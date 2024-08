Estas fotos de Nova York vão fazer você se sentir um gigante

Ensaio publicado originalmente na VICE USA.

Qué isso, uma cidade pra formigas? É assim que as fotos do belga Jasper Léonard fazem a décima maior metrópole do mundo parecer. Num novo livro chamado New York Resized (Lannoo Publishers), Léonard usou lentes muito longas e improvisadas para criar fotos tilt-shift que parecem colocar o mundo na palma da mão dele.

Tilt-shift, ou o fundo borrado numa foto, não é uma técnica nova — na verdade, você pode simular isso com um filtro de Instagram desde 2011. Mas como você pode ver em New York Resized, o efeito pode ser outra coisa no lugar certo, na hora certa. “Nosso cérebro sabe que esse tipo de borrado é um sinal de que ‘a escala deve ser de algo pequeno’”, diz Léonard. Sua inovação nessa série é um adaptador caseiro combinando um corpo de câmera Sony com lentes Canon, o que permitia que ele “cobrisse vários ângulos… e ainda conseguisse andar com a câmera pela cidade”.

Empoleirado em topos de prédios e em helicópteros, ou às vezes usando um drone, essa mobilidade permitiu a ele capturar momentos únicos estilo “Só em Nova York”, como o Garibaldo descansando num banco do Central Park, tocadores de gaita de fole marchando no meio de uma grande avenida, e uma limousine branca parando numa loja de conveniência de madrugada. Graças ao efeito tilt-shift, cada cena parece uma montagem estilo LEGO num baú de brinquedos. Tratores de construção parecem carrinhos de brinquedo, prédios parecem casas de bonecas e estradas são transformadas em pistas Hotwheels. Léonard já deu esse tratamento para a Antuérpia e outras cidades da Bélgica, mas a técnica parece ideal para essa cidade de pequenas vilas no Rio Hudson.

Veja mais do efeito hipnótico das fotos de Léonard abaixo. New York Resized foi lançado no dia 20 de novembro.

New York Resized saiu no dia 20 de novembro pela Lannoo Publishers. Conheça mais do trabalho de Jasper Léonard no site dele e compre o livro aqui.

