O caminho percorrido por milhões de garrafas e objetos de plástico e seu impacto no meio ambiente é o tema deste episódio da série documental Explorer Investigation, produzida pela VICE para a National Geographic.

Embora o plástico ser para nós algo descartável e barato, seu impacto na natureza e o custo ambiental para as gerações futuras é altíssimo. A cada ano, estima-se que chegam ao mar de 1.15 a 2.4 milhões de toneladas de plástico e que para o ano de 2050 os oceanos poderão conter mais plásticos que peixes. Segundo a ONU, o dano causado pelo descarte de plásticos representa aos ecossistemas marinhos 13 bilhões de dólares de gastos.



A repórter Ivana Szerman traçará neste episódio a rota de plástico no Chile para saber quem são os mais afetados pela invasão intensa de plástico dos mares. Em Rapa Nui, uma pequena ilha localizada há quilômetros do continente, Ivana descobre como os micro-plásticos afetam a fauna marinha e pode contaminar os peixes que chegam até nós e principalmente os esforços diários dos habitantes da ilha para combater esse problema e limpar as praias.

Ivana também visita a origem do plástico em uma fábrica para conhecer sua produções, suas principais qualidade e também as consequências de seu uso indiscriminado. Em uma usina de reciclagem os benefícios do material são analisados, mas também as limitações desta prática, devido ao plástico ser limitado a poucas vezes ao processo e reciclagem, sendo que poucas vezes esse processo é submetida através de energia limpa. Por último, conheça as medidas do governo chileno para enfrentar este problema pondo limites a seu uso e estabelecendo normas para seu tratamento e descarte.

Como lidar com o acúmulo de plástico nos oceanos? Quais são as medidas feitas para sanar esse problemas? Conheça a rota do plástico no Chile neste episódio de Explorer Investigation.



Ao longo de 14 episódios da série nós visitamos México, EUA, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Brasil e Venezuela para documentar os problemas e conflitos sociais que mais afetam a região, como migração, meio ambiente, regulamentação de drogas, violência, intolerância e direitos humanos.

