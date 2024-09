Taylor Swift zdissowała Kanye Westa podczas swojej przemowy na Grammy?

W zeszły czwartek byliśmy świadkami premiery nowej płyty Kanye Westa “The Life of Pablo”, która zawiera, delikatnie pisząc, kontrowersyjny, wers dotyczący Taylor Swift: “I feel like me and Taylor might still have sex / I made that bitch famous”. Raper twierdzi, że wokalistka zaakceptowała tekst piosenki, ba! podobno sama wpadła na ten pomysł intrygujących linijek. Co ciekawe, innego zdania jest natomiast management wokalistki. A już mieliśmy nadzieję, że beef pomiędzy tą dwójką dobiegł końca…

Tymczasem Taylor Swift, która wczorajszego wieczoru wygrała nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy album roku za płytę “1989”, wystąpiła z interesującą przemową podczas odbierania statuetki.

“Na waszej drodze staną ludzie, którzy będą chcieli ukrócić wasz sukces, albo przypisać sobie wasze osiągnięcia, waszą sławę. Musicie skupić się na pracy i nie możecie pozwolić tym ludziom, by wyprowadzili was z równowagi. Któregoś dnia, gdy dojdziecie tam, dokąd zmierzacie, obejrzycie się za siebie i będziecie wiedzieli, że to ludzie, którzy was naprawdę kochali, pomogli wam osiągnąć to wszystko i to będzie najlepsze uczucie na świecie” .

Taylor Swift jest zbyt dobrą dziewczyną, by mówić pewne rzeczy wprost, ale jednak wysyłamy swoje modlitwy w stronę Kanye Westa. Zobaczcie wystąpienie artystki poniżej:

