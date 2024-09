MIXED BY Jack Beats

Se você pensou que tinha Jack Beats grudado na mente, aperte o play e se prepare para mudar sua opinião. A dupla de UK que passou a maior parte da década definindo uma marca própria e brilhante de whomp-party, chega a esse MIXED BY explorando as profundidades do bassline. O som começa com uma ponta de deep-ish, numa pegada house, mas rapidamente passa a algo muito mais sombrio. A faixa é pesada, preparada com toda aquela vibe de uma noitada na UK Warehouse.

A mix ressalta apresentações undergrounds de UK como My Nu Leng, Cause and Affect x Preditah e Redlight, enquanto dá um ar para os próprios remixes de Jack Beats do DJ Fresh, Oliver Heldens, e Danny Brown. A música termina com algumas sacadas UK-centric com “All Under One Roof Raving”, de Jamie XX, e aí, apertamos o play de novo.



TRACKLIST:

DJ Fresh ft Ellie Goulding – Flashlight (Jack Beats 4AM remix)

Lefthose – Take A Hug

Oliver $ & Jimi Jules – Pushing On (Solid Groove remix)

Danism and Rae – Sirens

Jack Beats – Beatbox (Big Mack edit)

Worthy – On The Floor ft. Kevin Knapp

Moko – Your Love (GotSome remix dub)

My Nu Leng – Contact

Arme – Got Em

Waze & Odyssey – Bump & Grind 2014 (Special Delivery remix)

Cause & Affect X Preditah – Strange Signal

Mak & Pasteman X MellaDee – Mad City

Drew Hill – Talk To You (Groove Armada remix)

Claude Von Stroke – Eye I Eye

Oliver Heldens ft Becky Hill – Overdrive (Jack Beats remix)

Henry Crinkle – Stay (Justin Martin remix)

Redlight – 9TS

Danny Brown – Smokin & Drinkin (Jack Beats remix)

Cause & Affect – Get To The Chopper

Alex Metric – Heart Weighs A Ton (Champion remix)

Melé – Ritzy

Jamie xx – All Under One Roof Raving

