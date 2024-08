Queerowe dziewczyny mówią, w kim się kochały jako nastolatki

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE Canada

Chciałabym być nią, czy może raczej z nią? Pytanie stare jak świat, które pobrzmiewa w szeleście rosnących tęczowych skrzydeł u każdej queerowej nastolatki. Ten dylemat dość dobrze oddaje, jak wygląda dorastanie, gdy dopiero zaczynasz się orientować, że chłopcy to nie twoja bajka. Zwłaszcza w latach 2000., 90. i wcześniej, gdy nieheteronormatywna reprezentacja w mediach głównego nurtu praktycznie nie istniała, jedyne, co można było zrobić, to przerzucić swoją pączkującą seksualność na postacie z filmu i telewizji.

Od tamtych czasów w popkulturze zaczęło się pojawiać coraz więcej queerowych bohaterek (wreszcie!). Takie seriale, jak The 100, Orange is the New Black, Sense 8 oraz Orphan Black okazały się bardzo popularne wśród nieheteronormatywnej młodzieży. Jednak żaden z tych programów nie ukazuje dokładnie, jak wygląda nastoletni coming out. Ten temat stanowił białą plamę na mapie popkultury, aż do niedawnej premiery skupiającego się na środowisku queer serialu Everything Sucks na Netflix.

Everything Sucks to serial poświęcony niezręcznym i stresującym doświadczeniom, jakie towarzyszą wyjściu z szafy młodych nastolatków. Opowiada historię Kate, która stara się pogodzić ze swoją seksualnością, zakochaniem i życiem w liceum w heteronormatywnych latach 90. Naprawdę dzielna dziewucha.

W świetle premiery Everything Sucks chciałam wrócić do niezapomnianych ekranowych miłości z lat 2000. i 90., by uczcić niekoniecznie-queerowe-choć-chciałybyśmy-żeby-było-inaczej ikony naszej młodości. Popytałam wśród znajomych o najpopularniejsze obiekty zauroczenia z tamtych czasów, które inspirowały ciche coming outy naszego pokolenia.

Na wstępie odpowiem na to odwieczne pytanie: „Chcę być nią, czy raczej z nią?”. Odpowiedź prawdopodobnie brzmi: ani jedno, ani drugie. Po prostu chciałaś ją zaciągnąć do łóżka.

Agentka Scully z serialu Z Archiwum X

Z Archiwum X oglądałam raczej potajemnie, bo napędzało mi niezłego stracha. Mimo to przeżywałam ogromną fascynację Scully. Dopiero po latach zrozumiałam, że się w niej podkochiwałam. Chyba kręciło mnie, że to była twarda laska, która nie dość, że rozwiązywała nierozwiązywalne zagadki, to jeszcze nie bała się zjawisk paranormalnych. No i była ruda. Do dziś zostawiam dla Gillian Anderson miejsce w moim serduszku. — Małgo

Julia Styles w Zakochanej złośnicy

Była po prostu najlepsza. Gdy byłam młodsza, miałam pewność, że chcę być jak ona. Dopiero niedawno obejrzałam ten film na nowo i zauważyłam, że na jej widok robi mi się mokro. — Rose

Meg z disneyowskiego Herkulesa

Jasne, to tylko rysunek kobiety, ale Meg z Herkulesa stanowiła prawdziwy punkt zwrotny w moim życiu. — Lauren

Claire Danes w Romeo i Julii

Jestem biseksualna, więc Romeo i Julia z Claire i Leo DiCaprio to było dla mnie trochę za dużo. Niewykluczone, że wraz z tym filmem zaczęło się moje dojrzewanie. — Indra

Ashley Spinelli z serialu Byle do przerwy

Była taka zajebista i buntownicza. Nosiła fajne ciuchy, była twarda i naprawdę zabawna. Była kobietą moich marzeń. — Ruth

Hallie z Nie wierzcie bliźniaczkom (czyli ta fajna bliźniaczka)

Moja kobieta idealna. Amerykanka, starsza ode mnie, seksowny rudzielec, malowała paznokcie, nie miała nawet 15 lat, a już robiła sobie piercing, a także (oddychaj, oddychaj, ręce na kołderce) uprawiała HAZARD w dziewczęcej lidze pokera, którą sama chyba założyła. Prawdziwy lesbijski ideał, jeśli o mnie chodzi. — Lily



Nala z Króla lwa

Zanim zaczniecie mnie oceniać: wiem, że Nala to rysunkowe zwierze, ale zawsze była taka zadziorna i pokazywała Simbie, gdzie jego miejsce, chociaż był królem. „Leżysz! Znowu leżysz!”. Pamiętam jak oglądałam Króla lwa i myślałam, że podoba mi się Simba i że chciałabym być Nalą. Dziś to wspominam i widzę, że było nieco inaczej: podkochiwałam się w obojgu. — Marcella

Xena: Wojownicza księżniczka

Nie tylko Xena — wszystkie kobiety z serialu. Wszystkie były takie silne i wyglądały, jakby naprawdę na co dzień walczyły, co było strasznie cool i seksowne. No i strasznie mi się podobały te wszystkie skórzane staniko-zbroje (hehe). Ostatnio zrobiło się trochę niezręcznie, bo kobieta, która grała główną przeciwniczkę Xeny, teraz uczy mnie jogi. — Jessica

Wednesday z Rodziny Addamsów

Christina Ricci jako Wednesday Addams to kwintesencja postawy „wyjebane tak bardzo“. Czego więcej mogłaby chcieć zagubiona dziewczyna taka jak ja? Pamiętam, jak powiedziałam mojej matce (teraz ze sobą nie rozmawiamy), że chcę się ożenić z Christiną Ricci, a mama na to, że homoseksualizm jest zły i nigdy nie będę miała wesela, jeśli nie przestanę być lesbijką. — Chloe

Bette Midler w filmie Hokus pokus

Przebierałam się za czarownicę, jeździłam na odkurzaczu po kuchni i przez cały rok codziennie malowałam się czerwoną szminką. Wtedy myślałam, że po prostu strasznie się wkręciłam w taką estetykę. W rzeczywistości zabujałam się po uszy. Dla mnie Hokus pokus był czymś więcej, niż klasykiem kina lat 90. To był wnikliwy przewodnik po cudach lesbijskiego życia. Trzy singielki/wiedźmy mieszkają w lesie, imprezują, knują spiski o podboju świata i przemieniają okolicznych chłopaków w koty. Gdzie mogę się zapisać do takiego klubu? — Iggy

Rita z filmu Zakonnica w przebraniu 2

Lauryn Hill jako Rita była tak fascynującą postacią. Trochę dzika, trochę figlarna, nikomu się z niczego nie tłumaczyła i broniła swego, a z drugiej strony miała w sobie jakąś niesamowitą wrażliwość, gdy zaczynała śpiewać. I ja pieprzę, co za głos! Dostałam gęsiej skórki, gdy pierwszy raz ją usłyszałam i nadal dostaję za każdym razem, gdy oglądam ten film. — Zoe

Buffy Summers z serialu Buffy: Postrach wampirów

Bardzo przypominała mi koleżankę, w której się wtedy podkochiwałam. POZA TYM kopała tyłki i była najlepsza w tym, czego nikt inny nie potrafił zrobić. No i zazwyczaj kopane przez nią tyłki należały do facetów. — Annika

Peyton z serialu Pogoda na miłość

Uwielbiałam jej aurę chłopczycy, jej kreatywność i nastawienie „odpieprz się“ do całego świata. Wydaje mi się, że wtedy myślałam, że chcę być jak ona, ale w rzeczywistości chciałam być jej dziewczyną. — Lee

Willow z serialu Buffy: Postrach wampirów

Wciąż mam do niej słabość. — Alice

Różowy Power Ranger

Kimberly (Amy Jo Johnson). Była boska i kopała tyłki. Miałam na jej punkcie obsesję od 3 roku życia i bardzo długo się w niej podkochiwałam. Przebierałam się za nią praktycznie w każde Halloween. Szkoda, że już nie mam tego kostiumu. — Erin

Sabrina, nastoletnia czarownica

Była bardzo kobieca, co strasznie mnie kręci, ale też naprawdę pewna siebie. Dobra przyjaciółka, która troszczyła się o wszystkich wokół. No i miała gadającego kota, więc jak dla mnie z każdej strony ideał. — Nicole



Arwena z Władcy Pierścieni

Kochałam się w Arwenie od 8 roku życia. Zresztą, co ja mówię? Nadal się w niej kocham. — Aisling



Winona Ryder i Angelina Jolie w Przerwanej lekcji muzyki

Co za kombo. Moje lesbijskie serduszko o mało nie wyskoczy z piersi. — Tara

Carmen z filmu Mali agenci

Co dzień płakałam, bo „nie byłam jak ona” i „musiałam być nią”. Dziś wiem, że to dlatego, że „musiałam być z nią”.— Ellie

Missy z filmu Dziewczyny z drużyny

Ta scena, w której Eliza Dushku pokazuje środkowy palec, liże go i ściera nim swój tatuaż z ramienia? O rety. Czy to właśnie przez nią zaczęłam nosić łańcuchy i rysować sobie tatuaże na ramionach? Zdecydowanie tak. Czy to przez nią dziś lubię się umawiać z kobietami, które mają tatuaże na ramionach? Odpowiedź również brzmi: tak. — Tej

Drew Barrymore w filmie Aniołki Charliego

Szczerze mówiąc, podkochiwałam się w całej trójce. — Grace

Sebastian/Viola z filmu Ona to on

Amanda Bynes była najdoskonalszym wydaniem queerowej dziewczyny, która przebiera się za chłopaka i zaciera granice między płciami, żeby grać w piłkę nożną. A mnie to kręciło jak cholera. Po obejrzeniu Ona to on sama zaczęłam grać w piłkę, żeby „być choć trochę jak Viola”, a wszyscy wiemy, jak to się zwykle kończy.— Em



Pamela Anderson w Słonecznym patrolu

Wydaje mi się, że to przez czerwony kostium kąpielowy i jej obfite usta. Jedno spojrzenie i pozamiatane. — Kimmy



Debbie z serialu Dzika rodzinka

Była jak zajebista starsza siostra. Twarz-blacha, bardzo onieśmielająca, no i genialna stylówka. Czego tu więcej chcieć, dziewczyny?! — Tamsin

Kelly z serialu Byle do dzwonka

Hmmm, była główną cheerleaderką i kapitanem drużyny siatkarskiej, pływackiej i softballowej. Grała we WSZYSTKICH drużynach. Każdego dnia marzyłam, żeby zagrała też w mojej. — Hellie

Tai z filmu Słodkie zmartwienia

Brittany Murphy w każdej roli to dla mnie numero uno. — Iona

Jess z filmu Podkręć jak Beckham

Wydaje mi się, że w moich oczach balansowała pomiędzy idolką a miłością mojego życia. Nie ma chyba powszechniejszego uczucia wśród młodych, queerowych nastolatek. — Nadine

