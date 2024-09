O Meshuggah está de volta com uma música sobre o terror

Foto: Divulgação

O Meshuggah, banda pioneira do metal extremo sueco, anunciou o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, The Violent Sleep of Reason, no começo deste mês. Este será o primeiro trampo do grupo desde o aclamado Koloss, que saiu em 2012. Tudo o que tivemos para nos apegar desde então era um teaser do baterista Tomas Haake falando sobre o que inspirou a gravação: extremismo, ignorância, destruição, e toda a presente onda de terror, basicamente.

Mas só até a manhã desta quinta (25), quando eles soltaram a primeira faixa do novo álbum. “Born in Dissonance” é mais rápida e frenética do que muita coisa em Koloss; os berros guturais de Jens Kidman roubam a cena, enquanto Haake, como de costume, habilidosamente exibe um raro equilíbrio entre precisão e monstruosidade na batera.

Videos by VICE

O nome do álbum faz uma abrangente referência aos acontecimentos recentes, disse Haake em entrevista à Rolling Stone gringa, porém se refere mais especificamente à obra The Sleep of Reason Produces Monsters, de Francisco Goya: “As letras tratam da minha reação à crise humanitária no Oriente Médio e na Síria, e de como existem milhões de pessoas querendo fugir desses lugares, na medida em que a Europa está fechando suas fronteiras para elas.”

The Violent Sleep of Reason tem data de lançamento confirmada para o dia 7 de outubro pela Nuclear Blast. E a turnê do álbum contará com uma única apresentação no Brasil. O show está confirmado para o dia 5 de setembro, em São Paulo, no Carioca Club. Os ingressos, que custam entre R$ 140 (pista – meia entrada) e R$ 400 (camarote – inteira) no segundo lote, já estão à venda. Clique aqui para comprar.

Ouça “Born in Dissonance” logo abaixo:

Siga o Noisey nas redes: Facebook | Twitter | Instagram