Como trabalhar em casa sem se sentir um lixo solitário

Muitos dos conselhos que você lê por aí de trabalhar em casa focam na produtividade e realmente fazer o seu trabalho. O que faz sentido; trabalhando em casa, é bom priorizar fazer seja lá o que te pagam pra fazer.

Mas também: que se foda o seu patrão! Se te aconselharam ou mandaram trabalhar remotamente porque seu empregador tem medo do coronavírus, você está trabalhando em casa pela sua saúde e a de todo mundo!

É fácil se pegar querendo impressionar seu chefe e provar que você sabe trabalhar de casa, e acabar não cuidando de si mesmo. No final do dia, você é uma casca do seu antigo eu: cabelo ensebado, camiseta cheia de cavacos de salgadinho que você comeu de “almoço”, e com dor nas costas porque ficou curvado em cima do notebook na cama sem se mexer.

Mas não precisa ser assim! Diante de uma pandemia global, talvez seja uma boa hora pra pensar um pouco menos em produtividade e um pouco mais em não se sentir um lixo. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar.

Não comece a trabalhar assim que você acorda.

É muito fácil pegar o celular ou notebook assim que você acorda e ser sugado para os e-mails… e não parar pra respirar até o meio-dia. Em vez de abandonar sua rotina matinal, prefira ver seus e-mails ou o aplicativo de mensagem só depois que você saiu da cama, começou a se mexer e está se sentindo mais humano.

Já que você não vai pegar condução, tome um banho demorado ou faça um passo extra de skincare.

Ter que tomar banho correndo é um saco. Comece o dia tomando uma chuveirada demorada com todos os luxos que você tem direito. Outra opção: use uma daquelas suas máscaras faciais e capirche no skincare. Melhor ainda, por que não usar uma máscara de manhã e outra durante aquela teleconferência – ‘call’, dependendo do seu grau de proximidade com publicidade e startups – chata que você é obrigado a participar mais tarde?

No mínimo, lave o rosto, escove os dentes e coloque uma roupa de baixo limpa.

Acima você tem a santa trindade dos “passos mínimos para não se sentir nojento”, que é exatamente o que estamos tentando fazer aqui.

Coloque um pijama bacana.

A primeira dica em quase toda matéria sobre trabalhar em casa é “coloque sua roupa normal”. É bom mesmo se vestir… mas não precisa SE VESTIR. Assim como usar roupa social não é muito confortável, ficar sentado o dia inteiro só de camiseta velha com mancha de gordura também não é. Tente trocar a roupa que você usou pra dormir por alguma coisa limpa e confortável antes de começar o dia de trabalho. Pijamas são uma delícia, e robes também são tudo de bom.

Uma alternativa, vista alguma coisa que te faça sentir uma pessoa vagamente adulta e funcional.

Calçar um tênis quando estou em casa me deixa mais propensa a levantar e me mexer, e no final das contas, menos preguiçosa. Minha colega Hannah disse que se sente melhor quando faz uma trança francesa no cabelo. “Prender todo meu cabelo pra trás tem alguma coisa que não sei explicar”, ela disse. Descubra o que te faz sentir que você está realmente trabalhando, e faça.

Não trabalhe da cama.

Sua cama é confortável e/ou você não tem uma boa escrivaninha, então é tentador ficar ali o dia inteiro… mas o que parece bacana às 8 da manhã vai te fazer sentir desleixado e como se estivesse violando algum código de vigilância sanitária às 15h. Tente trabalhar em outro lugar da casa, e é uma boa mudar de lugar (da mesa da cozinha pro sofá, por exemplo) durante o dia – assim você não se sente tão mulambo.

…Mas se você vai trabalhar da cama mesmo, pelo menos arrume a cama.

São pequenas coisas que acabam fazendo a diferença.

Tente realmente falar com outras pessoas.

Trabalhando remotamente, é fácil acabar não interagindo com outros humanos na vida real – o que pode contribuir para se sentir morto por dentro ou empolgado demais às 16h.

Se espalhar germes é uma preocupação séria, tente conversar por telefone ou Skype com outros humanos (seus colegas do trampo ou amigos). Isso ajuda a afastar a solidão, e se sentir um pouco mais vivo e conectado com o mundo real.

Pense no almoço.

Nada me faz sentir pior quando trabalho em casa que ficar comendo porcaria toda hora (bombom que sobrou do dia dos namorados conta como petisco?), porque não tenho nada pra comer no almoço. Decida de manhã qual seu plano de refeições para aquele dia, e coloque um despertador para te lembrar de realmente preparar a comida.

Se você vai trabalhar em casa por alguns dias, vale a pena comprar coisas pra fazer sanduíches, uma sopa rápida, ovos ou alguma coisa congelada que você pode rapidamente transformar em algo que lembre vagamente uma refeição balanceada.

Não se estresse demais em ser produtivo.

Você precisa fazer seu trabalho quando está trabalhando de casa, mas surtar com isso ao ponto de esquecer de tomar banho ou almoçar não ajuda. Você provavelmente também desperdiça um tempinho aqui e ali quando está no escritório, e claro que isso também vai acontecer em casa. Se não desperdiçar, e você acabar terminando o serviço umas horinhas mais cedo que de costume, aproveite.

E tente não deixar a produtividade passar por cima do resto.

Saiba em que grau você quer estar presente nas mensagens do trabalho – e não exagere nisso em detrimento do seu trabalho. Em vez disso, uso o status do aplicativo de mensagem e/ou avise seu chefe e colegas quando estiver saindo pra almoçar ou levar o cachorro pra passear, por exemplo.

Marque um horário para parar de trabalhar e faça planos para a noite.

Quando você não tem os ritmos do escritório para marcar a passagem do tempo, é fácil perder a noção da hora totalmente, e se ver sentado no escuro mandando e-mail pro colega bem depois do que você faria normalmente. É uma boa colocar um despertador pra te lembrar de dar log off no horário normal.

Faça planos para a noite para saber o que fazer de você mesmo quando o dia acabar. Se você vai ficar em casa para evitar pegar algum vírus (ou porque você está doente), o plano pra noite pode ser não sair. E tudo bem! Mesmo decidir “Vou parar de trabalhar às 18h e aí vou fazer uma sopa”, já pode ser o suficiente para não cair num estado de morto-vivo decrépito.

Rachel Miller é autora de The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself e Your People, que sai em maio de 2020. Siga a autora no Twitter.

Matéria originalmente publicada na VICE EUA.

