Seria este o primeiro meme do mundo

As pessoas podem mudar mesmo? Enquanto tudo parece um grande lixão em chamas agora, a humanidade melhorou com os anos, certo? Uma cópia desenterrada da revista satírica da Universidade de Iowa The Judge de 1921 sugere que, pelo menos quando se trata da zoeira, algumas coisas nunca mudam.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy — seepy (@YoRHaw) April 15, 2018

Contemple o que parece ser o primeiro registro do uso do meme “Como você acha que parece versus Como você realmente parece”. Ele também lembra muito o meme “Expectativa versus Realidade”, que explodiu depois que o filme de 2009 de Marc Webb (500) Dias com Ela o usou para devastar as tentativas equivocadas de Josephe Gordon-Levitt de voltar com a ex. O formato proliferou em forma de quadrinhos da internet, macros e vídeos no YouTube, e ainda desfruta de atualizações constantes num subreddit dedicado a ele.

Mas acontece que o formato tem quase 100 anos, com algumas fontes datando de uma edição do Wisconsin Octopus – um jornal universitário parecido com o The Judge – de 1919 ou 1920. O quadrinho mostra que o meme pode ter começado bem antes da internet. Alguns especulam que a tirinha pode constituir o primeiro meme como definimos hoje.

O estilo da ilustração é tão similar aos memes inspirados em anime e estilo de quadrinho tosco introduzido por artistas como Robert Crumb nos anos 60 que até parece mentira. Mas um PDF da edição do The Judge original digitalizada pelo Google sugere que o proto-meme é legítimo. A tirinha está cercada de poemas e piadas que também são bizarramente relevantes para problemas da vida moderna. Mulheres são assediadas por pickup artists na maioria das piadas, e uma delas até prova que os discípulos da Terra plana já estavam falando merda muito antes de B.o.B adotar a causa e “Mad” Mike Hughes se lançar na atmosfera com um foguete caseiro.

