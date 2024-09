Skrillex i Rick Ross z gorącym kawałkiem “Purple Lamborghini”

Zdjęcie z Twittera Skrillexa

Chwilę po tym, jak nowy numer Rick Ross i Skrillexa, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do filmu “Suicide Squad”, zadebiutował w programie Beats 1, Zane Lowe określił go jako “nieprawdopodobny ogień”. I tak rzeczywiście jest! Zamknijcie tylko oczy, cofnijcie się do 2010 roku, gdzie większość ludzi nie pomyślała nawet, by używać słowa “ogień” jako przymiotnika. Przypomnijcie sobie tylko, podkłady Skrillexa naprawdę rozwalają system. No i wiecie, Rick Ross jest Rick Rossem, a z tego co pamiętam w 2010 roku szło mu całkiem dobrze.

Jakby tego było mało, potwierdziły się informacje, że w klipie do kawałka pojawi się Jared Leto – legendarny wokalista umierającej kapeli 30 Seconds to Mars i okazjonalny aktor. W “Suicide Squad” wcielił się w rolę Jokera, wiec to chyba zrozumiałe, dlaczego zobaczymy go w teledysku.

W każdym razie, możecie cofnąć się do jeszcze lepszych czasów, np. do roku 2006, gdy Skrillex prowadził swój Myspace.

Tymczasem sprawdźcie “Purple Lamborghini” poniżej.