Essa Mix do Spoek Mathambo Reúne o Melhor do Qgom, Nosso Novo Gênero Favorito

Se você só ouve música em 320 kbps, feche essa aba e dê o fora. Essa mix do Spoek Mathambo é sobre gravações em raw e como elas são sensacionais. Para acompanhar seu documentário sobre a música eletrônica sul africana, Future Sound of Mzansi (que foi lançado pelo THUMP), Mathambo mixou 38 minutos dos maiores sucessos do qgom. Qgom, no caso desse termo não lhe ser familiar, é um novo subgênero do house sul africano saído da cidade de Durban. Convenientemente, ameaçador gênero e sua batida pesada deriva do nome da palavra em Zulu para hit.



O qgom rapidamente ganhou atenção nesse lado do mundo depois que gravadoras como a inglesa Goon Club Allstars lançou um EP do trio Rudeboyzm, considerados fodões do gênero. Devido à baixa velocidade da internet em Durban, as faixas de qgom costumam ser feitas em baixa qualidade MP3por artistas obscuros, é por isso também que essa mix do Mathambo é puro ouro. Essa mix foi originalmente publicada no site OkayAfrica, mas nós a revisitamos aqui. Veja a tracklist abaixo:

Tracklist:

Illumination Boyz – 0748685273 0736197847

Nkokhi ft. Sphelele – Travelling Man (Medium Points Remix)

Rudeboyz – Akasemuhle

Jumping Back Slash – Always Unfinished But Never Outgunned

sbucardo da dj & 031 – king of toms

Snaxxzo – Drunk in love (Dakwe othandweni)

Madanon, Mreyza, ceeyaah ‘n Pilado – IDimoniI

DJ LetlakaRSA ft Masheleng – Xigago

Mqakxman & Voltage Boyz – I’Str8 Sam ft Manyabza

Jumping Back Slash – Blue Smoke

3 Way Boyz – Bitch Don’ t Kill my Vibe

Madanoni ‘n oBen 10 – Opopayi

Roman Rodney – Triple Beat Remix

DJ Master P – Wooh Unganyakazi

Menchess – Mitsubishi song(club mix)

Menchess – khumbula ukubhenga

DJ LAG ft Tempo – Crash

DJ Julz – Bass Push

NakedBoys – Lost Alien

Jumping Back Slash – Plateaux

