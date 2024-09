Como parar de acordar falido depois de uma noite bebendo

Beber barato é uma arte. É preciso planejamento, disposição para sair da sua zona de conforto no boteco local, e capacidade de calcular quantos tacos comer antes de começar os trabalhos, para não ficar totalmente passado depois de um drinque ou dois.

E mesmo que alguns drinques não valham a pena — coquetéis coloridinhos que levam pouco álcool e muito suco de frutas vêm à mente — algumas bebidas têm um custo-benefício melhor. Aqui vão algumas estratégias para você economizar quando for beber com os amigos:

Videos by VICE

Comece em casa

Gosto de tomar uma gelada ou duas em casa antes de sair. Esse é um jeito fácil de economizar umas 20 pilas antes mesmo da noite começar. Comprar bebida antes no supermercado é importante, mas às vezes você nem precisa pagar se rola happy hour no escritório antes de você se encontrar com os amigos.

Só lembre do ritmo. Você não quer ficar muuuuito bêbado e perder o evento principal aqui, que é beber barato num ritmo saudável com a galera.

Escolha sabiamente seu veneno

Quando estiver no bar, tenha em mente que cerveja, vodca, uísque e vinho rendem graus variados de barato. “Vodca sempre funciona, e se você não liga de ter uma ressaca um pouco pior, peça a mais barata”, diz Kristin Vasquez, bartender no bairro de Inwood, Nova York. “Tem a mesma porcentagem [de álcool] de qualquer jeito, e sai pela metade do preço.”

https://www.instagram.com/p/4LgrJ8gRLN/?hl=en&tagged=beerandshotcombos

Uma estratégia ainda mais eficiente é o combo cerveja e doses, já que cerveja é mais barata que vodca pura e coquetéis caros podem custar uma grana dependendo do lugar. “Promoções de cerveja e doses são baratas e têm uma porcentagem maior de álcool”, aponta o amante de brejas e jornalista Christopher Mathias, que diz que essa é sua combinação favorita.

Outro truque? Alterne copos de água entre cada bebida. Água da torneira é grátis, e também pode te ajudar a não vomitar tudo no banheiro do bar mais tarde.

Timing é tudo

Sexta e sábado são facilmente as noites onde você vai gastar mais. Em vez disso, veja as promoções de happy hour nos dias de semana (eu mesmo no fim de semana em alguns bares). No bar de Vasquez, por exemplo, você pode ficar de pilequinho nas quartas pela metade do preço com uísque americano, e as happy hours diárias, com chopp na promoção, acabam às 20h. Também rolam promoções de double marguerita, cosmopolitan e mojitos aos domingos.

Procure ajuda

Um dos jeitos mais fáceis de achar um happy hour perto de você é seguir seus bares favoritos no Instagram e ver que promoções eles oferecem. Você também encontra happy hours com desconto nas proximidades pesquisando na internet. Aqui você tem listas para Houston, Filadélfia e Los Angeles, por exemplo. O Eater tem ótimos guias para cada cidade que cobre. E se você leva promoções a sério, considere o aplicativo Hooch, que custa $10 por mês e te dá um drinque grátis por dia em bares locais.

Conquiste o pessoal

Talvez o truque mais sábio seja fazer amizade com os bartenders e colegas de boteco. Não só isso torna seu tempo no bar mais prazeroso como pode render drinques grátis.

Só não seja babaca. “Odeio quando as pessoas me dizem que estão fazendo aniversário esperando uma dose ou drinque grátis”, diz Vasquez. “Pessoalmente, gosto de estabelecer uma boa relação com meus clientes. Você nunca sabe quem vai encontrar. Esses papos casuais podem virar amizades mesmo.”

Alguns clientes regulares dão generosas gorjetas na conta final em vez de um dólar por bebida. “Bartenders lembram disso”, disse Vasquez. “Isso pode acabar rendendo um drinque ou dose grátis.”

Matéria originalmente publicada no FREE.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.