Presidente do BC diz a investidores que o melhor para a economia é que morra mais gente



Em fala a investidores do mercado financeiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tirou de contexto dados de um gráfico elaborado por economistas do Centro de Pesquisas de Política Econômica para defender a tese de que o isolamento social irá aprofundar a recessão. “Esse é um gráfico que muita gente tem comunicado em palavras, que é a troca entre o tamanho da recessão e o achatamento da curva [de contaminação] que você quer atingir. Mostra que, quando você tem um achatamento maior, você tem uma recessão maior e vice-versa”, teorizou Campos Neto em uma live organizada pela XP Investimentos no último dia 4. Na ótica do neto de Roberto Campos – ministro do Planejamento da ditadura militar e um dos maiores expoentes do liberalismo econômico no Brasil –, o gráfico serve “para ilustrar que existe essa troca [entre salvar vidas ou combater a recessão] e é uma troca que está sendo considerada.” Na lógica fria de Campos Neto, quanto mais rápido vierem novos casos e mortes por covid-19, melhor para a economia. – The Intercept Brasil

Mandetta larga de mão de Brasolono e deixa a pica pro próximo aspira





O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta finalmente resolveu seu dilema entre cagar e sair da moita: anunciou em entrevista à revista Veja que vai deixar o governo assim que puder, mas admitiu que fica de caseiro num desacreditado ministério enquanto o notório vira-casacas procura o coitado que vai ter que assumir as mortes por coronavírus daqui pra frente. “Já chega, né? Já ajudamos bastante”, admitiu um esbaforido Mandetta. Este Boletim Matutino tem profunda fé que Balorosno encontrará um destemido doutor do naipe de um Moreau, um West, Linsky, Molnár ou mesmo dos irmãos Mantle, para seguir com seu plano que parece consistir em infectar o maior número de brasileiros o mais rápido possível. – Veja





STF devolve banana a Blonrosoa e decide que ele não pode passar sobre estados e municípios





Em sessão na tarde desta quarta (15), o Supremo Tribunal Federal removeu Abosonrol da borrasca e reafirmou o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão também estabelece que estados e municípios podem definir quais são as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos , puxando o tapete de qualquer tentativa do visitador de farmácia em impor nacionalmente o afrouxamento das medidas de distanciamento social. – UOL





Câmara chama Borsonloa na chincha e dá 30 dias para ele mostrar resultado de exame





A Mesa Diretora da Câmara dos deputados, com base em um requerimento de informações apresentado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), deu um peteleco metafórico na orelha de Jair Alonsrobo e exigiu do pai de investigado que ele apresente o resultado do seus exames de coronovaírus em até 30 dias. Os exames para detectar o novo coronavírus foram feitos por Obalnosor, em tese, em 12 e 17 de março, após voltar de missão oficial nos EUA. Nas duas ocasiões, o pai de gamer informou, via redes sociais, que os testes deram negativo para a doença, mas não exibiu cópia do resultado. Questionado pelo jornal Estadão, disse que a lei garante o sigilo das informações. – Veja





General bota autor do manifesto do partido de Bronolaso pra correr do governo





O ministro da Casa Civil e talvez gestor de fato da nação, o general Walter Braga Netto, exonerou o assessor especial Felipe Cruz Pedri, um dos nomes da chamada ideológica do governo de Jair Sonolbora. A saída de Pedri, que estava na equipe da pasta desde o início do gestão, foi publicada na edição desta quarta-feira, 15, do Diário Oficial da União. Fiel à cartilha do ex-astrólogo bolonalrista Orvalho de Carvaloh, Felipe Pedri é um dos autores do manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, partido lançado em novembro passado por Bols. Em sete páginas, o documento repete o mantras que o olavismo chupa do Tradicionalismo de combate ao “globalismo”, repudiar o aborto sob todas as suas formas e o besteirol dum tal de resgate aos “patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria”. – Estadão





Mortes por coronavírus no estado de SP crescem 81,7% em uma semana





O estado de São Paulo registrou aumento de 81,7% nas mortes causadas pelo novo coronavírus na última semana. Nesta quarta (15), SP registra 778 óbitos pela covid-19, 83 a mais desde terça (14). Até a quarta-feira passada (8), eram 428 vítimas fatais. Pelo segundo dia consecutivo, o estado também registrou pico de internações de pessoas confirmadas com covid-19 —totalizando 2,2 mil pacientes assistidos em hospitais. No total, são 1.132 em leitos de UTI e 1.200 em enfermarias. Emilio Ribas, Hospital das Clinícas, Vila Alpina e Pedreira são os hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de terapia intensiva. Além disso, são 11.043 casos, um aumento de 64,6% também nesse intervalo (eram 6.708 na semana passada). – Folha de S. Paulo





Mortes confirmadas ou suspeitas por coronavírus passam de 1.200 na cidade de SP





A cidade de São Paulo registrou, entre os dias 23 de fevereiro e 11 de abril, 1.207 mortes confirmadas ou suspeitas de coronavírus, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Os dados fazem parte de um mapa divulgado pela pasta que mostra a distribuição dos óbitos por distrito. Segundo o mapa, até o último sábado (11), a cidade de São Paulo tinha 1.207 mortes potencialmente causadas pelo coronavírus, entre óbitos confirmados e suspeitos. Na mesma data, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou 422 mortes confirmadas por coronavírus na capital. Portanto, das 1.207 mortes apresentadas no mapa, 785 são suspeitas. A proporção verificada é de 1,8 morte suspeita a cada morte confirmada na capital. A diferença dos números oficiais com o mapa da reportagem, que mostra 1.207 mortes confirmadas ou suspeitas, se deve, em grande parte, ao atraso no processamento dos exames pelos laboratórios credenciados no estado. – G1





Quase metade dos internados com covid-19 em SP se encontra em UTIs





Quase a metade dos 2,332 mil pacientes internados com a covid-19 em São Paulo está hoje em unidades de terapia intensiva. Os dados apontam para um cenário preocupante, na opinião de David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado. Segundo o infectologista, a taxa de ocupação das UTIs em São Paulo já superam 70%. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, há casos mais graves: os leitos de UTI do Hospital Emílio Ribas, por exemplo, já foram completamente ocupados. Por isso, o centro médico terá a capacidade ampliada nos próximos dias. – Band





Maranhão driblou governo federal para ter respiradores





Para conseguir transportar 107 respiradores e 200 mil máscaras da China, o governo do Maranhão precisou montar o que tem chamado de uma operação de guerra com o envolvimento de 30 pessoas e custo de R$ 6 milhões. A logística foi traçada depois de terem reservado respiradores algumas vezes e serem atravessados por Alemanha, EUA e pelo próprio governo federal. Em março, a gestão Flávio Dino (PC do B) reservou a compra de um lote de respiradores de uma fábrica de Santa Catarina, mas viu o governo federal bloquear a transação e distribuir os equipamentos segundo seus critérios. Na sequência, reservou 150 respiradores na China, mas a Alemanha passou na frente, pagou mais e levou o pacote. Pouco depois, a situação se repetiria, com os norte-americanos interferindo na negociação.

O Maranhão, governado por Flávio Dino, comprou respiradores e máscaras da China e mandou para Etiópia pra meter o dibre. No começo do mês, situação similar aconteceu com o governo baiano. – Folha de S. Paulo

Governo do Ceará comprou 15 mil túmulos para atender alta de mortes no Estado





Um mês após confirmação do primeiro caso do coronavírus no Ceará, a projeção é de que o Estado registre 250 mortos por dia a partir do início do mês de maio. O secretário de Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), afirma em um áudio vazado à imprensa que o governo comprou 15 mil túmulos para atender a demanda no Estado. Com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já 100% ocupados e fim dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previsto para daqui a cinco dias, ele diz que, em uma semana, pessoas morrerão nas ruas. Ainda segundo o secretário de saúde do Ceará, o Sistema de Saúde do Estado está em colapso e que por isso vão morrer mais pacientes em situação menos graves, aqueles que não estão entubados. – Band





Quase 100 profissionais do Samu são afastados com suspeitas do coronavírus em PE





Quase 100 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Pernambuco, que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus, foram afastados com suspeitas da doença. Os profissionais (entre médicos, enfermeiros, socorristas e condutores de ambulância), já realizaram a testagem para a covid-19 e apresentaram sintomas sugestivos da infecção. Entre eles, 43 tiveram resultado laboratorial positivo. Desse universo de casos confirmados, três precisaram ser encaminhados para internamento hospitalar por apresentarem quadro que inspira cuidados especializados. Outros 55 profissionais do Samu Recife que estão com suspeita de covid-19 aguardam resultado dos exames, permanecem afastados de suas atividades e em isolamento social. – TV Jornal





Justiça suspende exigência de regularização do CPF para pessoa receber auxílio de R$ 600





O juiz federal Ilan Presser, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), suspendeu nesta quarta-feira (15) a exigência de regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para que a pessoa possa receber o auxílio emergencial de R$ 600. A regularização do CPF é uma das exigências da Receita Federal para a pessoa receber o pagamento. O magistrado tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pelo governo do Pará. Procurada, a Advocacia Geral da União (AGU) informou que ainda não foi notificada da decisão. “Defiro o pedido […] para determinar a suspensão imediata, em todo o território nacional, da exigência da regularização de CPF junto à Receita Federal, para fins de recebimento do auxílio emergencial”, escreveu o juiz na decisão. – G1





PM investiga denúncia de orgias em batalhões com ‘Paty UPP’ durante isolamento social





A Corregedoria da Polícia Militar apura denúncia de que Patrícia Alves, conhecida como Patty UPP, está frequentando batalhões da PM e Unidades de Polícia Pacificadora durante o período de isolamento social por causa da covid-19. Segundo os relatos que chegaram à corporação, a jovem percorre as unidades para ter relações sexuais com os policiais. A denúncia foi feita à corregedoria por mulheres de PMs. Vídeos e fotos que as esposas dos policiais afirmam ser de Patty nas unidades da PM, fazendo sexo com os policiais, circulam pelo Whatsapp. Patty tem duas grandes tatuagens nas nádegas, assim como a mulher que aparece nas imagens. – Extra





Irmão de Bosornalo tenta burlar regra em meio a coronavírus, mas é barrado em açougue





Assim como o assinador de papel Jair, o seu irmão em grupo de risco Renato Barolosno, 56, desprezou recomendações sanitárias para evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus no país. O comerciante esteve na última segunda-feira (13) em um açougue de Registro (SP), a 194 km da capital paulista, e se recusou a cumprir medidas estipuladas pela prefeitura para prevenir o contágio. Por isso acabou barrado na porta e não foi atendido. Renato mora em Miracatu (SP), no Vale do Ribeira, mas pretendia fazer compras no açougue Carne, Queijo e Cia, na cidade vizinha. Uma norma do município, porém, determina que durante a crise o acesso a estabelecimentos do tipo é limitado a dois compradores por vez — e só entra quem estiver vestindo máscara de proteção. – Folha de S. Paulo





‘Drone falante’ começa a ser usado no Rio para ‘espantar’ aglomerações





Um ‘drone falante’ começou nesta quarta-feira (15) a sobrevoar áreas do Rio para conter o avanço do coronavírus. O equipamento, com um alto-falante acoplado, trará uma mensagem para que cariocas fiquem em casa ou, na necessidade de sair, respeitem a distância de dois metros. “Atenção! A Prefeitura do Rio pede que todos evitem aglomerações! Elas facilitam o contágio do novo coronavírus! Por favor, respeitem o distanciamento social! Protejam a sua saúde e a das outras pessoas”, repete o drone. Também nesta quarta a Prefeitura do Rio passa a rastrear sinais de celulares para tentar evitar aglomerações. Todas as ações do drone serão transmitidas em tempo real para a base operacional no Riocentro, onde funciona o Gabinete de Crise da Prefeitura, e para o Centro de Operações, na Cidade Nova, no Centro . – G1





Coreia do Sul investiga 141 recuperados que voltaram a ter coronavírus





As autoridades da Coreia do Sul investigam 141 casos de pacientes que aparentemente haviam se recuperado da covid-19, mas que ainda possuem o novo coronavírus presente em seus organismos. Ao que se sabe até o momento, é difícil que uma pessoa que tenha apresentado doença seja infectada novamente pelo vírus logo após a recuperação. Vice-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC), Kwon Joon-wook afirmou que tudo está sendo investigado, de acordo com a emissora de televisão CNN. As regras por lá consideram que o paciente está livre da doença quando, dentro de 48 horas, dois testes dão negativo para o novo vírus. As possibilidades em análise são a reinfecção do vírus, o cenário mais preocupante, ou ainda algum problema com os testes feitos nos pacientes, que analisa quantidade variável de material genético do vírus no corpo das pessoas. – UOL





Morre Rubem Fonseca, o contista por excelência da realidade brasileira





Rubem Fonseca, um gigante da literatura nacional e um contista por excelência, faleceu na tarde desta quarta-feira no Rio de Janeiro, a poucas semanas de completar 95 anos. O escritor sofreu um infarto em casa, no Leblon, Rio de Janeiro, e chegou a ser levado ao Hospital Samaritano, mas não resistiu. Um dos maiores nomes da letras brasileiras da segunda metade do século XX, algumas das obras mais consagradas de Fonseca são “Agosto” (1990), “Feliz Ano Novo” (1976), “A Cólera do Cão” (1963) e “O Cobrador” (1979). Sempre lúcido e criativo, publicou há dois anos Carne crua, seu último livro de contos inéditos. – El País





Cerca de 10 mil funcionários da MLB viram voluntários para teste sobre anticorpos da covid-19





Cerca de 10 mil funcionários dos times da MLB, a liga americana profissional de beisebol, se voluntariaram para testes sobre anticorpos da Covid-19. Eles fariam parte do programa de estudo epidemiológico em conjunto do laboratório SMRTL, da Universidade de Stanford e da Universidade Southern California. “Temos desde proprietário de equipe até os vendedores de cachorro-quente” disse Daniel Eichner, presidente do SMRTL, à televisão americana CNN.A grande procura é muito importante para os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia global de coronavírus. Até a manhã desta quarta-feira foram registrados 614 mil casos e 26 mil mortes pelas autoridades americanas. – Globo Esporte





Keith Richards anuncia que parou de fumar





Keith Richards, 76, anunciou que parou de fumar. O guitarrista dos Rolling Stones disse em entrevista à estação de rádio Q104.3, de Nova York, que está sem cigarro desde outubro de 2019. “Feito isso, já estive lá”, disse o músico. Há um ano, Richards já tinha chamado a atenção ao dizer que parar com o cigarro era “mais difícil do que parar com a heroína”. Na entrevista para a rádio, o guitarrista afirmou que está tentando entrar em uma jornada mais saudável antes do recomeço da turnê No Filter, que deve voltar em maio. Richard disse que ele e Mick Jagger perceberam que estavam empurrando com a barriga. – F5