O Jamiroquai está de volta com um novo single, “Automaton”

Depois de dar uma dica com um vídeo misterioso no começo do mês, os ingleses do Jamiroquai confirmaram nessa sexta (27) que um novo álbum está a caminho com “Automaton”, o primeiro single e faixa-título do álbum.

O grupo lançou “Automaton” com um clipe em que o vocalista Jay Kay atravessa um mundo aparentemente deserto com seu típico chapéu a postos. As imagens de ficção científica combinam com o som cheio de sintetizadores, com uma vibe Tron da faixa. Assista e ouça acima.

Videos by VICE

Kay deu uma declaração sobre o projeto: “A inspiração para Automaton é o reconhecimento do aumento de inteligência artificial e tecnologia no nosso mundo hoje e em como nós humanos estamos começando a esquecer as coisas mais prazerosas, simples e eloquentes na nossa vida e meio-ambiente, incluindo nossas relações uns com os outros.”

Automaton será lançado no dia 31 de março, via Virgin EMI. Ele vêm sete anos depois do último álbum de estúdio do Jamiroquai, Rock Dust Light Star, de 2010.

