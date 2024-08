Dan Harmon atirou para o ar ideias para a quinta temporada de “Rick e Morty” e nós classificámo-las

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Rick e Morty voltará, finalmente, aos ecrãs para uma quarta temporada no próximo Outono e parece que Dan Harmon já se está a preparar para a quinta temporada.

No último fim-de-semana, Harmon recorreu ao Instagram para nos dar um sneak-peak sobre os bastidores da sala de escritores da série, publicando um punhado de fotos das ideias do escritor Rob Schrab para futuros episódios – e elas são absolutamente selvagens:

“A quantidade de ideias da quinta temporada que Rob Schrab consegue ter num dia deixa-me extasiado de inspiração à distância, distância essa a que eu deveria ter ficado”, escreve Harmon na descrição de uma foto em que aparece de pé ao lado de um mar de anotações em post-its rabiscados, antes de publicar close-ups de algumas das ideias de Schrab.

Um planeta alimentado a batatas e molho? Parece bom. Um episódio em que Morty compra um barco? Não tanto. Claro, Rick e Morty têm que entregar 70 episódios colossais ao longo dos próximos anos e, bem, a série já provou a sua capacidade de fazer tudo, desde monstros testiculares quadrimensionais até montagens tristes com músicas de Blonde Redhead, mas estas ideias vão a todo o lado, até mesmo tendo em conta os padrões de Rick e Morty. Algumas são boas, outras são más – e algumas são apenas as palavras “anal beads”.

Portanto, em homenagem ao regresso de Rick e Morty no final deste ano, aqui na VICE catalogámos todas as ideias de Schrab – pelo menos aquelas que pudemos ler nas fotografias – e classificámo-las de melhor a pior. De nada, Adult Swim. [Nota do editor: optámos por deixar as ideias na versão original em inglês, porque têm bastante mais piada assim e sabemos que vocês acham o mesmo]

30. Anal beads

Isto nem é bem uma ideia, na verdade.

29. The People’s (Basketball) Court

28. Bark-nado

27. Morty buys a boat

Podia ser bom, mas também podia ser o enredo de qualquer sitcom familiar dos anos 70.

26. Jerry gets a pinecone in his butt

25. Y-Ray vision [unintelligible]

A segunda metade desta ideia é impossível de ler, por isso talvez seja uma ideia melhor se tivermos mais contexto.

24. Blood shed

Muitas destas ideias menos elaboradas são construídas apenas em torno de trocadilhos. Mas, “Blood shed” é o melhor deles, pelo menos.

23. Invisible pigs

22. The king of smiles

Boa ideia se for sobre um monarca que governa com base no direito a sorrir, má ideia se tiver alguma coisa a ver com os Radiohead.

21. The Thing but with women

20. Sperm blob

Nojento.

19. Rick’s day care

18. Planet Biopic

Lemos isto bem? É um filme biográfico sobre a vida de um planeta? Claro, porque não.

17. Furniture zoo

16. Woman made of fish

15. Library of food

14. Trench coat made of dreams

13. Summer brings mannequin to life with [amulet/mullet]

Este é outro que é complicado de ler. O Verão dá vida ao manequim com um amuleto, ou o manequim recém-animado está a usar o amuleto? Somos nós que temos que escolher? Ambas as ideias são sólidas. Vamos continuar.

12. Planet of no stop signs

11. Detachable fingers (or toes)

10. Dinosaur ghosts

Brilhante.

9. Artificial person with real leg

É como um navio de sci-fi de Teseu.

8. Jerry makes a log cabin with hair

7. Planet powered by chips and salsa

6. Voltron but with vegetables

Também brilhante.

5. Jerry gets into a Twitter feud and wins… Now, someone is trying to kill him

4. Maximum Overdrive but with grass

Isto não é basicamente o enredo de The Happening? Seja como for, aceitamos.

3. When-wolf

2. Rick discovers the 11th Commandment

Sim. Até o próprio Harmon disse que este é um que ele quer escrever. Mas, ainda não é a melhor de todas as ideias possíveis que surgiram do cérebro de Schrab durante a sua sessão de post-its. Esse prémio vai para …

1. Wesley Sniper

Sim. Aí está. A melhor ideia de todas. É lindo. É perfeito. Deve ser um episódio, preferencialmente protagonizado pelo próprio Snipes. O tipo já fez um cameo em que fazia de si próprio em What We Do in the Shadows , por isso sabemos que, pelo menos, é uma pessoa com sentido de humor. Este escreve-se sozinho.

Por favor, pelo amor de tudo o que é sagrado, dêem-nos um episódio da quinta temporada sobre Rick e Morty a enfrentarem Wesley Sniper com um subenredo sobre os vários beefs do Twitter de Jerry. Talvez não precisemos de descobrir o que é uma “bolha de esperma”, mas, honestamente, veremos o que quer que seja. Pelo menos nenhum dos Post-Its faz qualquer referência a um episódio de “Kanye West“, por isso tudo bem.

