycieczką. Kanye pochylił się nad swoimi ostatnimi wpisami na Twitterze (“People tryna say I’m going too crazy on Twitter / My friend’s best advice was to stay low”), jego obecną sytuacją finansową (“At this rate we gon’ both die broke / Got friends that ask for money knowin’ I’m in debt”) oraz nad swoim zdrowiem psychicznym (“This generation’s closest thing to Einstein / So don’t worry about me, I’m fine”). W pewnym sensie kontynuacja to “Real Friends”. Poza tym, West odniósł się także do swojego wieloletniego przyjaciela i jednego z największych raperów w grze – Jaya Z, twierdząc, że wszyscy mamy “Blueprint”, ale uważamy Tidal za słabą opcję. Trochę nad tym myśleliśmy i może to dlatego, że “The Life of Pablo” nie gości jeszcze na naszych półkach?

Obejrzyjcie nagrania z koncertu poniżej: