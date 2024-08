A polícia está atrás de um suposto ladrão de breja que parece o Ross de ‘Friends’

A polícia britânica está procurando um suposto ladrão de cerveja, e aparentemente a única pista que eles têm é que o cara parece com o Ross Geller de Friends.

Na terça-feira, policiais da cidade costeira de Blackpool no Reino Unido postaram uma foto do sósia de David Schwimmer no Facebook carregando o que parece ser um fardinho de cerveja esperando que alguém o reconhecesse. O post dizia:“Você reconhece esse homem? Queremos falar com ele sobre um roubo num restaurante de Blackpool no dia 20 de setembro. Se você sabe quem é essa pessoa, mande um e-mail para 7798@lancashire.pnn.police.uk citando o caso LC-20180920-0670. Agradecemos a ajuda.”

E as massas reconheceram mesmo – mas não pela razão que os investigadores esperavam. A galera inundou a postagem com mais de 125 mil comentários, a maioria com piadas internas da série, indo de alusões ao doppelgänger canônico do Ross até a questão ainda muito discutida se ele e a Rachel tinham mesmo dado um tempo quando ele transou com outra mulher.

Claro, a segurança da comunidade deveria ser a prioridade da polícia, então um comentarista apontou que se as habilidades em artes marciais do ladrão forem parecidas com a do Ross, é melhor ter cuidado.

“Por favor, abordem com cuidado. Ele é conhecido por ter estudado karatê e acreditamos que ele domine a arte do Unagi, o estado de total consciência.”

Considerando que o raciocínio espacial do Ross não é lá grandes coisas – ele, o Chandler e a Rachel não conseguiram subir com um sofá pela escada espaçosa do prédio deles –, teve até gente imaginando se o ladrão não passou perrengue para tirar o fardinho de cerveja roubado da loja.



Se toda essa atenção vai levar um detetive amador a ajudar a polícia a encontrar o suposto ladrão de breja – ou, num cenário mais provável, distrair os policiais de achar o verdadeiro culpado – ainda não se sabe. De qualquer maneira, a polícia de Blackpool está levando a situação bem a sério, a ponto de realmente confirmar que Schwimmer não poderia estar por trás do crime.

“Obrigado pelas respostas de todo mundo”, os policiais escreveram. “Já investigamos a questão e confirmamos que David Schwimmer estava nos EUA na data. Desculpem pelas coisas terem de ser assim.”

Atualização: Schwimmer definitivamente não roubou as cervejas em Blackpool. Ele estava ocupado em Nova York, supostamente fazendo isso aqui:

https://twitter.com/DavidSchwimmer/status/1055123896909864966?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1055123896909864966&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnet.com%2Fnews%2Fpolice-hunt-david-schwimmer-look-alike-schwimmer-responds%2F

“Policiais, juro que não fui eu. Como vocês podem ver, eu estava em Nova York. Para a polícia trabalhadora de Blackpool, boa sorte com a investigação. #nãofuieu”

