Assista uma nova filmagem de um encontro da Marinha dos EUA com um OVNI

Um grupo cofundador pelo ex-guitarrista do Blink-182 Tom DeLonge colocou as mãos numa filmagem secreta recentemente tornada pública de um OVNI feita pela Marinha dos EUA em 2015.

O vídeo, que foi publicado pela To The Stars Academy na sexta sob o nome GO FAST, foi conseguido através de uma requisição de liberdade de informação (tipo nossa lei de acesso à informação), segundo o grupo. O grupo diz que a filmagem é de um F/A-18 Super Hornet equipado com um [respira fundo] Raytheon AN/ASQ- 228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared, que funciona como uma câmera infravermelha.

O vídeo mostra dois pilotos conversando quando encontram um objeto voador não identificado que não tem asas ou cauda, sobre uma área sigilosa na costa leste dos EUA. Apesar de se mover rapidamente, o objeto não mostra sinais de pluma de exaustão – algo que ocorre com a maioria das aeronaves. O vídeo começa com um dos oficias da marinha dando zoom no objeto, que parece se mover rapidamente sobre o oceano.

“Uaaaau, peguei ele”, exclama um dos oficiais. Depois de algumas risadas, um dos oficiais pergunta “Que diabos é essa coisa?” Então eles discutem como estão rastreando o objeto, depois começam a falar empolgadamente sobre o que estão vendo.

“Meu deus, cara”, um deles diz, enquanto o outro responde “Uau! O que é isso, cara? Olha como está voando!”

DeLonge acredita em alienígenas há tempos, uma obsessão que se infiltrou em sua música – mais claramente na banda dele Angels & Airwaves e na música do Blink-182 “Aliens Exist”, que aparece no famoso disco da banda Enema of the State.

DeLonge largou a música por um tempo para estudar OVNIs em tempo integral. Dito isso, a To The Stars Academy não é comandada só pelo ex-príncipe do pop-punk, mas tem como chefes James Semivan, ex-agente da Agência Central de Inteligência dos EUA, e Hal Puthoff, ex-consultor da NASA e do Departamento de Defesa americano.

Se o GO FAST é mesmo legítimo, esse é o terceiro de uma trilogia de vídeos liberados pelo governo norte-americano recentemente. Ano passado, o New York Times publicou uma matéria gigante destacando um programa secreto do Pentágono que investigava OVNIs, incluindo dois vídeos – o programa supostamente foi encerrado em 2012. Christopher Mellon, ex-vice-secretário da defesa que agora trabalha com DeLonge, lamentou o final do programa e que parece não haver interesse em investigar esses avistamentos num editorial para o Washington Post sobre o GO FAST.

“Ninguém quer ser ‘o cara dos aliens’ na burocracia de segurança nacional; ninguém quer ser ridicularizado ou diminuído por chamar a atenção para a questão”, escreveu Mellon. “Isso é verdade acima e abaixo da cadeia de comando, e é um impedimento sério e recorrente para o progresso.”

Falando com a CNN, Luis Elizondo, ex-chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaça Aeroespacial (o programa abordado pela história do NYT) que trabalha com a To The Stars Academy, disse que o Departamento de Defesa aprovou a liberação do vídeo, e que a To The Stars Academy passou pelos canais legais próprios para obtê-lo. Ele também apontou como esse vídeo é similar aos publicados pelo NYT, e que mesmo podendo não ser necessariamente criaturas do espaço, ainda é um bagulho muito estranho.

“Pode ser qualquer coisa, então eu não descartaria nada, e é por isso que acho que devemos investigar mais”, disse Elizondo. “Pode ser algo russo. Pode ser algo chinês. Pode ser homenzinhos verdes de Marte.”

“Não sabemos que porra é essa.”

