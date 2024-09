Felix Da Housecat Voltou com “Is Everything OK?”, o Primeiro Single do seu Novo Disco

Do seu humilde início com a faixa “Phantasy Girl,” ao seu discão de 2001 Kittenz and Thee Glitz, passando por turnês ao longo do mundo, o DJ de Chicago que vive em Los Angeles, Felix da Housecat já fez mais nesse temopo do que você gostaria em toda a sua carreira. E o mano continua sendo um dos mais desafiadores produtores do mundo da dance music ao lançar um novo álbum. No próximo dia 10 de julho veremos onde desaguou o último LP de Felix, em Narrative Of Thee Blast Illusion, que sai pela gravadora novaiorquina No Shame. O primeiro single do próximo álbum, “Is Everything OK?,” está liberadíssimo para stream e você pode ouvir aí em cima.

Mordaz com seus incisivos felinos em um tempo em que álbuns eram parcos lançamentos entre produtores de house e techno, Felix compartilhou sua interessante relação com o meio nos últimos anos: “Eu sempre fui um cara dos álbuns, e em 1992 eu disse a mim mesmo, ‘ninguém está fazendo discos’, e eu queria contar uma história… Esse sempre foi o meu lance,” diz Felix ao THUMP. Seu último long-player, com 11 faixas para as pistas que falam mais sobre letra e melodia do que a vibe mãos para o alto, foi feito ao longo de três anos, um tempo bastante extenso se pensarmos em uma época em que a indústria tem se preocupado mais em soltar singles chamativos.

“Para mim, [álbuns] não são divertidos, eles esgotam. Quando eles estão prontos, fico feliz e quando eles são lançados meu cérebro é lançado para o universo!”, diz Felix.

Além do novo disco de Felix da Housecat que sai em julho, o produtor também está pronto para cair na estrada em uma nova turnê que tem início no próximo dia 5 de junho em Berlim e termina em agosto, em Barcelona – ele ainda não tem data para vir ao Brasil. Vamos aguardar.

Narrative of Thee Blast Illusionon está disponível para pré-venda no iTunes

Felix Da Housecat – Narrative of Thee Blast Illusion

Felix da Housecat está no Facebook // SoundCloud // Twitter