Como definir limites com a chefia durante a pandemia?

Quero começar dizendo que sei que estou numa posição muito privilegiada agora: tenho um trabalho estável, que estou fazendo remotamente do conforto da minha casa no último mês. O problema que estou tendo é em definir limites.

Desde que comecei a trabalhar remotamente, minha carga de trabalho bombou. Em geral não me importo de colocar a mão na massa, manter os negócios funcionando e ajudar a satisfazer o fundador da minha companhia, que (compreensivelmente) está muito estressado agora. O que acho difícil é a expectativa de que como estamos em casa, devemos estar online e disponíveis quase o tempo todo. (E, para esclarecer, essa não é uma situação “estamos desesperadamente tentando manter as coisas funcionando, mas é só por algumas semanas ou enquanto estamos em crise”.)

Chegou num ponto onde estou fazendo todas as refeições (café da manhã, almoço e às vezes até o jantar) na frente do notebook, e estou online no Slack no celular até enquanto faço café na cozinha. Também estão me pedindo para fazer trabalho extra até tarde da noite alguns dias – não exatamente por causa da pandemia, mas porque todo mundo sabe que estamos em casa de qualquer jeito. Sem uma desculpa normal de já ter planos, acho difícil dizer não.

Sei que são tempos difíceis mas, depois de só algumas semanas, sinto que eu e meus colegas estamos quase tendo burnout. Como recuar as coisas e impor limites razoáveis sem parecer que não sou grato por ter esse trabalho ou não estou disposto a ir um pouco além nesses tempos de desespero? Ajuda aqui, por favor!

É uma coisa pedir aos seus funcionários para trabalhar um pouco mais durante a crise, mas não é razoável te tratar como se você estivesse disponível 24 horas, sete dias por semana, simplesmente porque seu patrão sabe que você está preso em casa.

Você tem que poder fazer outras coisas à noite e nos finais de semana! Você tem que poder assistir filmes, preparar o jantar, passar tempo com as outras pessoas na sua casa, tirar um cochilo, ficar olhando pela janela por horas lembrando de tempos melhores… o que você quiser. Você não desistiu das suas horas de folga só porque está trabalhando de casa.

E nessa questão, você tem que poder se desligar do trabalho por pequenas pausas durante as horas de expediente normal também. Se ainda estivesse trabalhando num escritório, você iria até a cozinha, conversaria com colegas, fecharia a porta para poder se concentrar, todo tipo de coisa que pode te deixar temporariamente indisponível. Se você não tem que ficar preocupado com o Slack enquanto faz café no trabalho, então não deveria ter que ficar quando está trabalhando de casa.

Para lidar com isso com eficiência, a primeira coisa a fazer é examinar quanto realmente o seu patrão espera de você, e quanto (se é que) isso pode ser uma suposição equivocada do seu lado. Se seu gerente está pedindo explicitamente para fazer trabalho que não é urgente até tarde da noite ou te disse diretamente que esperam que você responda mais rápido, a questão está clara. Mas às vezes o trabalho nos faz sentir que esperam acesso constante a nós, quando na realidade podemos fazer menos sem repercussões.

Por exemplo, se você tem um gerente que manda e-mails bem depois do horário de expediente normal, você pode sentir que precisa responder na hora. Mas em muitos casos, o gerente pode simplesmente estar lidando com e-mails dele nas horas de folga, mas não espera que outros façam o mesmo. A mesma coisa pode ser verdade para trabalhos que chegam no final do dia – você pode achar que esperam que você conclua o serviço naquela hora, enquanto seu gerente acha que você só vai começar isso no dia seguinte ou até depois. De maneira similar, o fato de que mensagens no Slack estão chegando com mais frequência agora pode te fazer sentir que tem que responder imediatamente, quando seu chefe realmente não espera isso de você.

Se você não pode apontar mais nada além de um aumento na comunicação, experimente o que acontece se você definir limites diferentes. Você pode descobrir que pode não trabalhar à noite ou tirar uma pausa pro café e ninguém liga.

Se as expectativas estão mesmo vindo diretamente do seu gerente, você ainda deve tentar definir limites e ver o que acontece. Se ele te pedir trabalho que não é urgente para aquela noite, tente dizer “Não estou livre pra trabalhar hoje à noite, mas faço disso uma prioridade amanhã”. Se ele for descarado o suficiente para perguntar por que você não está disponível (e você sabe que um gerente razoável não faria isso), tudo bem dizer “Tenho planos que não posso cancelar” ou “Já marquei de passar esse tempo com a minha família” (algo que você pode dizer mesmo se mora sozinho; pode ser uma videochamada combinada pelo Zoom, pelo que ele sabe) e assim por diante.

Se necessário, você também pode abordar isso diretamente: “Desde que começamos a trabalhar de casa, me sinto pressionado a estar disponível 24 horas todos os dias, e temo ficar estressado demais já que vamos fazer isso por um tempo. Estou tentando ser disciplinado em tirar um tempo do trabalho para recarregar as baterias, para continuar trabalhando no mesmo nível”.

Também não tenha medo de falar com seus colegas sobre isso! As pessoas podem ver que você está estabelecendo limites saudáveis e se sentir empoderadas para fazer o mesmo. Às vezes uma situação assim pode virar uma coisa “A Nova Roupa do Imperador”, onde ninguém quer ser a primeira pessoa a falar do problema – mas quando uma pessoa fala, as outras se sentem confortáveis para falar também.

