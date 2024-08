Boletim Matutino da VICE 23/04/20

Brasil

Novo estudo da Fiocruz indica quase 10 vezes mais casos de síndrome respiratória no ano

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra um aumento expressivo nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) neste ano no Brasil em comparação com a média dos últimos dez anos. Esses dados, de acordo com a Fiocruz, infectologistas, epidemiologistas e outros especialistas, indicam uma subnotificação dos casos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2. SRAG, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, é uma doença respiratória grave que exige internação e é causada por um vírus, seja ele o novo coronavírus, o influenza ou outro. Os casos são relatados pelos hospitais ao Ministério da Saúde, e a Fiocruz consolida e divulga esses dados pela plataforma Infogripe. Na contagem da Fiocruz até 4 de abril deste ano, o Brasil teve 33,5 mil internações por SRAG, muito acima da média desde 2010, de 3,9 mil casos. Mesmo em 2016, quando houve um surto de H1N1, foram registrados 10,4 mil casos no mesmo período do ano. – G1

Ronolsoba imita Boletim Matutino e distribui patadas em bolsonaristas

O aparentemente tutelado por generais Jair Blorasono anda puto pra caralho com a pandemia do coronavírus e anda perdendo a linha com os seguidores que ficam xaropeando ele na porta do Palácio do Planalto com pedidos, orações e mugidas em geral. Nesta quarta-feira (22), um senhor começou a falar pedindo que Jiar desse atenção aos lotéricos do país. Bralosono logo interveio. “O senhor não está acompanhando os lotéricos, então. Com todo respeito. Nós convidamos vocês, demos uma cesta de vantagens sem vocês pedirem nada. O pessoal, 98% ficou satisfeito. Fecharam as lotéricas. Fiz um decreto, abri 3.000 loterias fechadas. Então, não sei mais o que o senhor quer”, disse o miguelador de flexão. Logo depois, foi chamado por um outro homem que pediu que o presidente gravasse vídeo de apoio a uma “maratona verde” de plantio de árvores em Londrina (PR). Outra resposta ríspida. “Quando eu convido, estou presente. Não tem como”, afirmou Norolbaso, ao justificar a negativa ao Fagundes. – Folha de S. Paulo

Ministro general Ramos sugere autocensura sobre coronavírus à imprensa

O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, sugeriu autocensura à imprensa brasileira e criticou nesta quarta-feira (22) o que chamou de “cobertura maciça de fatos negativos” na crise do novo coronavírus. “No jornal da manhã é caixão, corpo; na hora do almoço, é caixão novamente. No jornal da noite é caixão, corpo e número de mortos. Eu pergunto a todos: como é que você acha que uma senhora de idade, uma pessoa humilde ou que sofre de outra enfermidade se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos. Não tá ajudando. Ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores [jornalistas] têm que também… eu conclamo e peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo”, disse Ramos, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. – Folha de S. Paulo

Planalto estuda recriar Ministério do Trabalho para dar a Roberto Jefferson

Os generais que cercam o compartilhador de pornografia em redes sociais Jair Nolbosora no Palácio do Planalto o convenceram de que o único meio de melhorar seu relacionamento com o Congresso será através de uma reforma ministerial. Ela passaria pelo o esvaziamento da pasta da Economia, comanda pelo Posto Ipiranga Paulo Guedes, cuja política recessiva já não vinha dando certo, segundo os militares, e que pode ser desastrosa em tempos de pandemia do coronavírus. O primeiro passo está sendo obrigar Guedes a engolir um grande plano de investimentos com incentivo estatal, apelidado de “Plano Marshall“. A seguir, a ideia é esvaziar a pasta de Guedes de outras atribuições, inclusive com a divisão de seu Ministério. A tese que tem mais força, no momento, é a de recriar o Ministério do Trabalho e oferecer o comando ao PTB, presidido pelo condenado no mensalão e ex-apoiador de Collor Roberto Jefferson (RJ). – UOL

Governo anuncia e depois miguela segunda parcela do auxílio de R$ 600

O Ministério da Cidadania informou na noite desta quarta (22) que não vai mais antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, como havia sido prometido pelo ministro Onyx Lorenzoni. Aparentemente eles não fizeram a conta do dinheiro X número de desempregados do Brasil antes de sair prometendo. O argumento da pasta é que por conta da alta procura pelo auxílio será necessário solicitar crédito suplementar para realizar os pagamentos. “Tanto o Ministério da Cidadania quanto a Caixa manifestaram seu desejo de antecipar o pagamento da segunda parcela. No entanto, devido ao alto número de informais cadastrados e a determinação do governo em não deixar ninguém para trás, todas as expectativas foram superadas e tornou-se imperativo solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos”, disse a pasta, em nota à imprensa. – UOL

Celso de Mello impede bloqueio pelo governo de 68 respiradores comprados pelo Maranhão

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o Ministério da Saúde não pode confiscar 68 respiradores comprados pelo governo do Maranhão. A decisão é de segunda-feira (20), mas só foi divulgada nesta quarta (22). O ministro deu prazo de 48 horas para que uma empresa de Santa Catarina entregue os equipamentos ao governo estadual. Celso de Mello atendeu a um pedido feito pelo Maranhão contra o bloqueio do material pelo Ministério da Saúde. Esses respiradores serão destinados a 132 leitos de UTI preparados para receber infectados com covid-19. O estado já registrou ao menos 1.604 casos confirmados de coronavírus e 66 mortes. – G1

SP registra nesta quarta maior trânsito no período da manhã desde o início da quarentena

A capital paulista registrou nesta quarta-feira (22) o maior índice de lentidão no período da manhã desde o dia 24 de março, data em que se iniciou a quarentena, medida de isolamento social adotada pelo governo de São Paulo para combater o avanço do coronavírus. De acordo com dados do Waze, às 8h foram registrados 19 quilômetros de lentidão. O maior índice registrado no horário até então havia sido 10 km na quinta-feira (9), véspera do feriado de Páscoa. Nesse mesmo dia, a cidade bateu recorde de congestionamento durante a quarentena: 37 km. Para medir a lentidão na cidade o aplicativo leva em consideração os pequenos atrasos no trajeto de seus usuários. A análise dos dados foi feita pela Prefeitura da cidade de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por meio de uma parceria com o Waze. – G1

Shopping de Blumenau enche de trouxa na reabertura após quarentena

Na reabertura após quarentena de mais de 30 dias no setor, o shopping Neumarkt, de Blumenau, no Vale do Itajaí, registrou aglomeração de pessoas. Entre os frequentadores, estão idosos e crianças. O funcionamento de centros comerciais e afins em Santa Catarina foi autorizado pelo governo a partir desta quarta-feira (22). A cidade é a terceira do estado com mais casos de covid-19, atrás apenas de Florianópolis e Joinville. O vídeo mostra um bando de vetor potencial do novo coronavírus entrando no shopping e sendo aplaudidas por funcionários. A portaria que libera a reabertura dos shoppings estabelece que os administradores são os responsáveis pelo controle do número de clientes no local. – G1

Puto pra caralho, prefeito de Niterói mostra situação de hospital lotado e endurece isolamento

Mais nervoso que gato em dia de faxina, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, pediu consciência à população nesta quarta-feira (22), um dia antes de novas regras que endurecem o isolamento social passarem a valer. A partir de quinta-feira, a cidade da Região Metropolitana só vai permitir a entrada no município de pessoas que cumpram serviços essenciais. Serão montadas sete barreiras, onde a pessoa terá que mostrar o crachá ou a carteira de trabalho. Em uma entrevista na internet, Neves exibiu imagens de uma das unidades de saúde e pediu para que as pessoas levem a doença a sério. “Nessa última semana, 90 pessoas por dia procuraram hospital com sintomas leve e algumas com sintomas graves, precisando ser internadas porque se não morrem. Olha como estão esses leitos. Não é mentira, meus amigos, não esperem acontecer com alguém da sua família”, desabafou. – G1

Pilantra é detida suspeita de aplicar ‘gotinhas milagrosas’ contra covid-19 em SP

Uma mulher foi detida e indiciada por curandeirismo na última segunda-feira (20) em Guarujá, no litoral de São Paulo, ao ser flagrada ministrando o que seria uma solução em gotas que prometia dar imunidade ao corpo contra o novo coronavírus. Após a prefeitura receber uma denúncia de que a 171 estava atendendo em um estabelecimento comercial no bairro da Vila Edna, um agente da Guarda Civil Metropolitana e um fiscal do município se dirigiram até o endereço para verificar a ocorrência. Ao chegarem no local, a pilantra foi encontrada vestindo um jaleco branco e medindo a pressão arterial de uma pessoa. Ela se apresentou como neuropsicopedagoga, uma profissão não regulamentada, e dizia estar atendendo gratuitamente, segundo informações da Prefeitura de Guarujá. – UOL

Servidor é processado por oferecer dinheiro a quem agredir repórter da Globo

Um servidor público do governo do Distrito Federal (GDF) se sentiu no direito de desafiar a lei para constranger repórteres da TV Globo. Em sua página do Facebook, ele publicou que pagaria R$ 100 para quem jogar água ao vivo em algum repórter da TV Globo. O autor da promessa de recompensa é Marcos Aurélio Neves do Rego Sales, que é “agente socioeducativo” da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. O seu salário líquido é de R$ 6.178,73, segundo o Portal de Transparência do GDF. No Facebook, Marcos Sales ostenta tanto a condição de funcionário da Secretaria de Justiça e Cidadania quanto uma foto em que divulga o “Aliança pelo Brasil”, o partido que o Jari Bolosnaro tenta criar. Marcos Sales responderá a processo administrativo, que vai apurar se ele descumpriu o Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal (Lei Complementar 840/2011). O estatuto diz que poderá incorrer em “responsabilidade civil”, ficando assim sujeito aos eventuais danos materiais decorrentes do seu ato, quem praticar ato que “resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro”. – Congresso em Foco

MPF questiona Exército sobre revogação de normas para fiscalização de armas

O comandante logístico do Exército, general Laerte de Souza Santos, editou em março duas portarias que ampliavam o controle do rastreamento de armas de fogo pelo Exército Brasileiro Pouco tempo depois, em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter determinado a revogação das normas. De fato, no mesmo dia da ordem informal do presidente, o general publicou nova portaria anulando o endurecimento no controle de armas. Nesta segunda-feira (20) a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional solicitaram que o Comando Logístico do Exército informe o que levou à revogação da portaria. Segundo o MPF, o Comando Logístico havia preenchido “relevante lacuna na regulamentação do rastreamento de produtos controlados pelo Exército (PCE)”. O MPF então solicitou ao Exército que explique qual foi a base que utilizou para cancelar as portarias. – Congresso em Foco

Anvisa autoriza comercialização de remédio à base de canabidiol em farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro e autorizou a comercialização de um fármaco à base de canabidiol. A resolução foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (22). O gerente de medicamentos específicos da Anvisa, João Paulo Silvério Perfeito, disse que este foi o primeiro medicamento à base de canabidiol aprovado pela agência e que ele poderá ser comercializado em farmácias e drogarias, “exclusivamente sob a dispensação de um farmacêutico”. O produto é um fitofármaco, com concentração de THC (Tetra-hidrocanabinol) de até 0,2%. E só poderá ser comprado com receita médica de controle especial. Segundo a Anvisa, ” o canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro”. – G1

Mundo

Reino Unido registra 759 novas mortes por coronavírus; total de óbitos supera 18 mil

O Reino Unido registrou nesta quarta-feira 759 novas mortes em hospitais de pacientes infectados com o novo coronavírus, o que eleva o número de vítimas fatais desde o início da crise a 18.100, anunciou o ministério da Saúde. Um total de 133.495 casos foram confirmados no país, um dos mais afetados da Europa e que está no “pico” da epidemia, afirmou o ministro da Saúde, Matt Hancock, no Parlamento. Os dados das autoridades de saúde britânicas não incluem as mortes que acontecem nas residências ou em estabelecimentos como casas de repouso, onde, segundo representantes do setor, faleceram milhares de pessoas. Nesta quarta-feira no Parlamento, o novo líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, criticou o governo por sua lentidão na resposta à pandemia. – UOL

Turquia tem 3.500 funcionários da saúde infectados com novo coronavírus

Cerca de 3.500 funcionários da saúde se infectaram com o novo coronavírus na Turquia e 24 deles morreram, afirmou a União de Médicos da Turquia (TTB) nesta quarta-feira (22). Segundo um comunicado da TTB, um total de 3.474 profissionais da saúde foram afetados pela covid-19, dos quais 1.307 eram médicos. De acordo com a mesma fonte, 24 deles morreram (14 eram médicos). A epidemia de covid-19 causou mais de 2.200 mortes na Turquia entre os 95.000 casos registrados, quase metade em Istambul, segundo o último relatório oficial publicado na noite de terça-feira. Segundo a TTB, a maioria da equipe de saúde infectada trabalha na capital, a maior cidade da Turquia, com cerca de 16 milhões de habitantes. A partir de quinta-feira, será imposto um confinamento obrigatório de quatro dias nas 31 maiores cidades do país para combater a propagação do novo coronavírus. – UOL

Tigres e leões de zoológico de Nova York são diagnosticados com coronavírus

A organização não governamental Wildlife Conservation Society, responsável pelo zoológico do Bronx, em Nova York, revelou hoje que mais sete felinos foram diagnosticados com coronavírus. No total, oito animais do tradicional zoológico dos Estados Unidos já testaram positivo para a doença — em abril, uma tigre fêmea já tinha sido diagnosticada com a doença. Segundo a ONG, três tigres e três leões apresentaram sintomas em meados de abril. Outro tigre não apresentou sintomas, mas também está com a doença. O zoológico diz que todos os oito animais estão se comportando normalmente e se alimentando bem. Os felinos foram infectados por um membro da equipe, embora não esteja claro como a infecção ocorreu. – UOL

Morre Ângelo Leuzzi, fundador das discotecas paulistanas Lov.e, BASE e Rose Bom Bom



O empresário da noite morreu de infarto, segundo seu filho. Os notívagos dos anos 90 e 2000 certamente têm uma ligação afetiva com as boates Lov.e, BASE e Rose Bom Bom. Ângelo Leuzzi, fundador das casas noturnas de música eletrônica, faleceu nesta quarta-feira, 22 de abril. Seu último projeto noturno foi o Amore Bar e Discoteca. Lucca Salvatore, filho do empresário com Cláudia Liz, fez um breve depoimento em seu perfil no Facebook: “Pessoal, o que estão falando é verdade. Meu pai faleceu hoje a tarde. Não foi Covid-19. Ele para muitos foi uma pessoa muito importante, assim como foi e sempre será para mim. Estou bem dentro do possível. Assim que passar um pouco do choque eu retomo conversas. Quero que vocês lembrem bem dele, e tudo que ele deixou para nós nesse mundo. Ele será cremado amanhã para eu poder guardar as cinzas (como um funeral não é possível)”. – Gay.Blog.Br

