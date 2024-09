O IC3PEAK desafia o posicionamento anti-LGBT do governo russo em novo clipe

Essa matéria foi originalmente publicada no THUMP US.

O duo musical e visual russo IC3PEAK faz um poderoso coquetel de música eletrônica que é tão dançante quanto político. Se a arma deles é a arte, seu alvo é a intolerância — principalmente, à repressão promovida pelo governo russo à população LGBT e a censura que foi imposta ao que eles chamam de “propaganda gay”, um assunto que enfrentam de forma bombástica eu seu novo disco.

Videos by VICE

Dirigido e editado pelos membros do IC3PEAK, Nick Kostylev e Nastya Kreslina, juntamente com uma grande equipe de produção, “Go With the Flow” reúne uma provocativa gama de dançarinos vogue e os coloca nas ruas de Moscou e São Paulo. A música flutua com batidas graves que levitam em momentos de beleza sublime e celestial, carregados pelo falsetto de Kreslina. Enquanto os dançarinos lentamente giram seus corpos, a música rapidamente se torna mais soturna quando dois dos dançarinos começam a se beijar, enquanto Kreslina por cima de um ritmo de coração batendo: “I can be anything you want, go with the flow. [Eu posso ser tudo o que você quiser, siga o fluxo]”

“Estamos em uma situação difícil na Rússia”, IC3PEAK disse ao THUMP por e-mail. “Nós filmamos esse clipe com lindos e talentosos [membros] da comunidade LGBT do Brasil e Rússia, como o nosso jeito de pessoalmente dizer “vão se foder” pro nosso governo, e pras partes da sociedade que ainda consideram a cultura LGBT ‘perigosa’. Queremos que todos tenham a oportunidade de ser quem são sem medo. Somos flores raras tentando sobreviver numa selva de pedra. Fomos criados pela natureza e somos lindos e fortes. Estamos saindo da escuridão pra alcançar a luz. Estamos aqui, existimos e brilhamos. Todos os limites são relativos. Defini-los e superá-los é o nosso dever.”

Assista ao clipe acima e entre no Bandcamp do IC3PEAK para escutar FALLAL.

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.