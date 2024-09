O Black Butter Revela Mais Futuros Vencedores do Grammy em ‘Spread Love Vol. 5’

Não inclinado a repousar sobre seus louros, o selo Black Butter Records respondeu à vitória do Clean Bandit pela Melhor Gravação Dance no Grammy, no início deste mês, lançando imediatamente uma coleção gratuita de faixas da sua nova geração de artistas. A sua famosa série Spread Love, da qual este é o quinto lançamento, foi o ponto de partida para artistas essenciais do selo, como Rudimental, Gorgon City e My Nu Leng. Esta compilação, sem dúvida, tem uma estrela prestes a explodir no seu tracklisting.

A coleção de 16 faixas destaca a posição única do Black Butter – o selo está tão confortável representando o house britânico grudento, mais pop, quanto o bassline violento de pista. E acredite quando dizemos, este disco está absolutamente recheado de artistas incríveis. Do lado mais pesado, o artista londrino Jaded aparece em dose dupla, assim como o Tazer e o Sly One. Do lado mais melódico, NVOY (que abre o disco), Jonas LR e Space Jump Salute representam as vibes britânicas do house.

O lançamento antecipa a festa homônima do selo, em Londres, com Jaded, Sly One e NVOY nas picapes. “Queríamos organizar uma festa que oferecesse às pessoas uma experiência muito diferente dos eventos regulares, de maior escala do Black Butter”, diz Rhys Bainham, chefe de eventos do selo. “Como as compilações Spread Love são uma peça-chave para cultivar novos artistas, fazia sentido escolher um lugar menor e mais íntimo para manter o foco neles.”

É uma alegria rara ver tanta música nova reunida em um só lugar. O download é gratuito, então garanta logo o seu e coloque no repeat.

