O esporte extremo por trás das cenas de luta de ‘Pantera Negra’

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Se você é uma dos milhões de pessoas que assistiram Pantera Negra no cinema, você provavelmente lembra de pelo menos uma cena onde T’Challa dá um mortal louco e termina com um chutão na cara de um bandido. Coisa típica de super-herói, sabe.

Videos by VICE

Mas o que torna essas cenas de lutas acrobáticas possíveis? Eu achava que era só algum trabalho elaborado com arames, truque de câmera ou algum tipo de efeito especial. Aí descobri o tricking de artes marciais, ou só “tricking” pra encurtar.

Tricking é o que você consegue juntando artes marciais, ginástica e breakdance numa amostra lindíssima e explosiva de chutes, mortais e voadoras. Um primo da capoeira e do freerunning, o tricking não foi criado para combate na vida real – quem vai mandar um mortal de costas no meio de uma briga na rua, né? – mas traz nossos super-heróis cinematográficos à vida.

Na verdade, o cara no traje do Pantera Negra muitas vezes não é Chadwick Boseman, mas Daniel Graham, um tricker e dublê. Em 2012, ele venceu o HKPK Worlds Tricking Championships patrocinado pelo Red Bull em Las Vegas, significando que ele merece mesmo usar o traje. Assistir o cara fazendo tricking é como observar o equivalente do corpo humano a fogos de artifício.

As raízes do tricking podem ser rastreadas até o meio dos anos 90 com o nascimento do Xtreme Martial Arts (XMA), um tipo de arte marcial performática que combina técnicas de chute e saltos. Não muito depois, a prática desses novos movimentos, ou “tricks”, se afastou de formas tradicionais de autodefesa para se tornar um esporte e uma forma de arte independentes. Graças a uma explosão de vídeos e tutoriais na internet, o tricking foi do underground para um fenômeno mundial.

Me interessei por tricking vindo do XMA. Quando descobri que dois trickers de elite trabalharam como coreógrafos de luta para Pantera Negra, pedi ajuda deles para finalmente contar ao mundo como o tricking torna seres humanos reais em super-heróis dando os mortais que você vê na telona.

Matt Emig, 30 anos

Emig faz tricking há 20 anos e trabalha como dublê há cinco. Para Pantera Negra , ele estava no Time de Luta, coreografando as lutas e treinando atores e outros dublês. Ele também é o dublê para Martin Freeman.

Esquerda: O coreógrafo de luta de Pantera Negra Matt Emig voa num “doubleleg.” Direita: Emig dá um salto chamado “raiz”.

VICE: Como você se envolveu com tricking?

Emig: Eu competia em XMA e tricking foi meio que um desenvolvimento natural. Eles começaram a vir com vídeos de instruções, e os shows à noite nas competições tinham demos especiais onde as pessoas mostravam esses movimentos. Acabei me apaixonando.

Como você fez a transição para dublê?

Como estava competindo internacionalmente, eu tinha muitos amigos no mundo todo. Alguns deles vieram para LA e começaram trabalhar como dublês, e eu quis tentar, então me mudei pra cá também. Alguns anos depois, estou em Pantera Negra.

Como o tricking te preparou para uma carreira como dublê?

Hollywood está sempre procurando algo novo, e senti que o tricking era uma dessas coisas. O gênero de super-heróis está bombando agora – é o novo filme Velho Oeste. Então se você vai assistir um filme de super-herói, o que você quer ver? Movimentos acrobáticos incríveis. Aí você tem o Danny Graham, que é o melhor trickers do mundo, interpretando o Pantera Negra – faz sentido.

O elenco e a equipe de Pantera Negra (incluindo Micah Karns, centro, e Matt Emig, ajoelhado de moletom) se reúnem depois de mais um dia de filmagem. Foto cortesia de Matt Emig.

Em quais cenas em Pantera Negra eles utilizaram tricking?

No final, tem uma cena onde o Danny joga um cara, depois corre, chuta esse cara grande no peito, gira e faz um cheat 900, e chuta o cara na cabeça. Ele estava usando o traje do Pantera Negra com o capacete, então ver e respirar era um pouco mais difícil, mas é tudo real. Então parabéns pro Danny por fazer um 900 perfeito com um chute controlado na cabeça, e também para o dublê que levou o golpe.

Qual a coisa única que o tricking trás ao jogo quando se trata de fazer filmes de super-heróis?Tricking é uma grande mistura de saltos e golpes, e acho que isso descreve a maioria dos super-heróis. Eles não vão simplesmente chutar uma pessoa na cabeça – eles vão saltar, girar duas vezes e chutar a pessoa na cabeça. Acho muito legal que você pode ser um tricker, ou alguém que faz artes marciais, e treinar esses movimentos e técnicas. Aí você é quase um super-herói de verdade.

Micah Karns, 24 anos

Karns faz tricking há mais de sete anos e é dublê a cinco anos e meio. Para Pantera Negra , ele se juntou a Emig na Equipe de L uta, coreografando lutas e treinando atores e dublês.

O coreógrafo Micah Karns prepara atores e dublês para a cena da luta na cachoeira. Foto cortesia de Micah Karns.

VICE: Como você se envolveu com tricking?

Karns: Tudo começou na escola de artes marciais onde eu estudava. Era uma escola muito tradicional de caratê Shuri-ryū, e nos finais de semana tínhamos aulas de performance extrema. Isso envolvia tricking, e depois de assistir alguns vídeos no YouTube, fiquei interessado.

E como você entrou para a indústria de filmes de ação?

Muitos dos meus professores na escola de caratê mudaram para LA para tentar a carreira de dublê. A escola nunca foi pra mim, e eu sentia que minha melhor opção era seguir meus professores, então me mudei para a Califórnia quando tinha 18 anos.

A maioria dos artistas marciais que viram dublês tentando fazer lutas, mas o tricking realmente diferencia os caras. Às vezes os lutadores precisam usar arames, mas os trickers conseguem fazer os movimentos sem eles e depois continuar a coreografia.

Você acha que filmes e séries de super-heróis seriam possíveis sem o tricking?

Não, o tricking realmente acrescenta algo especial aos super-heróis, especialmente os que são ágeis, como o Homem-Aranha ou o Pantera Negra.

Fiz um pouco de tricking no Demolidor – acho que acabei mandando um sideswipe. E fiz captura de movimento para Círculo de Fogo: A Revolta. Muitos dos movimentos dos robôs usam tricking.

Outro dia no set de Pantera Negra, com o coordenador de dublês Andy Gill (esquerda), Karns (centro) e até o próprio Pantera. Foto cortesia de Micah Karns.

Você lembra de alguma cena de Pantera Negra onde Graham dá um salto de tricking?

Sim, tem uma parte onde o Pantera Negra está lutando contra um bando de caras armados na floresta. Ele acaba mandando um trick chamado b-twist side kick, que é um butterfly twist e depois um side kick. Ele acerta o peito de um cara e ele sai voando.

No dia da filmagem, trouxemos uns dublês de Atlanta e os colocamos nas posições certas. Os caras só tinham que ficar de peito aberto e o Danny acabava com eles. Muitos desses personagem ficam mais no chão – só o Pantera Negra e o Killmonger são acrobáticos. Ajudou o Danny ser o dublê do Pantera Negra, porque era só dar a coreografia para ele e deixar ele fazer o trabalho. Ele até acrescentava saltos, o que era foda pra caralho.

Siga o Jeremy Price no Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter e Instagram .